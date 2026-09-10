A qué hora conviene regar el césped y las plantas en septiembre: el truco de los expertos

En caso de no poder regar en estas horas de la mañana, se puede hacer antes del atardecer y, en ambos casos, centrándose en las bases de las plantas y no en las hojas o flores.

Tres plantas ideales para sembrar en primavera

Si estás buscando embellecer tu jardín con algunas plantas que sean fáciles de cuidar, tres grandes opciones son las siguientes:

Caléndulas: Estas plantas tienen flores amarillas y naranjas que se hacen notar en cada espacio. Son excelentes para plantar en los jardines porque atraen insectos polinizadores y repelen plagas de manera natural.

Alegrías del hogar: Una opción para plantar en lugares con sombras o balcones, son las Alegrías del Hogar. Esta planta crece en zonas de sombra o semisombra con buena claridad. De hecho, no hay que colocarlas en espacios donde el sol le dé directamente, ya que se queman sus hojas. No obstante, requieren un riego constante.

Margaritas: Estas plantas cuentan con flores que van del blanco puro al granate. Crecen en macetas individuales, aunque también se pueden plantar. Son una de las mejores opciones para todo tipo de espacio, aunque si se las coloca en un lugar en donde les pueda dar el sol, estas plantas mostrarán todo su potencial.