Desde mediados de 2025 los investigadores detectaron una peligrosa banda criminal que se autodenominaban los Boom. Eran jóvenes del barrio San Martín de Ciudad que robaban motos para luego desarmarlas o pedir recompensas. Poco a poco fueron cayendo detenidos y en las últimas semanas se avanzó con las primeras condenas.
Condenaron a otros dos integrantes de la banda de los Boom por circular armados y con motos robadas
La Justicia declaró culpables a otros dos jóvenes que integraban la banda criminal del barrio San Martín que sustraía motos para desarmarlas o pedir rescate
Hace más de una semana que fue declarado culpable Renzo Isaías Páez (23), el primer sentenciado de la banda. El jueves pasado se sumaron otros dos cómplices: Lucas Agustín Barrios y Nicolás Luis Celan, ambos de 20 años y con domicilio, justamente, en el barrio San Martín.
En un juicio abreviado, la jueza Miriam Núñez los sentenció a 3 años de prisión en suspenso -quedaron en libertad- en cuatro expediente por ser integrantes de asociación ilícita, encubrimiento agravado, tenencia ilegal de arma de fuego y resistencia a la autoridad.
Los delitos que cometieron los miembros de la banda
El fiscal de Robos y Hurtos Galdo Andreoni -en acuerdo con el defensor oficial Víctor Banco y el abogado Marcelo Quijano- probó que el 13 de septiembre de 2025, ambos jóvenes recibieron una moto Honda de 150 cilindradas que había sido robada un día antes.
Esa jornada, cerca de las 17, un móvil policial intentó detenerlos en la esquina de Houssay y Perú, en la Sexta Sección. Los delincuentes protagonizaron una fuga que se extendió durante un kilómetro, hasta que dejaron tirada la moto y siguieron corriendo. Al detenerlos, les encontraron una pistola en su poder.
En otra de las causas se demostró que el 24 de julio de ese año, Lucas Barrios enfrentó a policías en el interior del barrio San Martín. Les mostró un arma de fuego, los insultó y salió corriendo hacia el sector conocido como Fuerte Apache. Minutos después terminó detenido.
La banda de los Boom
Entre diciembre de 2022 y septiembre de 2025 -cuando fueron detenidos la mayoría de los sospechosos- la banda participó en aproximadamente 20 robos violentos. Las víctimas eran generalmente trabajadores de aplicaciones de deliverys que eran abordados por motochorros armados que les sustraían sus vehículos en cuestión de segundos.
La imputación sostiene que la banda estaba liderada por los hermanos Huaihuas, Facundo y Ángel, de 22 y 21 años respectivamente, quienes están detenidos. Pero además habría casi 20 integrantes más, de los cuales aproximadamente la mitad se encuentra privado de su libertad.
Tras cometer el robo de las motos, distintos integrantes de la banda estaban encargados de desarmarlas, venderlas por Facebook o incluso contactaban a las víctimas por redes sociales para exigirles dinero en efectivo a cambio de recuperar su vehículo.
En pocas palabras
- Condenaron a dos jóvenes: se trata de Lucas Agustín Barrios y Nicolás Luis Celan, ambos de 20 años, por integrar la banda criminal del barrio San Martín.
- Asociación ilícita y robo de motos: fueron sentenciados a 3 años de prisión en suspenso por diversos delitos, incluyendo la sustracción de motocicletas para desarmar o pedir rescate.
- Operación de la banda: Los delincuentes robaban motos, a menudo a trabajadores de delivery, y las desarmaban, vendían o utilizaban para exigir dinero a las víctimas.