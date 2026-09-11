Una bruja de magia negra reveló los errores que pueden bloquear un trabajo: "La ansiedad juega en contra"

Después de encargar un trabajo de magia negra, muchas personas quedan pendientes de cada señal y esperan que el resultado aparezca rápidamente. Según Celeste Velazquez, bruja de magia negra y hechicera mendocina que habló con Diario UNO, esa ansiedad es uno de los principales errores que pueden cometer quienes recurren a este tipo de prácticas.
Desde su perspectiva, la persona que encargó el trabajo debe evitar consultar constantemente cómo avanza o recurrir a diferentes personas para obtener respuestas. Velazquez sostiene que "es importante mantener la calma y tomar distancia" mientras se espera una evolución, aunque estas afirmaciones corresponden a sus creencias y prácticas y no cuentan con respaldo científico.
Trabajo de magia negra: consultar constantemente puede ser un error
Uno de los comportamientos que Velazquez señala como más frecuentes es preguntar de manera permanente cómo está evolucionando el trabajo. "Primero es que están todo el tiempo preguntando cómo va o cómo fluyó, cargan mucha ansiedad y ese es un punto no muy bueno porque cuando uno trabaja con energías, es un punto de bloqueo. Yo siempre les comento que deben estar tranquilos en esa evolución del trabajo".
La hechicera también recomienda no consultar en grupos ni pedir opiniones a distintas personas para saber si el trabajo fue realizado. Según explica, desde sus creencias, "cada vez que hacemos consultas se abren portales que pueden romper trabajos".
En ese sentido, considera que lo más conveniente es mantener el contacto con la misma persona que realizó el trabajo y esperar entre una semana y quince días antes de realizar una nueva lectura.
Qué evitar mientras se espera un resultado
Otro de los puntos que menciona Velazquez es la necesidad de relajarse y no permanecer constantemente pendiente de la situación. Entre las cuestiones que recomienda evitar menciona el estrés, dormir mal y, especialmente en los trabajos relacionados con el amor, mantenerse demasiado pendiente de la otra persona.
"Hay que alejarse un poco de la situación y de la persona para que pueda avanzar y fluir", sostiene la hechicera mendocina.
En los casos vinculados con cuestiones económicas, además, recomienda tomar distancia de personas que considera negativas o envidiosas. Se trata nuevamente de una interpretación propia de este tipo de prácticas espirituales y no de una relación demostrada científicamente.
La ansiedad y la espera pueden interferir, según la hechicera
Para Velazquez, estar constantemente pendiente de una persona o de un resultado puede tener un efecto negativo dentro de la lógica de estos trabajos. "Puede interferir muchísimo porque la ansiedad es un punto en contra. Al cambiar las energías y moverlas, la ansiedad bloquea situaciones y no ayuda a avanzar. Deben estar relajados y calmados para que todo fluya".
La hechicera sostiene que las energías pueden analizarse después de algunos días y menciona como referencia un período de entre dos y tres días para realizar una primera evaluación.
Qué ocurre si se encarga otro trabajo a una persona diferente
Otro de los escenarios que, según Velazquez, puede generar inconvenientes es encargar un segundo trabajo a otra persona mientras el primero todavía estaría en proceso.
"Si se encarga el trabajo a otra persona pueden pasar diferentes situaciones. Por ejemplo, se puede cortar el trabajo realizado o ninguno de los dos trabajos fluye", explica.
Por ese motivo, recomienda avisar a quien realizó el primer trabajo antes de recurrir a otra persona. "Siempre es bueno avisar para que el brujo que sabe pueda anclar el trabajo a la par del que ya está hecho".
Cuánto tiempo tarda en evolucionar un trabajo de magia negra
Según Celeste Velazquez, los trabajos pueden comenzar a evolucionar el mismo día o durante los días posteriores. Sin embargo, considera que si transcurre más de un mes sin avances, podría existir algún factor que esté interfiriendo.
En ese escenario, señala que quien realizó el trabajo debería hacer un seguimiento para analizar cómo continúa la situación. También explica que algunas personas esperan una semana y ya consideran que el trabajo no tuvo resultado, aunque sostiene que existen diferentes factores que pueden influir en la rapidez de acuerdo con sus creencias.
Finalmente, establece un plazo mucho más extenso: "Si pasados seis meses, el trabajo no ha hecho efecto, se puede considerar que no funcionó".
En pocas palabras
- Ansiedad: La ansiedad es un error común que puede bloquear el progreso de los trabajos de magia negra.
- Evitar consultas: Consultar constantemente o a distintas personas interfiere con las energías y puede anular los trabajos.
- Tiempos de espera: Se recomienda esperar entre una semana y quince días, y hasta seis meses para considerar un trabajo ineficaz.