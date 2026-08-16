Cómo elaborar Pan árabe: la receta suave y esponjosa en 7 minutos

Entre las recetas de panificados caseros más prácticas, el pan árabe se destaca por su sencillez y por el característico bolsillo que se forma durante la cocción. Para conseguir un buen resultado, es fundamental preparar una masa hidratada, respetar el tiempo de levado y cocinar a una temperatura elevada.

Esta receta de pan árabe es ideal para acompañar hummus, babaganoush, carnes, ensaladas y diferentes tipos de salsas. También puede utilizarse como base para sándwiches, wraps o simplemente disfrutarse recién hecho con un chorrito de aceite de oliva.