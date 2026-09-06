Cómo hacer Pan casero: la receta fácil y económica con masa de pizza (lleva 6 ingredientes)

Esta receta requiere pocos ingredientes y no necesita largos tiempos de levado. En apenas unos minutos, la masa de pizza que quedó de una comida anterior puede transformarse en un pan dorado y lleno de sabor.

Cómo acompañar este pan casero

El pan con masa de pizza es una preparación muy versátil. Se puede servir junto con picadas, quesos, fiambres, sopas, guisos, ensaladas o diferentes salsas y dips.