Dos recetas de postres con chocolate fáciles y saludables para bajar de peso

Si buscas recetas fáciles para preparar postres caseros con mucho sabor a chocolate, estas dos opciones son ideales. Se trata de preparaciones sencillas que requieren pocos pasos y permiten disfrutar de algo dulce en casa para bajar de peso.
Una de las propuestas es un mousse de chocolate saludable y proteico, mientras que la otra es un helado keto sin leche y sin azúcar. Ambas recetas son alternativas para quienes buscan variar los clásicos postres y aprovechar el intenso sabor del cacao.
1. Receta para hacer Mousse de chocolate saludable
Ingredientes:
- 2 huevos duros
- 1 cda. de pasta de maní
- Un chorrito de edulcorante
- 1 cda. de esencia de vainilla
- 2 cdas. de cacao amargo
- 4 cdas. de agua
Procedimiento:
- Primero pela los huevos duros y colócalos en un recipiente para procesarlos
- Agrega la pasta de maní, el edulcorante y la esencia de vainilla.
- Luego, incorpora el cacao amargo y las cucharadas de agua.
- Procesa o licúa los ingredientes hasta obtener una consistencia cremosa y aireada.
- Para terminar, lleva el mousse de chocolate proteico a la heladera por 20 minutos para que tome consistencia.
2. Receta del helado de chocolate keto sin leche y sin azúcar
Ingredientes:
- 475 ml de leche de coco sin endulzar
- 475 ml de crema de coco sin endulzar
- 120 ml de xilitol (se puede reemplazar por eritritol)
- 65 g de cacao en polvo tamizado
- 1 pizca de sal
- 2 cdtas. de café instantáneo espresso (opcional)
Las cantidades de los ingredientes mencionados rinden para 6 porciones.
Procedimiento:
- Primero, coloca los ingredientes en un bol y bate con la batidora eléctrica durante 4 minutos, hasta obtener una mezcla espesa, homogénea y aireada.
- A continuación, vuelca la preparación en un recipiente con tapa y llévalo al congelador. Sácalo para 30 minutos y remuévelo para evitar la cristalización.
- Para terminar, antes de comer el helado keto de chocolate, deja reposar entre 10 y 15 minutos a temperatura ambiente para que recupere la cremosidad.
En pocas palabras
- Postres saludables: Dos recetas fáciles de mousse de chocolate proteico y helado keto sin azúcar ni leche.
- Ingredientes clave: Para el mousse se usan huevos duros, pasta de maní y cacao; para el helado, leches de coco, xilitol y cacao.
- Preparación sencilla: Ambas recetas implican procesar ingredientes y refrigerar/congelar, ofreciendo alternativas dulces y bajas en calorías.
Resumen generado por Thinkindot AI