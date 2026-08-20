Al menos diez personas fueron detenidas en la jornada del miércoles pasado en las localidades bonaerenses de San Martín y Ezeiza, tras una serie de allanamientos, mediante los cuales el personal policial desbarató una banda que se dedicaba a confeccionar y expender licencias de conducir que eran falsas.
Así operaba la banda que hacía licencias de conducir falsas
Las licencias de conducir se comercializaban a través de dos redes sociales: Facebook y WhatsApp
Agentes de la Policía Federal (PFA) llevaron a cabo los operativos en la Dirección de Tránsito de San Martín, al noroeste del conurbano de Buenos Aires, y en la municipalidad de Ezeiza, al sur, según se informó de manera oficial.
Los operativos fueron exitosos ya que se logró la detención de una decena de integrantes de la banda, además de secuestrar documentación importante para el expediente.
Cómo operaba la banda de las licencias de conducir falsas
Las licencias de conducir se comercializaban a través de dos redes sociales: Facebook y WhatsApp, y los clientes eran personas que por distintos motivos no podían obtener el documento por los canales legales: es decir, ciudadanos con problemas médicos, personas con antecedentes penales graves o conductores a quienes les habían retirado el registro por acumular infracciones de tránsito.
Según consignaron fuentes del municipio de San Martín, negaron la existencia de una banda organizada a tal efecto, y atribuyeron la maniobra a un grupo externo. Además desde la comuna confirmaron que 2 meses atrás habían presentado una denuncia relacionada con estos ilícitos.
Pese a estas aclaraciones municipales, los investigadores policiales sospechan que algunos empleados estarían implicados y por tal motivo fueron detenidos durante los allanamientos.
Mediante dichas tareas se determinó preliminarmente la utilización de domicilios de pantalla, cambios de radicación y otras maniobras tendientes a posibilitar la tramitación irregular de las licencias de conducir, con la posible intervención de personas vinculadas a dependencias administrativas, quienes habrían facilitado la emisión de licencias eludiendo controles médicos, técnicos y biométricos.
En pocas palabras
- Banda organizada: desbarataron una banda dedicada a la confección y venta de licencias de conducir falsas.
- Modus operandi: comercializaban los documentos falsos a través de redes sociales para personas con impedimentos legales.
- Allanamientos: detuvieron a al menos diez personas en San Martín y Ezeiza, Buenos Aires, tras varios operativos policiales.