Receta de pizza casera clásica, con simples ingredientes y un fácil paso a paso

El olorcito a una pizza recién horneada en casa, no tiene comparación. Es por eso que es difícil decirle que no a esta receta, especial para los que no son de hacer mucho esta preparación y sobre todo, para los principiantes en la cocina.

Para sorprender a la familia con unas ricas pizzas entre semana o el fin de semana, nada mejor que seguir el paso a paso de la receta, que se hace con una masa aireada e ingredientes clásicos.