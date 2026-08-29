Quién es el joven que quedó en libertad tras un viaje romántico que terminó de la peor manera

Si la tragedia no hubiese ocurrido, ambos habrían seguido con sus proyectos. Se estaban pagando un auto y también habían empezado a organizar otro viaje, esta vez, querían pasar el próximo 14 de febrero en el Caribe.

El sueño que compartían era casarse. Todavía no habían fijado una fecha, pero formaba parte de los planes que nunca se van a concretar.

Después de permanecer a disposición de la Justicia durante 48 horas, Damián recuperó la libertad durante la noche del viernes Gentileza Agustín Madgalena

Una tarde por la Peatonal antes de la tragedia

Durante su estadía en Mendoza pasearon por la Peatonal y tomaron un helado. Para el día siguiente tenían previsto viajar hasta San Rafael y continuar conociendo la provincia.

Pero la madrugada cambió por completo aquel viaje.

Tamara cayó desde la ventana del quinto piso del hotel Aguas del Corral, donde se alojaba junto a su novio.

Damián Gazzotti declaró que intentó sostenerla cuando se produjo la caída, pero que se le resbaló y no logró evitarla.

Desde ese momento comenzó una intervención judicial en la que lo primero fue activar el protocolo de femicidio, ya que se puso la mirada sobre el novio de la joven. Esta investigación aún no concluye y se intenta determinar con precisión qué ocurrió aquella madrugada.

La hipótesis que tomó fuerza en la investigación

Del 5º piso de este hotel céntrico cayó la joven Tamara Schiaffini, quien falleció producto de las heridas.

De acuerdo con testimonios incorporados a la causa, Tamara atravesaba un período de depresión. Sin embargo, Damián aseguró en declaraciones a un medio local que durante la noche anterior ella no le había manifestado sentirse mal ni le había dicho que tuviera intención de hacerse daño.

Con el avance de las primeras medidas, la hipótesis de una conducta suicida comenzó a tomar fuerza entre los investigadores. De todos modos, el expediente continúa abierto y todavía deben completarse distintas medidas para establecer qué ocurrió.

Damián quedó en libertad, pero sigue vinculado a la causa

Después de permanecer a disposición de la Justicia durante 48 horas, Damián recuperó la libertad durante la noche del viernes. El fiscal que interviene en el expediente no encontró elementos suficientes para imputarlo.

El joven continúa informado en la causa, por lo que no quedó completamente desvinculado de la investigación. En las primeras 48 horas del expediente, la Justicia todavía reúne pruebas y analiza los testimonios para reconstruir la secuencia de los hechos.

Los abogados Agustín Magdalena y Cristian Vaira Leyton acompañaron al joven durante las actuaciones judiciales.

La familia de la joven fallecida llegó a Mendoza

Mientras avanzaban las medidas judiciales, familiares de la joven fallecida viajaron hasta Mendoza para retirar el cuerpo de la joven.

El cuerpo de Tamara fue sometido a una necropsia y, una vez cumplidos los procedimientos correspondientes, su familia podrá trasladarla a Buenos Aires.

El viaje que había comenzado con paseos por Mendoza y proyectos compartidos terminó abruptamente. Ahora, mientras sus familiares atraviesan el duelo, la Justicia intenta reconstruir las últimas horas de Tamara y determinar qué ocurrió dentro de aquella habitación del hotel. Aunque todo apuntaría a que Tamara decidió terminar con su vida.