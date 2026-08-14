Cómo hacer Salsa puttanesca: la Receta de Italia para acompañar las pastas

La salsa puttanesca es una de las recetas tradicionales de la gastronomía de Italia, especialmente de Nápoles, que debe su nombre a las prostitutas de la Edad Media, que para combatir el frío de las noches de invierno elaboraban una salsa calórica para acompañar las pastas.
De acuerdo a esta versión, la salsa puttanesca se preparaba con anchoas porque, al tener como clientes a pescadores, estos pagaban con pescados en salazón. Además, la receta lleva alcaparras, tomate, ajo, aceitunas y especias como el orégano.
La salsa puttanesca tiene una combinación intensa de sabores y aromas, entre los que también se destaca la presencia del picante, como las escamas de guindilla (que son totalmente opcionales).
Receta para hacer salsa puttanesca
Ingredientes para 6 porciones:
- 3 dientes de ajo
- 1 lata de anchoas
- 30 ml de aceite de oliva
- 1/2 cdta. de escamas de guindilla (opcional)
- 500 g de tomates pelados enteros
- 1/2 cdta. de orégano
- 1 cda. de azúcar
- Sal y pimienta negra
- 100 g de aceitunas negras
- 50 g de alcaparras en vinagre
Cómo preparar la receta de la salsa puttanesca, paso a paso
- Primero, corta tres dientes de ajo en láminas finas y diez filetes de anchoa en trocitos pequeños. Llévalos a una sartén profunda con aceite y agrega media cucharadita de escamas de guindilla. Fríe todo junto durante un par de minutos a fuego suave.
- A continuación, retira la sartén del fuego y vierte los tomates enteros pelados. Vuelve a llevar la sartén a fuego suave y ve cortando los tomates con la espátula. Fríe por 10 minutos.
- Pasado ese tiempo, agrega el orégano, el azúcar, sal y pimienta a gusto. Ten en cuenta que las anchoas son saladas, como así también el resto de los ingredientes que quedan por añadir. Sigue cocinando otros 10 minutos.
- Parte las aceitunas para añadirlas a la salsa puttanesca y suma las alcaparras escurridas. Sirve caliente, acompañada de tu pasta preferida.
En pocas palabras
- Origen histórico: La salsa puttanesca es una receta napolitana tradicional, cuyo nombre se asocia a las prostitutas de la Edad Media.
- Ingredientes clave: Se elabora con anchoas, alcaparras, tomate, ajo, aceitunas, orégano y opcionalmente guindilla.
- Preparación básica: Sofreír ajo y anchoas, añadir tomates, cocinar, incorporar aceitunas y alcaparras.
Resumen generado por Thinkindot AI