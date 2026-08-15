Sopa paraguaya: la Receta parecida a la focaccia con cebolla, queso y maíz

4 cebollas

1 diente de ajo

5 huevos

1 taza de queso parmesano

1/2 taza de queso rallado

2 tazas de leche

4 tazas de harina de maíz (puedes reemplazarla por polenta)

Manteca, cantidad necesaria

Sal, a gusto

Cómo hacer sopa paraguaya: la receta, paso a paso

En primer lugar, corta las cebollas en pluma y rehógalas en manteca. Luego, condimenta con sal y agrega el diente de ajo picado. A continuación, en un recipiente, bate los huevos y suma la leche. Luego, agrega la harina de maiz batiendo bien. Por otra parte, ralla el queso parmesano y el queso para rallar. Súmalos a la mezcla anterior junto con la cebolla rehogada. Para terminar, lleva la mezcla a un molde enmantecado y cocina en el horno a 180ªC durante aproximadamente 30 minutos o hasta que la sopa paraguaya esté bien dorada por fuera y tierna por dentro.

La sopa paraguaya es una de esas recetas que reflejan la identidad gastronómica de Paraguay y que, gracias a sus ingredientes simples y su sabor inconfundible, logró trascender fronteras.

El resultado es un acompañamiento ideal para carnes, guisos o simplemente para disfrutar solo, caliente o a temperatura ambiente. Sin dudas, la sopa paraguaya es una de las mejores recetas para disfrutar de la gastronomía del país Latinoamericano.