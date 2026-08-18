Receta de pizza casera clásica, con simples ingredientes y un fácil paso a paso

Cuando escasean las ideas y uno no sabe qué hace de comer, nadie se apondrá a probar una riquísima pizza casera, hecha con una receta que se destaca por ser simple y porque los ingredientes que lleva son económicos y es normal que uno los tenga en casa.
El olorcito a una pizza recién horneada en casa, no tiene comparación. Es por eso que es difícil decirle que no a esta receta, especial para los que no son de hacer mucho esta preparación y sobre todo, para los principiantes en la cocina.
Para sorprender a la familia con unas ricas pizzas entre semana o el fin de semana, nada mejor que seguir el paso a paso de la receta, que se hace con una masa aireada e ingredientes clásicos.
Receta de pizza casera clásica, ingredientes
Estos son los ingredientes necesarios para elaborar 3 pizzas:
- 500 gr de harina de trigo 000
- 300 ml de agua tibia (ni fría ni hirviendo).
- 25 gr de levadura fresca (o un sobre de 10 gr de la seca).
- 10 gr de sal (una cucharada al ras).
- 2 cucharadas de aceite de oliva (le da elasticidad y sabor).
- Una pizca de azúcar
Receta de pizza casera, paso a paso
- En un recipiente chico, disolver la levadura en un poco del agua tibia con la pizca de azúcar. Agregar una cucharada de harina, mezclar y dejar reposar 10 minutos hasta que se forme una espuma. Este es el secreto para que la masa suba con fuerza.
- Hacer una corona con la harina sobre la mesada. En el centro volcar el fermento, el resto del agua y el aceite. Agregar la sal por el borde exterior (que no toque directamente la levadura al principio). Empezar a integrar con los dedos de adentro hacia afuera hasta formar un bollo.
- Amasar con energía durante 7 a 10 minutos hasta que la masa esté lisa y elástica. Poner en un recipiente aceitado, tapar con un repasador y dejar descansar en un lugar cálido hasta que duplique su tamaño (1 hora).
- Dividir la masa en tres bollos. Estirar sobre moldes previamente aceitados. Dejar que descansen 15 minutos más en el molde. Luego, agregar una base de salsa de tomate y llevar a un horno fuerte (220°C) por 5 a 8 minutos.
- Retirar, agregar bastante queso, los ingredientes que más te gusten (jamón, morrones, aceitunas) y volvé al horno hasta que el queso esté gratinado y los bordes dorados.
En pocas palabras
- Receta fácil: Se detalla un paso a paso sencillo para preparar pizza casera con ingredientes económicos.
- Masa ideal: Se explica cómo lograr una masa aireada y elástica con levadura fresca y aceite de oliva.
- Horneado perfecto: Se indica cómo cocinar la base de la pizza y gratinar el queso con los toppings deseados.
Resumen generado por Thinkindot AI