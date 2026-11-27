La Cámara Cuarta del Crimen de Córdoba dio inicio este jueves al juicio contra Gabriela Fernández, imputada por haber cometido abusos sexuales contra siete internas dentro de la cárcel de Bouwer. El proceso despertó fuerte repercusión pública debido a que la acusada había sido trasladada al pabellón femenino tras manifestar que se autopercibía mujer mientras cumplía una condena por violencia de género.
Dijo que se autopercibía mujer, la trasladaron al pabellon femenino y la acusan de abusar de siete presas
El juicio comenzó este jueves en la Cámara Cuarta del Crimen de Córdoba con jurados populares. Gabriela Fernández había sido alojada en el sector de mujeres de la cárcel de Bouwer y está acusada de cometer los ataques
De acuerdo con la investigación llevada adelante por el fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual de Segundo Turno, Juan Ávila Echenique, Fernández enfrenta cargos por abuso sexual simple reiterado (dos hechos) y abuso sexual gravemente ultrajante continuado, ambos en concurso real. La acusación incluye además el agravante de haber actuado con conocimiento de ser portadora de una enfermedad de transmisión sexual grave, ya que según consta en el expediente tenía sífilis.
Cómo llegó al pabellón femenino y cuándo surgieron las denuncias
El recorrido judicial de Fernández comenzó en 2018, a raíz de una denuncia por ejercer violencia de género contra su pareja. Durante el trámite de aquella causa, manifestó su identidad de género femenina y fue alojada en el sector de mujeres del penal de Bouwer.
Según lo reconstruido en la causa e informado por el sitio El Doce, los hechos se sucedieron en dos etapas distintas dentro del establecimiento penitenciario:
- Primera condena: mientras cumplía una pena de tres años de prisión, en abril de 2019 surgieron las primeras denuncias por agresiones contra otras detenidas en el pabellón femenino, donde en al menos uno de los episodios habría actuado junto a otras dos internas.
- Reincidencia y nuevas denuncias: tras acceder a la libertad condicional, volvió a ser detenida por una nueva denuncia de violencia contra otra pareja y por violar una orden de restricción de acercamiento; al regresar a Bouwer, se sumaron más acusaciones por abusos sexuales contra compañeras de celda.
El debate oral se realiza bajo la modalidad de jurados populares escabinos, un sistema en el que dos ciudadanos comunes se integran al tribunal conformado por tres jueces técnicos para analizar las pruebas y dictar sentencia sobre los hechos denunciados en el penal cordobés.
En pocas palabras
- Juicio a Gabriela Fernández: La Cámara Cuarta del Crimen de Córdoba inició el juicio contra la acusada de abusar de siete presas.
- Traslado a pabellón femenino: Fernández fue alojada en el sector de mujeres tras manifestar que se autopercibía mujer.
- Cargos y agravantes: Enfrenta cargos por abuso sexual y agravantes, incluyendo portar una ETS grave.