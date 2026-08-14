Cómo hacer berenjena a la parmesana: la receta sabrosa con estilo italiano y de fácil paso a paso

Cuando se juntan ingredientes de calidad y que nos encanta que estén presente en nuestras comidas, el sabor está garantizado. Y una preparación que se hace con ingredientes sabrosos y consumimos a diarios, es la receta de berenjena en escabeche.
Esta delicia tiene como protagonista exclusiva a la berenjena, que cuando se mezcla con queso, queso y otros ingredientes, no tiene punto de comparación.
Lo mejor de la receta es que se hace con berenjena, que está llena de nutrientes esenciales para el cuerpo.
Además, el paso a paso de la receta es bastante entretenido y los ingredientes son muy accesibles de conseguir.
Se puede saborear tanto en el almuerzo como en la cena. Además, es una receta muy buscada y el resultado es espectacular.
Receta de berenjena a la parmesana, ingredientes
Esta receta necesita de estos ingredientes para poner manos a la obra:
Ingredientes
- 2 berenjenas grandes
- 200 gramos de salsa de tomate
- 100 gramos de queso parmesano rallado
- 300 gramos de queso mozzarella fresco
- 1 huevo
- 25 ml de aceite de oliva
- 10 ml de leche
- Sal y pimienta
- Albahaca fresca
- Sal gruesa
Receta de berenjena a la parmesana, paso a paso
- La receta comienza así: encender el horno y precalentar a 180 grados.
- Lavar las berenjenas y cortar sin pelar en rodajas de un centímetro de espesor. Otra opción es que las rodajas de berenjena sean cortadas a lo largo.
- Colocarl en un bol y, a modo de lluvia, espolvorear sal gruesa para retirarles lo amargo. Dejar reposar por unos 10 minutos, para luego enjuagarlas con abundante agua y secar con un repasador limpio.
- En una placa con aceite de oliva, por debajo y encima de las rodajas de berenjena, asar en el horno hasta que queden doradas.
- Colocar en una fuente un piso de salsa de tomate y comenzar a colocar una capa de berenjena con una lluvia de queso parmesano rallado, queso cremoso, un poco de albahaca, hasta llegar a la parte superior de la fuente, repitiendo esta metodología las veces que sea necesario.
- En un bol mezclar un huevo, leche y queso parmesano, para agregarle en la parte superior de la fuente. Llevar al horno.
- Cocinar por unos 20 minutos, esperar que el queso se gratine y no se queme del todo. Listo, a disfrutar esta receta riquísima.
En pocas palabras
- Berenjenas a la parmesana: La receta italiana fácil de preparar con ingredientes accesibles.
- Preparación sencilla: Paso a paso para lograr un plato sabroso ideal para compartir.
- Ingredientes clave: Berenjenas, quesos, salsa de tomate y albahaca para un resultado espectacular.
Resumen generado por Thinkindot AI