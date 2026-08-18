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¡Muy rica!

Receta de pizza casera clásica, con simples ingredientes y un fácil paso a paso

La elaboración de esta receta de pizza casera resulta ser una opción económica y sencilla, ideal para principiantes en la cocina

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La pizza casera es fácil de hacer y la receta se hace con simples ingredientes.

La pizza casera es fácil de hacer y la receta se hace con simples ingredientes.

Cuando escasean las ideas y uno no sabe qué hace de comer, nadie se apondrá a probar una riquísima pizza casera, hecha con una receta que se destaca por ser simple y porque los ingredientes que lleva son económicos y es normal que uno los tenga en casa.

El olorcito a una pizza recién horneada en casa, no tiene comparación. Es por eso que es difícil decirle que no a esta receta, especial para los que no son de hacer mucho esta preparación y sobre todo, para los principiantes en la cocina.

Para sorprender a la familia con unas ricas pizzas entre semana o el fin de semana, nada mejor que seguir el paso a paso de la receta, que se hace con una masa aireada e ingredientes clásicos.

Receta de pizza casera clásica, ingredientes

Estos son los ingredientes necesarios para elaborar 3 pizzas:

  • 500 gr de harina de trigo 000
  • 300 ml de agua tibia (ni fría ni hirviendo).
  • 25 gr de levadura fresca (o un sobre de 10 gr de la seca).
  • 10 gr de sal (una cucharada al ras).
  • 2 cucharadas de aceite de oliva (le da elasticidad y sabor).
  • Una pizca de azúcar

Receta de pizza casera, paso a paso

  1. En un recipiente chico, disolver la levadura en un poco del agua tibia con la pizca de azúcar. Agregar una cucharada de harina, mezclar y dejar reposar 10 minutos hasta que se forme una espuma. Este es el secreto para que la masa suba con fuerza.
  2. Hacer una corona con la harina sobre la mesada. En el centro volcar el fermento, el resto del agua y el aceite. Agregar la sal por el borde exterior (que no toque directamente la levadura al principio). Empezar a integrar con los dedos de adentro hacia afuera hasta formar un bollo.
  3. Amasar con energía durante 7 a 10 minutos hasta que la masa esté lisa y elástica. Poner en un recipiente aceitado, tapar con un repasador y dejar descansar en un lugar cálido hasta que duplique su tamaño (1 hora).
  4. Dividir la masa en tres bollos. Estirar sobre moldes previamente aceitados. Dejar que descansen 15 minutos más en el molde. Luego, agregar una base de salsa de tomate y llevar a un horno fuerte (220°C) por 5 a 8 minutos.
  5. Retirar, agregar bastante queso, los ingredientes que más te gusten (jamón, morrones, aceitunas) y volvé al horno hasta que el queso esté gratinado y los bordes dorados.

En pocas palabras

  • Receta fácil: Se detalla un paso a paso sencillo para preparar pizza casera con ingredientes económicos.
  • Masa ideal: Se explica cómo lograr una masa aireada y elástica con levadura fresca y aceite de oliva.
  • Horneado perfecto: Se indica cómo cocinar la base de la pizza y gratinar el queso con los toppings deseados.
Resumen generado por Thinkindot AI

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