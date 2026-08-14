Waffles caseros: la receta fácil y esponjosa en sartén para el desayuno o la merienda

Los waffles caseros son una de las recetas dulces más fáciles y versátiles para preparar en casa. Esponjosos por dentro y ligeramente crujientes por fuera, son ideales para disfrutar en el desayuno, la merienda o como un postre especial.
La preparación lleva ingredientes simples que suelen estar disponibles en cualquier cocina, como harina, leche y huevo. Además, no es indispensable tener una wafflera: también se pueden cocinar en una sartén y obtener un resultado delicioso.
Una de las grandes ventajas de esta receta es que los waffles pueden acompañarse con todo tipo de toppings. Frutas frescas, frutos rojos, miel, dulce de leche, chocolate o azúcar impalpable son algunas de las opciones para personalizarlos según el gusto de cada uno.
Si buscas recetas dulces, rápidas y fáciles para sorprender a la familia, los waffles caseros son una excelente alternativa. Con pocos ingredientes y simples pasos, se puede preparar un desayuno o merienda irresistible.
Receta para hacer waffles caseros
Ingredientes:
- 1/2 taza de harina leudante
- 1/2 taza de harina integral
- 1/4 taza de manteca derretida
- 1 huevo
- 1 cdta. de sal
- 3/4 taza de leche
- Endulzante, a gusto (o 1 cda de azúcar)
- Esencia de vainilla (opcional)
Cómo preparar waffles caseros: la receta paso a paso
- Primero, prepara la masa de waffles. En un bol, coloca la harina integral junto con la harina leudante, agrega una cucharadita de sal y el endulzante que desees (puede ser stevia). Mezcla bien.
- A los ingredientes secos, agrega un huevo y la mitad de la cantidad total de la leche. Puedes agregar esencia de vainilla para darle un sabor especial. Mezcla bien.
- A continuación, incorpora la leche restante de a chorritos sin dejar de mezclar. Suma la manteca derretida y reserva la preparación en la heladera por media hora, para que se hidrate bien la harina.
- Pasado ese tiempo, prepara tu wafflera o una sartén a fuego medio, unta con rocío vegetal o manteca y vuelca la mezcla. Cierra la wafflera o tapa la sartén y espera unos segundos hasta que se cocinen. Si vas a cocinar en sartén, tienes que darlos vuelta.
- Por último, retira los waffles y unta con lo que más te guste: puede ser miel, mermelada, dulce de leche, pasta de maní, salsa de frutilla o de chocolate, chocolate derretido y frutos rojos o banana.
En pocas palabras
- Waffles caseros: Receta fácil y esponjosa en sartén para desayuno o merienda, ideal para toda la familia.
- Ingredientes simples: Harina, leche, huevo y manteca son la base de esta preparación versátil.
- Opciones de acompañamiento: Se disfrutan con frutas, dulces, salsas o chocolate, permitiendo personalización.
Resumen generado por Thinkindot AI