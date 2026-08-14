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La mejor receta de porotos en escabeches y caseros para las picadas

Esta receta que tiene a los porotos bien aliñaditos, se hace en simples pasos y se emplean ingredientes que uno tiene en casa

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]

Si hay alguien que no puede faltar en una picada, aunque no esté invitada y no siempre se prepara, es la receta de porotos en escabeche. Esta delicia es ideal para compartirla en familia y para disfrutar de un sabor inigualable.

Los porotos en escabeche son una receta que funciona a la perfección y sobresalen en una picada. Es la entrada perfecta como aperitivo de una comida principal. Con el asado funcionan muy bien como previa y también como un acompañamiento fresco para distintas carnes. También es para comer acompañado de un aperitivo con pan casero, tostadas o grisines.

Esta conserva con un sabor intenso, se destaca por lo que aporta cada ingrediente a la receta. Nadie se puede resistir a su textura cremosa. Bien aliñaditos quedan hechos un manjar.

Para poner manos a la obra y seguir el paso a paso, hacen falta estos ingredientes:

Receta de porotos en escabeche, ingredientes

  • 1/2 kilo de porotos pallares o alubias de buena calidad
  • 1 diente de ajo mediano o chico (picado)
  • Perejil picado
  • Sal y pimienta
  • 1 cucharada de pimentón
  • 1 cucharada de orégano
  • 1 cucharada de ají molido
  • 1/2 cebolla
  • 1/2 pimiento rojo y medio pimiento verde
  • 250 cc de aceite de girasol
  • 250 cc de vinagre blanco
  • 6 hojas de laurel

Receta de porotos al escabeche, paso a paso

  1. Poner los porotos en remojo para que comiencen a ponerse tiernos y blanditos. Se colocan en agua la noche anterior a la preparación.
  2. Para que queden tiernos rápidamente y no esperar toda la noche, los porotos se pueden cocinar por unos 20 minutos en una olla a presión.
  3. Dejar enfriar los porotos y llevarlos a una olla. Incorporar la verdura, finamente picada.
  4. Incorporar a la preparación las distintas especias. Es opcional agregarle el ingrediente que uno más quiera y no figure en la receta clásica.
  5. Revolver bien hasta que los porotos, verduras y demás ingredientes se mezclen bien.
  6. Poner en frascos bien limpios la preparación.
  7. Sumar aceite de girasol hasta que el contenido quede bien tapado. Tapar.
  8. Llevar a la heladera o lugar fresco.
  9. Dejar reposar algunas horas o días para que se potencien los sabores.

En pocas palabras

  • Receta: Se detalla cómo preparar porotos en escabeche caseros, una opción ideal para picadas.
  • Ingredientes: La preparación incluye porotos, verduras como cebolla y pimiento, y condimentos como pimentón y orégano.
  • Elaboración: Los porotos se remojan, cocinan y luego se mezclan con vegetales y especias, conservando en aceite y vinagre.
Resumen generado por Thinkindot AI

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