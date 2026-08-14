Tortilla de espinaca: la receta fácil y saludable con 1 ingrediente especial y lista en pocos minutos

Esta tortilla se cocina en sartén y necesita apenas cinco minutos de cocción de cada lado para quedar tierna y esponjosa. La combinación de espinaca, huevos, cebolla, queso rallado y condimentos da como resultado una preparación llena de sabor.

Una de las ventajas de esta receta es que se puede acompañar con diferentes guarniciones. Una ensalada fresca, verduras salteadas o una salsa criolla son opciones ideales para completar el plato.