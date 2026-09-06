Cómo hacer Pan casero: la receta fácil y económica con masa de pizza (lleva 6 ingredientes)

Entre las recetas fáciles y prácticas para evitar desperdicios se encuentra este delicioso pan con masa de pizza, una preparación sencilla que permite aprovechar las sobras y convertirlas en un pan casero, esponjoso por dentro y crocante por fuera.
Esta receta requiere pocos ingredientes y no necesita largos tiempos de levado. En apenas unos minutos, la masa de pizza que quedó de una comida anterior puede transformarse en un pan dorado y lleno de sabor.
Cómo acompañar este pan casero
El pan con masa de pizza es una preparación muy versátil. Se puede servir junto con picadas, quesos, fiambres, sopas, guisos, ensaladas o diferentes salsas y dips.
También es una excelente opción para preparar bruschettas o tostadas y aprovechar cualquier ingrediente que haya quedado en la heladera.
Receta del pan casero con masa de pizza
Hay muchas recetas para preparar pan casero. Sin embargo, una de las más fáciles es, sin dudas, la que se hace con la misma masa de la pizza. ¿Qué necesitas?
Ingredientes:
- 1 kg de harina 000
- 30 g de levadura
- 2 cdas. de aceite de oliva
- 2 cdas. de aceite de girasol
- Sal (opcional)
- Agua tibia, c/n
Cómo hacer pan casero con masa de pizza: la receta paso a paso
- Primero, pon la harina en la mesada y forma una corona. Sobre los bordes coloca la sal y en el medio la levadura desgranada y las cucharadas de aceites, tanto el de oliva como el de girasol. Agrega el agua de a poco.
- A continuación, amasa hasta que se forme un bollo suave y tierno, durante 10 minutos aproximadamente. Deja levar hasta que doble su volumen y luego desgasifica la masa.
- Para elaborar el pan casero, divide la masa en cinco bollos y colócalos sobre una bandeja de horno aceitada. Si quieres, puedes darles una forma ovalada y hacerles tres cortes transversales.
- Para terminar, dejar levar la masa hasta que doble su volumen y llevar el pan casero con masa de pizza al horno precalentado a 180 °C por 30 minutos.
En pocas palabras
- Pan casero: Se elabora con masa de pizza sobrante, resultando esponjoso y crocante.
- Preparación: Requiere pocos ingredientes, sin largos tiempos de levado, y es muy versátil para acompañar comidas.
- Receta: Mezcla harina, levadura, aceites y agua; amasa, deja levar, desgasifica, forma bollos y hornea por 30 minutos a 180 °C.
Resumen generado por Thinkindot AI