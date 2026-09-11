El nuevo lago artificial que América Latina construirá para salvar una de las rutas comerciales más importantes del mundo

Los lagos Gatún y Alhajuela son piezas fundamentales de ese sistema. Sin embargo, las sequías y el aumento de la demanda de agua potable redujeron el margen disponible para mantener simultáneamente el consumo humano y el tránsito de barcos. El proyecto de Río Indio fue elegido por la Autoridad del Canal de Panamá después de analizar más de 28 alternativas durante las últimas décadas. La nueva reserva tendrá una superficie aproximada de 4.600 hectáreas y permitirá almacenar un volumen de agua comparable al del lago Gatún, pese a ocupar una superficie mucho menor.

¿Cómo será esta gran infraestructura?

El núcleo de la obra será una gran presa de concreto compactado con rodillo, de alrededor de 100 metros de altura en su punto máximo y unos 900 metros de longitud, acompañada por tres presas auxiliares. La infraestructura permitirá formar el nuevo lago de Río Indio.

Una de las principales características del proyecto será el sistema utilizado para trasladar el agua. Un túnel de aproximadamente 9 kilómetros conectará el nuevo embalse con el lago Gatún y permitirá que el agua fluya por gravedad, sin necesidad de estaciones de bombeo ni de un consumo adicional de energía para realizar el trasvase.

El lago tendrá una superficie de unas 4.600 hectáreas y una capacidad de almacenamiento estimada entre 1.294 y 1.500 millones de metros cúbicos, según el documento de referencia utilizado por la ACP y las estimaciones más recientes difundidas sobre el proyecto.

La iniciativa demandará una inversión estimada de unos US$1.500 millones e incluye obras de infraestructura y un importante componente social para las comunidades ubicadas en el área que será afectada por el futuro embalse.

La construcción del nuevo lago también plantea desafíos. La creación del embalse implicará intervenir unas 4.600 hectáreas y afectará a comunidades asentadas en la cuenca del río Indio. Por eso, el proyecto contempla procesos de adquisición de tierras, reasentamiento de familias, reposición de infraestructura y medidas de mitigación ambiental.