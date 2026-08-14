Receta de chinchulines a la parrilla: salen tiernos por dentro y crocantes por fuera

Lograr que los chinchulines que se hacen en la parrilla salgan perfectos, no es una tarea sencilla. Estas delicias del asado es lo que más se pide en la mesa y es por eso que el asador no debe fallar. Para que salgan para chuparse los dedos, existe una receta que los deja espectaculares.
Para muchas personas, un asado sin chinchulines no es un asado y la fiesta está incompleta. Es por eso que a la mesa tiene que llegar una achura bien cocida y en su punto justo, con una textura tierna por dentro y crocante por fuera.
Todo aquel que esté frente a la parrilla debería seguir los consejos de esta receta, para que los chinchulines no salgan gomosos y todos coincidan en lo rico que estaban.
Para poder comenzar con esta receta de chinchulines a la parrilla, hay que contar con estos ingredientes para iniciar el paso a paso:
Receta de chinchulines a la parrilla, ingredientes
Siempre hay que comprar chinchulines en una carnicería de confianza, para que llegue a la parrilla un producto de buena calidad.
Estos son los ingredientes que se necesitan para poner manos a la obra y hacer los mejores chinchulines:
- 1 kg de chinchulines
- 3 limones
- Sal gruesa (cantidad necesaria)
Receta de chinchulines a la parrilla, paso a paso
- Cortar en orejitas los chinchulines, sin retirarles mucha grasa (término medio).
- Colocar en un recipiente los chinchulines cortados, salar y agregar jugo de limón. Dejar reposar por unos 30 minutos.
- Llevar los chinchulines a la parrilla a fuego medio y cocinar por unos 25 minutos. Procurar no tocarlos hasta que se despeguen solos de los hierros calientes.
- Girar y cocinar por otros 20 minutos. El truco está en agregarle limón nuevamente en el final de la cocción, para evitar que salgan gomosos y chiclosos.
- La temperatura de la parrilla tiene que ser siempre constante, para lograr una cocción pareja y uniforme.
En pocas palabras
- Chinchulines perfectos: Receta para lograr achuras tiernas por dentro y crocantes por fuera.
- Ingredientes clave: 1 kg de chinchulines, 3 limones y sal gruesa para prepararlos.
- Paso a paso: Cortar, marinar con limón y sal, y cocinar en parrilla a fuego medio por 45 minutos.