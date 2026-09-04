Pan nube sin harina: cómo es la receta fácil y en sartén para sumar a la dieta

El pan nube es una de las recetas más sencillas para quienes buscan una alternativa al pan tradicional. Su principal característica es que se prepara sin harina, por lo que resulta una opción práctica para variar las comidas y acompañar distintos tipos de alimentación.
También conocido como cloud bread, este particular pan tiene una textura liviana, aireada y muy esponjosa. Además, se cocina directamente en sartén y está listo en pocos minutos, por lo que es ideal para preparar cuando se busca una comida rápida sin necesidad de prender el horno.
Receta de pan nube en sartén sin harina y sin horno
Ingredientes:
- 2 huevos
- 2 cdas. de queso crema
- 1/2 cdta. de polvo de hornear
- Una pizca de sal
Si quieres hacer un pan nube dulce para la merienda, se le puede agregar una cucharadita de azúcar o un sobre de edulcorante o estevia. Por otra parte, para una opción salada y con más sabor, se le pueden agregar distintos condimentos como pimentón, orégano, o queso rallado.
Cómo preparar un pan nube en sartén: la receta paso a paso
- Primero, separa las claras de las yemas.
- A continuación, bate las claras con el polvo de hornear hasta lograr un punto firme.
- Por otro lado, bate las yemas con el queso crema y la sal. Luego, incorpora las claras con movimientos envolventes.
- Coloca porciones de la mezcla en una sartén apenas aceitada y cocina el pan nube a fuego bajo hasta dorar de ambos lados.
Beneficios de incorporar el pan nube a la dieta
El pan nube es una opción baja en carbohidratos y liviana, ideal para reducir el consumo de harinas y gluten. Además, aporta proteínas y grasas saludables.
Este pan se puede reservar en la heladera durante 5 o 6 días en un recipiente hermético para disfrutarlo cuando quieras. Una buena opción es rellenarlo a gusto, con jamón y queso o con mermelada.
En pocas palabras
- Pan nube: Receta fácil sin harina, esponjosa y lista en sartén en minutos.
- Preparación: Mezcla huevos, queso crema y polvo de hornear; cocina a fuego bajo.
- Beneficios: Opción baja en carbohidratos y gluten, ideal para acompañar comidas.