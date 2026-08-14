Receta de chinchulines a la parrilla: salen tiernos por dentro y crocantes por fuera

Para muchas personas, un asado sin chinchulines no es un asado y la fiesta está incompleta. Es por eso que a la mesa tiene que llegar una achura bien cocida y en su punto justo, con una textura tierna por dentro y crocante por fuera.

Todo aquel que esté frente a la parrilla debería seguir los consejos de esta receta, para que los chinchulines no salgan gomosos y todos coincidan en lo rico que estaban.