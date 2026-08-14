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Cómo hacer Salsa puttanesca: la Receta de Italia para acompañar las pastas

La salsa puttanesca se caracteriza por su sabor intenso a anchoas y su origen está ligado a las prostitutas de la Edad Media en Italia

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Salsa puttanesca para pastas.

Salsa puttanesca para pastas.

La salsa puttanesca es una de las recetas tradicionales de la gastronomía de Italia, especialmente de Nápoles, que debe su nombre a las prostitutas de la Edad Media, que para combatir el frío de las noches de invierno elaboraban una salsa calórica para acompañar las pastas.

De acuerdo a esta versión, la salsa puttanesca se preparaba con anchoas porque, al tener como clientes a pescadores, estos pagaban con pescados en salazón. Además, la receta lleva alcaparras, tomate, ajo, aceitunas y especias como el orégano.

La salsa puttanesca tiene una combinación intensa de sabores y aromas, entre los que también se destaca la presencia del picante, como las escamas de guindilla (que son totalmente opcionales).

Receta para hacer salsa puttanesca

Ingredientes para 6 porciones:

  • 3 dientes de ajo
  • 1 lata de anchoas
  • 30 ml de aceite de oliva
  • 1/2 cdta. de escamas de guindilla (opcional)
  • 500 g de tomates pelados enteros
  • 1/2 cdta. de orégano
  • 1 cda. de azúcar
  • Sal y pimienta negra
  • 100 g de aceitunas negras
  • 50 g de alcaparras en vinagre

Cómo preparar la receta de la salsa puttanesca, paso a paso

  1. Primero, corta tres dientes de ajo en láminas finas y diez filetes de anchoa en trocitos pequeños. Llévalos a una sartén profunda con aceite y agrega media cucharadita de escamas de guindilla. Fríe todo junto durante un par de minutos a fuego suave.
  2. A continuación, retira la sartén del fuego y vierte los tomates enteros pelados. Vuelve a llevar la sartén a fuego suave y ve cortando los tomates con la espátula. Fríe por 10 minutos.
  3. Pasado ese tiempo, agrega el orégano, el azúcar, sal y pimienta a gusto. Ten en cuenta que las anchoas son saladas, como así también el resto de los ingredientes que quedan por añadir. Sigue cocinando otros 10 minutos.
  4. Parte las aceitunas para añadirlas a la salsa puttanesca y suma las alcaparras escurridas. Sirve caliente, acompañada de tu pasta preferida.

En pocas palabras

  • Origen histórico: La salsa puttanesca es una receta napolitana tradicional, cuyo nombre se asocia a las prostitutas de la Edad Media.
  • Ingredientes clave: Se elabora con anchoas, alcaparras, tomate, ajo, aceitunas, orégano y opcionalmente guindilla.
  • Preparación básica: Sofreír ajo y anchoas, añadir tomates, cocinar, incorporar aceitunas y alcaparras.
Resumen generado por Thinkindot AI

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