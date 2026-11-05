Caos en los vuelos de Europa tras una serie de falsas alarmas de bomba

Un vuelo de Aer Lingus que cubría la ruta entre Dublín y Roma aterrizó sin incidentes en el aeropuerto de Évreux, situado a unos 100 kilómetros al oeste de París, tras ser desviado como medida de precaución. La oficina del primer ministro francés confirmó que el avión, un A320, aterrizó de forma segura y que los 151 pasajeros y seis tripulantes se encuentran a salvo, mientras equipos especializados inspeccionaban la aeronave.

Investigan posibles vínculos con Rusia e Irán tras una ola de amenazas en vuelos europeos.

En tanto, tres vuelos de Ryanair con destino a Bulgaria se vieron afectados. Los procedentes de Madrid y Copenhague aterrizaron a la hora prevista en el aeropuerto de Sofía, aunque los aparatos fueron desviados a zonas apartadas para inspecciones. El vuelo desde Londres fue dirigido al aeropuerto de Plovdiv, donde también se aplicaron los mismos protocolos de seguridad.

Investigan posibles vínculos con Rusia e Irán en los sabotajes

Estos incidentes se producen en un contexto de crecientes acusaciones de funcionarios europeos contra Rusia e Irán por lo que describen como “ataques híbridos” y actos de sabotaje, acusaciones que ambos países niegan. Expertos sugieren que estas falsas amenazas de bomba podrían ser parte de un patrón de acciones disruptivas de bajo costo y difícil atribución.

En Bélgica, un avión de LOT que volaba de Varsovia a Bruselas aterrizó sin problemas tras recibir una alerta de seguridad cuya amenaza no fue verificada. En Austria, un vuelo de Finnair procedente de Helsinki aterrizó con normalidad en Viena después de recibir una amenaza similar. La compañía había comunicado previamente que otro de sus vuelos, con destino a Roma, también aterrizó tras una alerta y fue escoltado por la Fuerza Aérea italiana.