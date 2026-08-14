La tortilla de espinaca es una de las recetas más prácticas para resolver un almuerzo o una cena en pocos minutos. Con ingredientes simples y económicos, se puede preparar una comida nutritiva, sabrosa y liviana sin complicaciones.
Tortilla de espinaca: la receta fácil y saludable con 1 ingrediente especial y lista en pocos minutos
La tortilla de espinaca, una receta fácil y saludable, se prepara en sartén con ingredientes económicos y está lista en minutos para resolver almuerzos o cenas
Esta tortilla se cocina en sartén y necesita apenas cinco minutos de cocción de cada lado para quedar tierna y esponjosa. La combinación de espinaca, huevos, cebolla, queso rallado y condimentos da como resultado una preparación llena de sabor.
Una de las ventajas de esta receta es que se puede acompañar con diferentes guarniciones. Una ensalada fresca, verduras salteadas o una salsa criolla son opciones ideales para completar el plato.
Si buscas recetas fáciles, rápidas y saludables para incorporar más verduras a tus comidas, la tortilla de espinaca es una alternativa perfecta. Se prepara en pocos pasos y es ideal para disfrutar tanto en el almuerzo como en la cena.
Receta para hacer tortilla de espinaca
Ingredientes:
- 1 atado de espinaca
- 1 cebolla
- 1 ajo
- 2 huevos
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta
- Queso rallado de preferencia (opcional)
Cómo preparar la receta de tortilla de espinaca, paso a paso
- Primero, lava bien la espinaca y pícala en porciones pequeñas. Luego, sin secarla ni escurrirla, colócala en una olla seca y cocina a fuego mínimo con la tapa puesta por 5 minutos. Reserva.
- Por otro lado, pica la cebolla bien fina con el ajo y saltéa ambas verduras sobre un poco de aceite. Reserva.
- A continuación, bate los huevos con una cucharadita de sal y una pizca de pimienta. En un recipiente, mezcla la espinaca fría con la cebolla, el queso rallado y los huevos batidos.
- Por último, calienta una sartén a fuego bajo con un poco de aceite en la base y, una vez caliente, vuelca toda la preparación. Cocina por 5 minutos a fuego medio. Cuando los bordes se comiencen a desprender, da vuelta la tortilla de espinaca con ayuda de un plato y cocina por 5 minutos más del otro lado.
En pocas palabras
- Tortilla de espinaca: La receta fácil y saludable lista en pocos minutos.
- Preparación práctica: Cocción en sartén de solo 5 minutos por lado, con ingredientes simples.
- Versatilidad: Ideal para almuerzos o cenas, se puede acompañar con ensaladas o verduras.