Dejaron a un niño de 3 años solo en Rivadavia durante la noche y la Policía lo rescató

Aunque el pequeño se encontraba en buen estado de salud, los profesionales resolvieron trasladarlo al hospital Carlos Saporiti, de Rivadavia, donde quedó internado de manera preventiva.

El niño fue internado en forma preventiva por el ETI en el hospital de Rivadavia para proteger sus derechos.

Por qué intervino el ETI

Desde el Equipo Técnico Interdisciplinario confirmaron la intervención a partir de la denuncia recibida por la Policía a través del 911. Según informaron, el niño permanece internado en el hospital Carlos Saporiti y su estado de salud es estable.

La internación es preventiva y no responde a una lesión o problema de salud detectado en el pequeño. El objetivo de la intervención es resguardar al niño mientras los organismos que trabajan en el caso evalúan cuál es la medida de protección que corresponde adoptar.

El ETI interviene en situaciones en las que se considera que pueden estar vulnerados los derechos de niños, niñas y adolescentes. En este caso, la actuación se inició luego de que los vecinos alertaran que el menor se encontraba solo durante la noche.

Evalúan quien puede hacerse cargo del niño

El ETI informó que aguarda el resultado del informe elaborado por el Programa Provincial de Prevención y Atención Integral del Maltrato a la Niñez y Adolescencia (PPMI). Ese informe será utilizado para definir los pasos a seguir.

Una de las alternativas que se analiza es adoptar una medida de protección con intervención de la red familiar. Esto implica evaluar si existe dentro de la familia del niño una persona que pueda hacerse cargo de su cuidado, como sus abuelos, tíos u otro familiar que reúna las condiciones necesarias.

Por ahora, esa definición no está tomada. El niño continúa internado de manera preventiva mientras se completa la evaluación de su situación familiar.

La intervención comenzó tras un llamado al 911

El procedimiento se inició el martes 8 de septiembre a las 23.10, cuando los vecinos de la vivienda ubicada sobre calle El Chañar advirtieron que el pequeño estaba solo y dieron aviso a la Policía.

Los efectivos llegaron al domicilio y solicitaron la intervención del ETI. La madre del niño se presentó unos 20 minutos después, cuando ya se encontraba en marcha el operativo policial y de protección.

A partir de esa intervención se resolvió trasladar al niño al hospital Saporiti, donde permanece bajo observación preventiva y con estado de salud estable.