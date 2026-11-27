De acuerdo con la investigación llevada adelante por el fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual de Segundo Turno, Juan Ávila Echenique, Fernández enfrenta cargos por abuso sexual simple reiterado (dos hechos) y abuso sexual gravemente ultrajante continuado, ambos en concurso real. La acusación incluye además el agravante de haber actuado con conocimiento de ser portadora de una enfermedad de transmisión sexual grave, ya que según consta en el expediente tenía sífilis.

Cómo llegó al pabellón femenino y cuándo surgieron las denuncias

El recorrido judicial de Fernández comenzó en 2018, a raíz de una denuncia por ejercer violencia de género contra su pareja. Durante el trámite de aquella causa, manifestó su identidad de género femenina y fue alojada en el sector de mujeres del penal de Bouwer.