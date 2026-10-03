El único prófugo por el crimen del niño Leonel Ortiz y su vínculo con la banda de Los Boom

Cristian Cabrera y su hija Ticiana -se pixela su rostro para no entorpecer la rueda de personas-.

Su nombre quedó sindicado al crimen cuando se logró establecer que parte de los atacantes circulaban en un auto Nissan Note color rojo. Los pesquisas consiguieron la patente de ese vehículo y fueron a buscar al dueño, quien aseguró que se lo había vendido a un hombre de apellido Huaihuas.

Ezequiel Huaihuas es hijo de este sujeto, pero también es el novio de otra de las hijas de Cristian Cabrera, lo que motivó su orden de captura en el caso Leonel Ortiz.

Los antecedentes del prófugo

Los hermanos Huaihuas son un nombre conocido en el barrio San Martín y sus inmediaciones. Cuando era menor de edad, Ezequiel Huaihuas y uno de sus hermanos mayores quedaron vinculados a una investigación por una balacera que sufrió otro joven en esa barriada a mediados de octubre de 2023. El móvil: disputas por el narcotráfico en la zona.

En ese hecho, Diego Aveiro y su pareja recibieron varios disparos cuando circulaban en moto por el interior del barrio San Martín. Salvaron su vida de milagro. Si bien el mayor de los hermanos terminó sobreseído, Ezequiel Huaihuas fue condenado por la Justicia Penal de Menores. Recibió una pena de 1 año y 6 meses de cárcel por tentativa de homicidio agravado -2 hechos- y quedó alojado en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil hasta junio de 2025.

Leonel Ortiz, el niño asesinado en Las Heras.

Por otro lado, sus hermanos Facundo y Ángel, de 22 y 21 años, están detenidos, sospechados de liderar a Los Boom. Se trata de una banda criminal que entre diciembre de 2022 y septiembre de 2025 participó en aproximadamente 20 robos violentos. Las víctimas eran generalmente trabajadores de aplicaciones de delivery que eran abordados por motochorros armados que les sustraían sus vehículos en cuestión de segundos.

Tras cometer el robo de las motos, distintos integrantes de la banda estaban encargados de desarmarlas, venderlas por Facebook o incluso contactaban a las víctimas por redes sociales para exigirles dinero en efectivo a cambio de recuperar su vehículo.

El crimen en Las Heras

El lunes 14 de septiembre fue una jornada agitada en el interior del asentamiento Junín de Las Heras, ubicado en la calle detrás de Hipercerámico sobre el Acceso Norte.

Según la teoría fiscal, el problema comenzó en la mañana del lunes por un robo que sufrió Ticiana Cabrera, la hija de Cristian Cabrera, quien reside en la Villa Junín, donde le sustrajeron electrodomésticos y otros elementos. La joven junto a su padre -quien vive en el barrio San Martín- encararon a 2 hermanos mayores de Leonel Ortiz que estaban tomando un vino en caja.

Cristian Cabrera, el primer detenido por el asesinato de Leonel Ortiz.

Fuentes judiciales detallaron que Matías Ortiz y Daniel Poroto Ortiz negaron el robo. Cristian Cabrera y su hija se fueron, pero minutos después regresaron junto a otros sujetos, algunos de ellos encapuchados y armados. Los hermanos Ortiz alcanzaron a correr y esconderse arriba del techo de su casa. Un testigo detalló que Cristian Cabrera les "vació un cargador" aunque no logró herirlos. Por ese motivo intentaron prenderle fuego la casa.

Con el correr de las horas, la situación en la Villa Junín no se calmó. Lejos de eso, la tensa calma se rompió a las 21 cuando los atacantes volvieron a aparecer en un auto rojo -algunos testigos dijeron que también venían en una moto-. "¿Dónde están los giles?", preguntaron. Eran 6 en total: la mitad con el rostro tapado y la mitad a cara descubierta -entre los que se encontraría Cristian Cabrera-.

Los hermanos Ortiz comenzaron a correr en dirección a la casa de familia. "¡Me vienen tirando, guarden a los chicos!", gritó uno de ellos. Pero fue tarde: Leonel Ortiz recibió 3 balazos que terminaron con su vida en cuestión de minutos. Poroto Ortiz también resultó herido, pero se salvó por centímetros, ya que la bala le perforó una oreja. "Mami, me pegaron", le dijo a su progenitora.