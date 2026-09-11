El comercio mundial depende de rutas marítimas estratégicas que atraviesan regiones cada vez más expuestas a las sequías y al estrés hídrico. Una de ellas se encuentra en América Latina y es fundamental para el transporte internacional. Se trata del Canal de Panamá.
El nuevo lago artificial que América Latina construirá para salvar una de las rutas comerciales más importantes del mundo
La sequía golpea al Canal de Panamá, impulsando la obra de un gigantesco lago artificial que comenzará en 2027 para asegurar su operatividad.
Esta vía interoceánica se enfrenta a la falta de agua. El Canal necesita grandes volúmenes de agua dulce para operar sus esclusas y, durante los últimos años, las sequías provocadas por el cambio climático redujeron los niveles de sus principales lagos y obligaron a limitar el tránsito de embarcaciones.
Construirán un gigantesco lago artificial en América Latina para garantizar el agua del canal de Panamá
Ante este escenario, Panamá avanza con la construcción de un nuevo lago artificial en la cuenca del río Indio. La obra busca crear una reserva estratégica de agua que permita garantizar el funcionamiento del Canal y el suministro para la población durante las próximas décadas. La construcción está prevista para comenzar en 2027. El Canal funciona mediante un sistema de esclusas que permite elevar y bajar los barcos entre distintos niveles y utiliza agua dulce en cada tránsito. Esa misma reserva hídrica también abastece a una parte importante de la población panameña.
Los lagos Gatún y Alhajuela son piezas fundamentales de ese sistema. Sin embargo, las sequías y el aumento de la demanda de agua potable redujeron el margen disponible para mantener simultáneamente el consumo humano y el tránsito de barcos. El proyecto de Río Indio fue elegido por la Autoridad del Canal de Panamá después de analizar más de 28 alternativas durante las últimas décadas. La nueva reserva tendrá una superficie aproximada de 4.600 hectáreas y permitirá almacenar un volumen de agua comparable al del lago Gatún, pese a ocupar una superficie mucho menor.
¿Cómo será esta gran infraestructura?
El núcleo de la obra será una gran presa de concreto compactado con rodillo, de alrededor de 100 metros de altura en su punto máximo y unos 900 metros de longitud, acompañada por tres presas auxiliares. La infraestructura permitirá formar el nuevo lago de Río Indio.
Una de las principales características del proyecto será el sistema utilizado para trasladar el agua. Un túnel de aproximadamente 9 kilómetros conectará el nuevo embalse con el lago Gatún y permitirá que el agua fluya por gravedad, sin necesidad de estaciones de bombeo ni de un consumo adicional de energía para realizar el trasvase.
El lago tendrá una superficie de unas 4.600 hectáreas y una capacidad de almacenamiento estimada entre 1.294 y 1.500 millones de metros cúbicos, según el documento de referencia utilizado por la ACP y las estimaciones más recientes difundidas sobre el proyecto.
La iniciativa demandará una inversión estimada de unos US$1.500 millones e incluye obras de infraestructura y un importante componente social para las comunidades ubicadas en el área que será afectada por el futuro embalse.
La construcción del nuevo lago también plantea desafíos. La creación del embalse implicará intervenir unas 4.600 hectáreas y afectará a comunidades asentadas en la cuenca del río Indio. Por eso, el proyecto contempla procesos de adquisición de tierras, reasentamiento de familias, reposición de infraestructura y medidas de mitigación ambiental.
En pocas palabras
- Panamá: Construirá un lago artificial para asegurar el suministro de agua del Canal de Panamá.
- Proyecto: La obra, que comenzará en 2027, busca garantizar el funcionamiento de la vía y el abastecimiento poblacional.
- Inversión y Desafíos: Demandará US$1.500 millones e implicará reasentamientos y medidas ambientales.