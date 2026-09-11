Una bruja de magia negra reveló los errores que pueden bloquear un trabajo: "La ansiedad juega en contra"

La hechicera también recomienda no consultar en grupos ni pedir opiniones a distintas personas para saber si el trabajo fue realizado. Según explica, desde sus creencias, "cada vez que hacemos consultas se abren portales que pueden romper trabajos".

En ese sentido, considera que lo más conveniente es mantener el contacto con la misma persona que realizó el trabajo y esperar entre una semana y quince días antes de realizar una nueva lectura.

Qué evitar mientras se espera un resultado

Otro de los puntos que menciona Velazquez es la necesidad de relajarse y no permanecer constantemente pendiente de la situación. Entre las cuestiones que recomienda evitar menciona el estrés, dormir mal y, especialmente en los trabajos relacionados con el amor, mantenerse demasiado pendiente de la otra persona.

"Hay que alejarse un poco de la situación y de la persona para que pueda avanzar y fluir", sostiene la hechicera mendocina.

En los casos vinculados con cuestiones económicas, además, recomienda tomar distancia de personas que considera negativas o envidiosas. Se trata nuevamente de una interpretación propia de este tipo de prácticas espirituales y no de una relación demostrada científicamente.

La ansiedad y la espera pueden interferir, según la hechicera

Para Velazquez, estar constantemente pendiente de una persona o de un resultado puede tener un efecto negativo dentro de la lógica de estos trabajos. "Puede interferir muchísimo porque la ansiedad es un punto en contra. Al cambiar las energías y moverlas, la ansiedad bloquea situaciones y no ayuda a avanzar. Deben estar relajados y calmados para que todo fluya".

La hechicera sostiene que las energías pueden analizarse después de algunos días y menciona como referencia un período de entre dos y tres días para realizar una primera evaluación.

Qué ocurre si se encarga otro trabajo a una persona diferente

Otro de los escenarios que, según Velazquez, puede generar inconvenientes es encargar un segundo trabajo a otra persona mientras el primero todavía estaría en proceso.

"Si se encarga el trabajo a otra persona pueden pasar diferentes situaciones. Por ejemplo, se puede cortar el trabajo realizado o ninguno de los dos trabajos fluye", explica.

Por ese motivo, recomienda avisar a quien realizó el primer trabajo antes de recurrir a otra persona. "Siempre es bueno avisar para que el brujo que sabe pueda anclar el trabajo a la par del que ya está hecho".

Cuánto tiempo tarda en evolucionar un trabajo de magia negra

Según Celeste Velazquez, los trabajos pueden comenzar a evolucionar el mismo día o durante los días posteriores. Sin embargo, considera que si transcurre más de un mes sin avances, podría existir algún factor que esté interfiriendo.

En ese escenario, señala que quien realizó el trabajo debería hacer un seguimiento para analizar cómo continúa la situación. También explica que algunas personas esperan una semana y ya consideran que el trabajo no tuvo resultado, aunque sostiene que existen diferentes factores que pueden influir en la rapidez de acuerdo con sus creencias.

Finalmente, establece un plazo mucho más extenso: "Si pasados seis meses, el trabajo no ha hecho efecto, se puede considerar que no funcionó".