Inicio Recetas Receta
¡Muy rica!

Cómo hacer berenjena a la parmesana: la receta sabrosa con estilo italiano y de fácil paso a paso

La receta con ingredientes accesibles es perfecta para compartir en familia y todos deberían probar la exquisita preparación

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La receta de berenjena a la parmesana es fácil de preparar y es un derroche de sabor.

La receta de berenjena a la parmesana es fácil de preparar y es un derroche de sabor.

Cuando se juntan ingredientes de calidad y que nos encanta que estén presente en nuestras comidas, el sabor está garantizado. Y una preparación que se hace con ingredientes sabrosos y consumimos a diarios, es la receta de berenjena en escabeche.

Esta delicia tiene como protagonista exclusiva a la berenjena, que cuando se mezcla con queso, queso y otros ingredientes, no tiene punto de comparación.

Lo mejor de la receta es que se hace con berenjena, que está llena de nutrientes esenciales para el cuerpo.

Además, el paso a paso de la receta es bastante entretenido y los ingredientes son muy accesibles de conseguir.

Se puede saborear tanto en el almuerzo como en la cena. Además, es una receta muy buscada y el resultado es espectacular.

Receta de berenjena a la parmesana, ingredientes

Esta receta necesita de estos ingredientes para poner manos a la obra:

Ingredientes

  • 2 berenjenas grandes
  • 200 gramos de salsa de tomate
  • 100 gramos de queso parmesano rallado
  • 300 gramos de queso mozzarella fresco
  • 1 huevo
  • 25 ml de aceite de oliva
  • 10 ml de leche
  • Sal y pimienta
  • Albahaca fresca
  • Sal gruesa

Receta de berenjena a la parmesana, paso a paso

  1. La receta comienza así: encender el horno y precalentar a 180 grados.
  2. Lavar las berenjenas y cortar sin pelar en rodajas de un centímetro de espesor. Otra opción es que las rodajas de berenjena sean cortadas a lo largo.
  3. Colocarl en un bol y, a modo de lluvia, espolvorear sal gruesa para retirarles lo amargo. Dejar reposar por unos 10 minutos, para luego enjuagarlas con abundante agua y secar con un repasador limpio.
  4. En una placa con aceite de oliva, por debajo y encima de las rodajas de berenjena, asar en el horno hasta que queden doradas.
  5. Colocar en una fuente un piso de salsa de tomate y comenzar a colocar una capa de berenjena con una lluvia de queso parmesano rallado, queso cremoso, un poco de albahaca, hasta llegar a la parte superior de la fuente, repitiendo esta metodología las veces que sea necesario.
  6. En un bol mezclar un huevo, leche y queso parmesano, para agregarle en la parte superior de la fuente. Llevar al horno.
  7. Cocinar por unos 20 minutos, esperar que el queso se gratine y no se queme del todo. Listo, a disfrutar esta receta riquísima.

En pocas palabras

  • Berenjenas a la parmesana: La receta italiana fácil de preparar con ingredientes accesibles.
  • Preparación sencilla: Paso a paso para lograr un plato sabroso ideal para compartir.
  • Ingredientes clave: Berenjenas, quesos, salsa de tomate y albahaca para un resultado espectacular.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar