Duda existencial: si las pizzas son redondas por qué las cajas son cuadradas

Las personas vemos a diario objetos que nos resultan cotidianos, desde autos, lugares hasta comida. Sin embargo, no nos percatamos de algo: todo tiene su diseño por y para algo. Aquí es donde entran en juego las pizzas y las cajas cuadradas.

¿Por qué las pizzas son redondas y sus cajas cuadradas?

Aunque las pizzas sean redondas, las cajas cuadradas permiten apilarlas una arriba de la otra.

Los que aman comer pizza a domicilio o en un local posiblemente hayan pensado en la curiosidad de que las pizzas sean redondas, las cajas cuadradas y las porciones triangulares. A quienes les sucedió quizá no saben que todo tiene una explicación.