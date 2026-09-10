Senasa anunció que todos los caballos deberán estar identificados con microchips

El sistema nacional apunta a fortalecer las herramientas de control tras la reciente epidemia de encefalomielitis equina, evento que obligó a restablecer esquemas de vacunación en diversas regiones ganaderas. La trazabilidad permitirá actuar con celeridad frente a eventuales brotes infecciosos y emergencias sanitarias.

Digitalización de la libreta sanitaria para equinos

Junto con la trazabilidad, la norma introduce el uso de la Libreta Sanitaria Equina Digital (LSED) y el Pasaporte Equino Digitalizado (PED). Estos documentos reemplazarán a los formatos en papel, integrándose con el sistema SIGSA.

La actualización tecnológica posibilitará que veterinarios acreditados y productores registren las vacunaciones, los diagnósticos y los movimientos desde dispositivos móviles. Esta integración garantizará un seguimiento del historial clínico y geográfico de cada ejemplar.

En Mendoza ya cargan en un software la carga de fotografías del animal, el estado sanitario y los datos del propietario.

El Documento de Tránsito electrónico (DT-e) continuará siendo el instrumento indispensable para respaldar el transporte de animales por las rutas nacionales. Con la incorporación del código único de verificación, las autoridades podrán certificar la autenticidad del origen y el destino de los ejemplares en tiempo real.

Mendoza se anticipó al registro de equinos

La decisión del gobierno nacional coincide con la política ganadera implementada en Mendoza. En junio de 2026, la Dirección Provincial de Ganadería emitió la Resolución 37, mediante la cual creó el Registro de Identificación Equina a nivel local.

El esquema mendocino estableció que durante todo 2026 la colocación del microchip fuera optativa, fijando el 1 de enero de 2027 como fecha de inicio para la obligatoriedad en traslados, ferias y operaciones comerciales. La coincidencia en los plazos entre el Gobierno y la Nación facilita la adaptación de los productores locales.

En Mendoza, el software de control exige la carga de fotografías del animal, el estado sanitario y los datos del propietario. La iniciativa busca coordinar la vigilancia epizootiológica con la prevención de delitos rurales, principalmente el abigeato y el comercio irregular de ganado en fincas.

La normativa alcanza a todas las personas humanas o jurídicas que ostenten la tenencia, propiedad o posesión de caballos, mulas o asnos en el país. Los propietarios resultan responsables primarios de velar por la sanidad de sus animales y asumir los costos de la identificación individual.