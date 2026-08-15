Sopa paraguaya: la Receta parecida a la focaccia con cebolla, queso y maíz

La sopa paraguaya es una de las recetas más tradicionales de Paraguay y una preparación que también se volvió muy popular en el noreste argentino. Aunque su nombre puede generar confusión, no es una sopa líquida, sino una especie de bizcochuelo salado, esponjoso y cargado de sabor.
La receta de la sopa paraguaya tiene como protagonista al maíz, ingrediente fundamental de la gastronomía paraguaya. A diferencia de otras preparaciones, se combina con cebolla, leche, huevos, manteca y abundante queso para conseguir una textura húmeda por dentro y ligeramente dorada por fuera.
Receta para hacer sopa paraguaya tradicional
Ingredientes:
- 4 cebollas
- 1 diente de ajo
- 5 huevos
- 1 taza de queso parmesano
- 1/2 taza de queso rallado
- 2 tazas de leche
- 4 tazas de harina de maíz (puedes reemplazarla por polenta)
- Manteca, cantidad necesaria
- Sal, a gusto
Cómo hacer sopa paraguaya: la receta, paso a paso
- En primer lugar, corta las cebollas en pluma y rehógalas en manteca. Luego, condimenta con sal y agrega el diente de ajo picado.
- A continuación, en un recipiente, bate los huevos y suma la leche. Luego, agrega la harina de maiz batiendo bien.
- Por otra parte, ralla el queso parmesano y el queso para rallar. Súmalos a la mezcla anterior junto con la cebolla rehogada.
- Para terminar, lleva la mezcla a un molde enmantecado y cocina en el horno a 180ªC durante aproximadamente 30 minutos o hasta que la sopa paraguaya esté bien dorada por fuera y tierna por dentro.
La sopa paraguaya es una de esas recetas que reflejan la identidad gastronómica de Paraguay y que, gracias a sus ingredientes simples y su sabor inconfundible, logró trascender fronteras.
El resultado es un acompañamiento ideal para carnes, guisos o simplemente para disfrutar solo, caliente o a temperatura ambiente. Sin dudas, la sopa paraguaya es una de las mejores recetas para disfrutar de la gastronomía del país Latinoamericano.
En pocas palabras
- Sopa paraguaya: Es una receta tradicional de Paraguay, popular en el noreste argentino, que consiste en un bizcochuelo salado y esponjoso.
- Ingredientes clave: Maíz, cebolla, huevos, leche y abundante queso son la base de esta preparación húmeda y sabrosa.
- Preparación: Consiste en rehogar cebollas, mezclar con huevos, leche, harina de maíz y quesos, para luego hornear hasta dorar.
Resumen generado por Thinkindot AI