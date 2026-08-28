El novio de la joven que murió en un hotel céntrico recuperó la libertad

El hotel "Aguas del Corral" donde el jueves en la madrugada una joven murió tras caer del 5º piso. Investigan si fue suicidio o femicidio. Google

La hipótesis del suicidio de la joven

Desde el comienzo de la investigación se manejaron distintas posibilidades sobre lo ocurrido en una habitación del hotel Aguas del Corral, ubicado sobre calle Amigorena, entre San Martín y Primitivo de la Reta.

El protocolo de femicidio fue activado de manera preventiva y la Fiscalía analiza las circunstancias de la caída de Tamara Daniela Schiaffini. Sin embargo, la defensa de Gazzotti sostiene que la joven se arrojó por la ventana y que su pareja intentó evitarlo.

“Todo apunta a un suicidio”, sostuvo Magdalena al referirse a la hipótesis que, según explicó, fue presentada por la defensa durante estas primeras horas de investigación.

La versión que Gazzotti dio desde el primer momento indica que la joven se abalanzó hacia la ventana de la habitación y que él intentó sujetarla para impedir que cayera. Según esa declaración, alcanzó a tomarla de las piernas, pero no pudo sostenerla.

Qué encontraron los investigadores

La Policía Científica trabajó en la habitación y en el lugar donde cayó la joven. Además, se dispusieron distintas medidas para reconstruir los momentos previos a la muerte, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad, el peritaje de los teléfonos celulares y la toma de testimonios.

De acuerdo con lo señalado por Magdalena, no se encontraron hasta el momento signos que indiquen que haya existido una pelea entre la pareja. El abogado aseguró que Gazzotti no presenta lesiones compatibles con un enfrentamiento y que la única marca que tenía estaba relacionada, según su explicación, con el intento de sujetar a la joven en la ventana.

También fueron relevados testimonios de personas que se encontraban en el hotel y sus alrededores para establecer si durante la madrugada se habían escuchado gritos, una discusión o algún otro indicio de una pelea.

Los antecedentes que menciona la defensa

Otro de los elementos que la defensa incorporó a su hipótesis está relacionado con la salud mental de la joven.

Según explicó el abogado, existen versiones de personas allegadas a la chica que explican que ella debería haber estado realizando un tratamiento psicológico.

Ese antecedente será evaluado por los investigadores junto con el resto de las pruebas y no determina por sí solo las circunstancias de la muerte.

La investigación por la muerte de la joven continúa

Aunque Gazzotti recuperará la libertad, la causa no está cerrada. La Fiscalía continuará incorporando pruebas para determinar qué ocurrió durante la madrugada del jueves en la habitación del quinto piso.

La mujer había llegado a Mendoza junto con su pareja en un viaje de vacaciones. Durante la noche habían salido a cenar y luego regresaron al hotel. Cerca de las 4.30, la joven cayó desde la ventana de la habitación hacia un patio interno del establecimiento y murió como consecuencia del impacto.

En un primer momento, Gazzotti quedó aprehendido mientras se investigaba si podía existir responsabilidad penal en el hecho. Ahora, sin elementos suficientes para imputarlo, accedió a la libertad y regresará a Junín, mientras la Justicia continúa intentando establecer cómo ocurrió la tragedia.