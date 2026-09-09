Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Fútbol

El tremendo récord continental que alcanzó Boca con su triunfo ante San Pablo

Boca le ganó a San Pablo en La Bombonera y sacó ventaja de cara a la revancha en el Morumbí. Además, el Xeneize alcanzó una gran marca a nivel continental

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Boca ganó y llega con ventaja a la revancha en Brasil.

Boca ganó y llega con ventaja a la revancha en Brasil.

Con gol de Miguel Merentiel, Boca le ganó 1-0 a San Pablo en el primer chico de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana. Con este resultado el Xeneize no solamente llega con ventaja a la revancha en el Morumbí, sino que alcanzó los 42 triunfos ante conjuntos brasileños en torneos Conmebol.

De esta manera los de La Ribera se convirtieron en el equipo con más victorias ante ellos en el fútbol sudamericano. La victoria de este martes le puso fin a una racha de dos años sin imponerse ante rivales de aquel país.

Miguel Merentiel convirti&oacute; el gol del triunfo de Boca.

Miguel Merentiel convirtió el gol del triunfo de Boca.

A nivel general, tanto Boca como River comparten un récord de victorias en terreno brasileño. Ambos clubes suman la cifra de diez festejos en terreno visitante. Los de Núñez alcanzaron este número al imponerse ante Red Bull Bragantino en la fase de grupos de la actual edición de la Copa Sudamericana. El Xeneize, en diciembre del 2020 al vencer a Internacional de Porto Alegre en la Copa Libertadores.

Boca y sus 42 triunfos en Brasil

Al desglosar las 42 victorias continentales de Boca ante clubes de Brasil nos encontramos con las siguientes competencias:

  • 25 victorias en Copa Libertadores
  • 5 victorias en Copa Sudamericana.
  • 4 victorias en la Supercopa
  • 4 victorias en la Copa Mercosur
  • 2 victorias en la Copa de Oro
  • 1 victoria en la Recopa Sudamericana
  • 1 victoria en la Copa Máster

A continuación, repasamos uno por uno los 42 triunfos de Boca ante equipos brasileños

  1. 06/09/1977 - Copa Libertadores - Boca 1-0 Cruzeiro
  2. 24/09/1978 - Copa Libertadores - Atlético Mineiro 1-2 Boca
  3. 05/10/1978 - Copa Libertadores - Boca 1-0 Atlético Mineiro
  4. 02/03/1979 - Supercopa - Boca 1-0 Gremio
  5. 16/11/1989 - Supercopa - Boca 2-0 Gremio
  6. 17/04/1991 - Copa Libertadores - Boca 3-1 Corinthians
  7. 08/05/1991 - Copa Libertadores - Boca 3-0 Flamengo
  8. 31/05/1992 - Copa Máster - Boca 2-1 Cruzeiro
  9. 07/07/1993 - Copa de Oro - Boca 1-0 San Pablo
  10. 22/07/1993 - Copa de Oro - Boca 1-0 Atlético Mineiro
  11. 30/03/1994 - Copa Libertadores - Boca 2-1 Palmeiras
  12. 19/10/1994 - Supercopa - Boca 2-0 San Pablo
  13. 03/09/1997 - Supercopa - Boca 1-0 Cruzeiro
  14. 02/09/1998 - Copa Mercosur - Flamengo 0-2 Boca
  15. 14/10/1998 - Copa Mercosur - Boca 3-0 Flamengo
  16. 31/07/1999 - Copa Mercosur - Boca 3-1 San Pablo
  17. 09/08/2000 - Copa Mercosur - Boca 3-0 Corinthians
  18. 23/05/2001 - Copa Libertadores - Vasco da Gama 0-1 Boca
  19. 30/05/2001 - Copa Libertadores - Boca 3-0 Vasco da Gama
  20. 15/05/2003 - Copa Libertadores - Paysandú 2-4 Boca
  21. 25/06/2003 - Copa Libertadores - Boca 2-0 Santos
  22. 02/07/2003 - Copa Libertadores - Santos 1-3 Boca
  23. 24/11/2004 - Copa Sudamericana - Boca 4-2 Internacional
  24. 10/11/2005 - Copa Sudamericana - Boca 4-1 Internacional
  25. 07/09/2006 - Recopa Sudamericana - Boca 2-1 San Pablo
  26. 13/06/2007 - Copa Libertadores - Boca 3-0 Gremio
  27. 20/06/2007 - Copa Libertadores - Gremio 0-2 Boca
  28. 19/09/2007 - Copa Sudamericana - Boca 2-1 San Pablo
  29. 30/04/2008 - Copa Libertadores - Boca 2-1 Cruzeiro
  30. 07/05/2008 - Copa Libertadores - Cruzeiro 1-2 Boca
  31. 11/04/2012 - Copa Libertadores - Fluminense 0-2 Boca
  32. 17/05/2012 - Copa Libertadores - Boca 1-0 Fluminense
  33. 01/05/2013 - Copa Libertadores - Boca 1-0 Corinthians
  34. 19/09/2018 - Copa Libertadores - Boca 2-0 Cruzeiro
  35. 24/10/2018 - Copa Libertadores - Boca 2-0 Palmeiras
  36. 09/05/2019 - Copa Libertadores - Boca 2-1 Athletico Paranaense
  37. 24/07/2019 - Copa Libertadores - Athletico Paranaense 0-1 Boca
  38. 31/07/2019 - Copa Libertadores - Boca 2-0 Athletico Paranaense
  39. 02/12/2020 - Copa Libertadores - Internacional 0-1 Boca
  40. 27/04/2021 - Copa Libertadores - Boca 2-0 Santos
  41. 15/08/2025 - Copa Sudamericana - Boca 1-0 Cruzeiro
  42. 08/09/2026 - Copa Sudamericana - Boca 1-0 San Pablo

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas