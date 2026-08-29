Condenaron a otros dos integrantes de la banda de los Boom por circular armados y con motos robadas

Uno a uno fueron cayendo los integrantes de la banda de los Boom. Foto: Ministerio de Seguridad.

Los delitos que cometieron los miembros de la banda

El fiscal de Robos y Hurtos Galdo Andreoni -en acuerdo con el defensor oficial Víctor Banco y el abogado Marcelo Quijano- probó que el 13 de septiembre de 2025, ambos jóvenes recibieron una moto Honda de 150 cilindradas que había sido robada un día antes.

Esa jornada, cerca de las 17, un móvil policial intentó detenerlos en la esquina de Houssay y Perú, en la Sexta Sección. Los delincuentes protagonizaron una fuga que se extendió durante un kilómetro, hasta que dejaron tirada la moto y siguieron corriendo. Al detenerlos, les encontraron una pistola en su poder.

En otra de las causas se demostró que el 24 de julio de ese año, Lucas Barrios enfrentó a policías en el interior del barrio San Martín. Les mostró un arma de fuego, los insultó y salió corriendo hacia el sector conocido como Fuerte Apache. Minutos después terminó detenido.

La banda de los Boom

Entre diciembre de 2022 y septiembre de 2025 -cuando fueron detenidos la mayoría de los sospechosos- la banda participó en aproximadamente 20 robos violentos. Las víctimas eran generalmente trabajadores de aplicaciones de deliverys que eran abordados por motochorros armados que les sustraían sus vehículos en cuestión de segundos.

La imputación sostiene que la banda estaba liderada por los hermanos Huaihuas, Facundo y Ángel, de 22 y 21 años respectivamente, quienes están detenidos. Pero además habría casi 20 integrantes más, de los cuales aproximadamente la mitad se encuentra privado de su libertad.

Tras cometer el robo de las motos, distintos integrantes de la banda estaban encargados de desarmarlas, venderlas por Facebook o incluso contactaban a las víctimas por redes sociales para exigirles dinero en efectivo a cambio de recuperar su vehículo.