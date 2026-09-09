El tremendo récord continental que alcanzó Boca con su triunfo ante San Pablo

De esta manera los de La Ribera se convirtieron en el equipo con más victorias ante ellos en el fútbol sudamericano. La victoria de este martes le puso fin a una racha de dos años sin imponerse ante rivales de aquel país.

Miguel Merentiel convirtió el gol del triunfo de Boca.

A nivel general, tanto Boca como River comparten un récord de victorias en terreno brasileño. Ambos clubes suman la cifra de diez festejos en terreno visitante. Los de Núñez alcanzaron este número al imponerse ante Red Bull Bragantino en la fase de grupos de la actual edición de la Copa Sudamericana. El Xeneize, en diciembre del 2020 al vencer a Internacional de Porto Alegre en la Copa Libertadores.