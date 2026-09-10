A qué hora conviene regar el césped y las plantas en septiembre: el truco de los expertos

Con la llegada de la primavera, no solo los árboles florecen, sino que el pasto de los jardines retoma su color verde y es el momento ideal para resembrar o hacer que las plantas florezcan. No obstante, los expertos tienen un as en la manga para asegurarse de que todo esto ocurra sin problemas y tiene que ver con el riego y los horarios para hacerlo.
El riego de las plantas no es algo que se deba dejar al azar. Cada estación del año hace que esto vaya cambiando. No es lo mismo regar en invierno o verano que en primavera, por eso es muy importante saber qué dicen los expertos para asegurar el crecimiento y la floración de las plantas, el pasto y los árboles.
Claves para el riego perfecto en primavera
La hora de riego es algo que muchas personas no tienen en cuenta. Generalmente lo hacen cuando pueden o lo recuerdan, pero lo cierto es que en primavera, el horario ideal para regar es de 7 a 9. Es porque, al alejarse las noches frías del invierno, las plantas necesitan hidratarse para producir nuevos brotes. Igualmente, en septiembre lo mejor es empezar regando dos o tres veces por semana y aumentar la frecuencia a medida que las temperaturas vayan subiendo.
En caso de no poder regar en estas horas de la mañana, se puede hacer antes del atardecer y, en ambos casos, centrándose en las bases de las plantas y no en las hojas o flores.
Tres plantas ideales para sembrar en primavera
Si estás buscando embellecer tu jardín con algunas plantas que sean fáciles de cuidar, tres grandes opciones son las siguientes:
Caléndulas: Estas plantas tienen flores amarillas y naranjas que se hacen notar en cada espacio. Son excelentes para plantar en los jardines porque atraen insectos polinizadores y repelen plagas de manera natural.
Alegrías del hogar: Una opción para plantar en lugares con sombras o balcones, son las Alegrías del Hogar. Esta planta crece en zonas de sombra o semisombra con buena claridad. De hecho, no hay que colocarlas en espacios donde el sol le dé directamente, ya que se queman sus hojas. No obstante, requieren un riego constante.
Margaritas: Estas plantas cuentan con flores que van del blanco puro al granate. Crecen en macetas individuales, aunque también se pueden plantar. Son una de las mejores opciones para todo tipo de espacio, aunque si se las coloca en un lugar en donde les pueda dar el sol, estas plantas mostrarán todo su potencial.
En pocas palabras
- Riego de primavera: El horario ideal para regar plantas y pasto es entre las 7 y 9 AM.
- Frecuencia: En septiembre, regar dos o tres veces por semana, aumentando a medida que suben las temperaturas.
- Recomendaciones: Regar en la base de las plantas, no en hojas ni flores, y elegir plantas como caléndulas, alegrías del hogar o margaritas.