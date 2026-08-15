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Dos recetas de postres con chocolate fáciles y saludables para bajar de peso

Olvidate de las culpas al comer postre: te presentamos dos recetas bajas en calorías y fáciles de hacer con chocolate, perfectas para bajar de peso.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Helado de chocolate.

Helado de chocolate.

Si buscas recetas fáciles para preparar postres caseros con mucho sabor a chocolate, estas dos opciones son ideales. Se trata de preparaciones sencillas que requieren pocos pasos y permiten disfrutar de algo dulce en casa para bajar de peso.

Una de las propuestas es un mousse de chocolate saludable y proteico, mientras que la otra es un helado keto sin leche y sin azúcar. Ambas recetas son alternativas para quienes buscan variar los clásicos postres y aprovechar el intenso sabor del cacao.

1. Receta para hacer Mousse de chocolate saludable

Ingredientes:

  • 2 huevos duros
  • 1 cda. de pasta de maní
  • Un chorrito de edulcorante
  • 1 cda. de esencia de vainilla
  • 2 cdas. de cacao amargo
  • 4 cdas. de agua

Procedimiento:

  1. Primero pela los huevos duros y colócalos en un recipiente para procesarlos
  2. Agrega la pasta de maní, el edulcorante y la esencia de vainilla.
  3. Luego, incorpora el cacao amargo y las cucharadas de agua.
  4. Procesa o licúa los ingredientes hasta obtener una consistencia cremosa y aireada.
  5. Para terminar, lleva el mousse de chocolate proteico a la heladera por 20 minutos para que tome consistencia.

2. Receta del helado de chocolate keto sin leche y sin azúcar

Ingredientes:

  • 475 ml de leche de coco sin endulzar
  • 475 ml de crema de coco sin endulzar
  • 120 ml de xilitol (se puede reemplazar por eritritol)
  • 65 g de cacao en polvo tamizado
  • 1 pizca de sal
  • 2 cdtas. de café instantáneo espresso (opcional)

Las cantidades de los ingredientes mencionados rinden para 6 porciones.

Procedimiento:

  1. Primero, coloca los ingredientes en un bol y bate con la batidora eléctrica durante 4 minutos, hasta obtener una mezcla espesa, homogénea y aireada.
  2. A continuación, vuelca la preparación en un recipiente con tapa y llévalo al congelador. Sácalo para 30 minutos y remuévelo para evitar la cristalización.
  3. Para terminar, antes de comer el helado keto de chocolate, deja reposar entre 10 y 15 minutos a temperatura ambiente para que recupere la cremosidad.

En pocas palabras

  • Postres saludables: Dos recetas fáciles de mousse de chocolate proteico y helado keto sin azúcar ni leche.
  • Ingredientes clave: Para el mousse se usan huevos duros, pasta de maní y cacao; para el helado, leches de coco, xilitol y cacao.
  • Preparación sencilla: Ambas recetas implican procesar ingredientes y refrigerar/congelar, ofreciendo alternativas dulces y bajas en calorías.
Resumen generado por Thinkindot AI

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