Senasa anunció que todos los caballos deberán estar identificados con microchips

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) oficializó el marco regulatorio que establece la identificación electrónica individual y la trazabilidad obligatoria para los equinos de la Argentina. La medida busca actualizar la documentación sanitaria, modernizar el control de movimientos y mejorar la vigilancia epidemiológica de los caballos.
Identificación obligatoria con microchips para equinos
La Resolución 831/2026, publicada en el Boletín Oficial, dispone la implementación de microchips inyectables para la especie de equinos. Estos dispositivos electrónicos de tipo transpondedor contienen un número de identificación único que se vincula con los registros oficiales de Senasa.
La exigencia del dispositivo electrónico para caballos será obligatoria desde el 1 de marzo de 2027. No obstante, la colocación se hará de forma previa ante eventos concretos como la toma de muestras para diagnósticos obligatorios, la tramitación de libretas sanitarias o tratamientos farmacológicos.
El sistema nacional apunta a fortalecer las herramientas de control tras la reciente epidemia de encefalomielitis equina, evento que obligó a restablecer esquemas de vacunación en diversas regiones ganaderas. La trazabilidad permitirá actuar con celeridad frente a eventuales brotes infecciosos y emergencias sanitarias.
Digitalización de la libreta sanitaria para equinos
Junto con la trazabilidad, la norma introduce el uso de la Libreta Sanitaria Equina Digital (LSED) y el Pasaporte Equino Digitalizado (PED). Estos documentos reemplazarán a los formatos en papel, integrándose con el sistema SIGSA.
La actualización tecnológica posibilitará que veterinarios acreditados y productores registren las vacunaciones, los diagnósticos y los movimientos desde dispositivos móviles. Esta integración garantizará un seguimiento del historial clínico y geográfico de cada ejemplar.
El Documento de Tránsito electrónico (DT-e) continuará siendo el instrumento indispensable para respaldar el transporte de animales por las rutas nacionales. Con la incorporación del código único de verificación, las autoridades podrán certificar la autenticidad del origen y el destino de los ejemplares en tiempo real.
Mendoza se anticipó al registro de equinos
La decisión del gobierno nacional coincide con la política ganadera implementada en Mendoza. En junio de 2026, la Dirección Provincial de Ganadería emitió la Resolución 37, mediante la cual creó el Registro de Identificación Equina a nivel local.
El esquema mendocino estableció que durante todo 2026 la colocación del microchip fuera optativa, fijando el 1 de enero de 2027 como fecha de inicio para la obligatoriedad en traslados, ferias y operaciones comerciales. La coincidencia en los plazos entre el Gobierno y la Nación facilita la adaptación de los productores locales.
En Mendoza, el software de control exige la carga de fotografías del animal, el estado sanitario y los datos del propietario. La iniciativa busca coordinar la vigilancia epizootiológica con la prevención de delitos rurales, principalmente el abigeato y el comercio irregular de ganado en fincas.
La normativa alcanza a todas las personas humanas o jurídicas que ostenten la tenencia, propiedad o posesión de caballos, mulas o asnos en el país. Los propietarios resultan responsables primarios de velar por la sanidad de sus animales y asumir los costos de la identificación individual.
En pocas palabras
- Senasa implementa obligatoriedad de microchips para equinos desde marzo de 2027.
- Se digitaliza la libreta sanitaria con nuevas herramientas y el Pasaporte Equino Digitalizado.
- La medida busca modernizar el control de movimientos y mejorar la vigilancia epidemiológica nacional.