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Cómo elaborar Pan árabe: la receta suave y esponjosa en 7 minutos

Este pan árabe tradicional es una receta clásica que requiere pocos ingredientes y resulta suave, liviano y flexible, ideal para rellenar

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Pan árabe.

Pan árabe.

El pan árabe tradicional es una de esas recetas clásicas que nunca faltan en la cocina. Su preparación requiere pocos ingredientes y permite obtener un pan suave, liviano y flexible, perfecto para acompañar comidas o preparar deliciosos rellenos.

Entre las recetas de panificados caseros más prácticas, el pan árabe se destaca por su sencillez y por el característico bolsillo que se forma durante la cocción. Para conseguir un buen resultado, es fundamental preparar una masa hidratada, respetar el tiempo de levado y cocinar a una temperatura elevada.

Esta receta de pan árabe es ideal para acompañar hummus, babaganoush, carnes, ensaladas y diferentes tipos de salsas. También puede utilizarse como base para sándwiches, wraps o simplemente disfrutarse recién hecho con un chorrito de aceite de oliva.

Receta para hacer pan árabe tradicional

Ingredientes:

  • 500 g de harina 0000
  • 20 g de levadura
  • 300 cc de agua (a 25 °C)
  • 30 g de aceite de oliva
  • 10 g de sal

Cómo preparar pan árabe, la receta paso a paso

  1. Primero, en una jarra, coloca el agua y la levadura desmenuzada. Mezcla bien hasta que se diluya por completo.
  2. A continuación, en un bol, coloca la harina. Agrega la sal y mezcla. Luego, suma la levadura, une bien y añade el aceite.
  3. Lleva la masa a la mesada limpia y seca y amasa por 5 minutos, hasta que quede lisa y homogénea. Colócala en un bol y reserva tapada hasta que duplique su tamaño.
  4. Mientras tanto, precalienta el horno a 250 °C con calor arriba y abajo, y coloca dentro la bandeja para hornear el pan pita.
  5. Espolvorea la mesada con harina y coloca la masa, amasa por un minuto para desgasificar y divide en 10 porciones iguales.
  6. Por último, forma bollitos y aplana para lograr la forma de pan árabe. Cocina en el horno por 7-9 minutos.
  7. Secreto: para que queden suaves y no crocantes, debes sacarlos blancos del horno y guardarlos tibios dentro de una bolsa hasta que se enfríen.

En pocas palabras

  • Pan árabe: Receta clásica con pocos ingredientes, ideal para acompañar comidas o rellenar.
  • Preparación: Requiere masa hidratada, levado correcto y cocción a alta temperatura para el bolsillo característico.
  • Uso versátil: Perfecto con dips, carnes, ensaladas o como base para sándwiches y wraps.
Resumen generado por Thinkindot AI

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