Cómo elaborar Pan árabe: la receta suave y esponjosa en 7 minutos

El pan árabe tradicional es una de esas recetas clásicas que nunca faltan en la cocina. Su preparación requiere pocos ingredientes y permite obtener un pan suave, liviano y flexible, perfecto para acompañar comidas o preparar deliciosos rellenos.
Entre las recetas de panificados caseros más prácticas, el pan árabe se destaca por su sencillez y por el característico bolsillo que se forma durante la cocción. Para conseguir un buen resultado, es fundamental preparar una masa hidratada, respetar el tiempo de levado y cocinar a una temperatura elevada.
Esta receta de pan árabe es ideal para acompañar hummus, babaganoush, carnes, ensaladas y diferentes tipos de salsas. También puede utilizarse como base para sándwiches, wraps o simplemente disfrutarse recién hecho con un chorrito de aceite de oliva.
Receta para hacer pan árabe tradicional
Ingredientes:
- 500 g de harina 0000
- 20 g de levadura
- 300 cc de agua (a 25 °C)
- 30 g de aceite de oliva
- 10 g de sal
Cómo preparar pan árabe, la receta paso a paso
- Primero, en una jarra, coloca el agua y la levadura desmenuzada. Mezcla bien hasta que se diluya por completo.
- A continuación, en un bol, coloca la harina. Agrega la sal y mezcla. Luego, suma la levadura, une bien y añade el aceite.
- Lleva la masa a la mesada limpia y seca y amasa por 5 minutos, hasta que quede lisa y homogénea. Colócala en un bol y reserva tapada hasta que duplique su tamaño.
- Mientras tanto, precalienta el horno a 250 °C con calor arriba y abajo, y coloca dentro la bandeja para hornear el pan pita.
- Espolvorea la mesada con harina y coloca la masa, amasa por un minuto para desgasificar y divide en 10 porciones iguales.
- Por último, forma bollitos y aplana para lograr la forma de pan árabe. Cocina en el horno por 7-9 minutos.
- Secreto: para que queden suaves y no crocantes, debes sacarlos blancos del horno y guardarlos tibios dentro de una bolsa hasta que se enfríen.
En pocas palabras
- Pan árabe: Receta clásica con pocos ingredientes, ideal para acompañar comidas o rellenar.
- Preparación: Requiere masa hidratada, levado correcto y cocción a alta temperatura para el bolsillo característico.
- Uso versátil: Perfecto con dips, carnes, ensaladas o como base para sándwiches y wraps.
Resumen generado por Thinkindot AI