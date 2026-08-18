No sólo hizo manejar a su hija. No sólo que la niña tiene 9 años. No sólo que filmó toda la situación. Sino que también viralizó el video y ahora quedó escrachado en las redes sociales.
Polémica por un padre que filmó a su niña de 9 años manejando: "Me lleva a El Bolsón ahora"
El video fue viralizado por el propio progenitor de la niña que se lo tomó a chiste
El video fue grabado en la localidad patagónica de Lago Puelo, en la provincia Chubut, e inmediatamente generó una fuerte polémica cuando se hizo viral en las redes sociales.
En las imágenes se puede ver a un hombre que filmó a su hija de 9 años mientras manejaba un auto por la vía pública y luego decidió publicar las imágenes de la niña en sus redes sociales.
El contenido del polémico video sobre la niña manejando en Chubut
Según informó el medio local ANB Bariloche, el episodio ocurrió mientras el padre paseaba por la ruta con sus hijos. En el video también aparece otro nene dentro del vehículo que era conducido por su hermanita de 9 años.
De hecho, en las imágenes del video se escucha al otro menor preguntar: “Papi, ¿después puedo manejar yo?”. El padre le responde que es imposible porque todavía no llega con los pies a tocar los pedales del vehículo. Luego agrega que su hermana, la niña de 9 años, sí puede hacerlo porque tiene mayor alcance con las piernas.
La situación continúa entre risas mientras la niña permanece totalmente concentrada al volante del auto. “Me lleva a El Bolsón ahora”, bromea el padre, quien luego, orgulloso, le pregunta: “¿Cuántos años tenés?”. La chica responde: “Nueve”.
“¿Y estás manejando? ¿Qué hacés, qué te copiás de tu papá?”, agrega el hombre mientras continúa filmando. Luego tuvo la brillante idea de subir el video a las redes sociales, lo que generó un repudio inmediato de distintos usuarios. Tampoco se descarta que las autoridades de Chubut estén por iniciar una investigación administrativa tras la difusión de las imágenes sobre la niña.