Waffles caseros: la receta fácil y esponjosa en sartén para el desayuno o la merienda

La preparación lleva ingredientes simples que suelen estar disponibles en cualquier cocina, como harina, leche y huevo. Además, no es indispensable tener una wafflera: también se pueden cocinar en una sartén y obtener un resultado delicioso.

Una de las grandes ventajas de esta receta es que los waffles pueden acompañarse con todo tipo de toppings. Frutas frescas, frutos rojos, miel, dulce de leche, chocolate o azúcar impalpable son algunas de las opciones para personalizarlos según el gusto de cada uno.