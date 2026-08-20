Así operaba la banda que hacía licencias de conducir falsas

Las licencias de conducir eran falsas.

Cómo operaba la banda de las licencias de conducir falsas

Las licencias de conducir se comercializaban a través de dos redes sociales: Facebook y WhatsApp, y los clientes eran personas que por distintos motivos no podían obtener el documento por los canales legales: es decir, ciudadanos con problemas médicos, personas con antecedentes penales graves o conductores a quienes les habían retirado el registro por acumular infracciones de tránsito.

Según consignaron fuentes del municipio de San Martín, negaron la existencia de una banda organizada a tal efecto, y atribuyeron la maniobra a un grupo externo. Además desde la comuna confirmaron que 2 meses atrás habían presentado una denuncia relacionada con estos ilícitos.

Las licencias de conducir eran falsas.

Pese a estas aclaraciones municipales, los investigadores policiales sospechan que algunos empleados estarían implicados y por tal motivo fueron detenidos durante los allanamientos.

Mediante dichas tareas se determinó preliminarmente la utilización de domicilios de pantalla, cambios de radicación y otras maniobras tendientes a posibilitar la tramitación irregular de las licencias de conducir, con la posible intervención de personas vinculadas a dependencias administrativas, quienes habrían facilitado la emisión de licencias eludiendo controles médicos, técnicos y biométricos.