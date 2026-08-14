Cómo hacer Salsa puttanesca: la Receta de Italia para acompañar las pastas

De acuerdo a esta versión, la salsa puttanesca se preparaba con anchoas porque, al tener como clientes a pescadores, estos pagaban con pescados en salazón. Además, la receta lleva alcaparras, tomate, ajo, aceitunas y especias como el orégano.

La salsa puttanesca tiene una combinación intensa de sabores y aromas, entre los que también se destaca la presencia del picante, como las escamas de guindilla (que son totalmente opcionales).