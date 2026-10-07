Lavalle se prepara para la Fiesta Patronal de Lagunas del Rosario

Durante el próximo fin de semana largo de octubre, el secano de Lavalle se transformará en el epicentro de la memoria, la devoción y la identidad de Cuyo. La tradicional Fiesta Patronal en honor a la Virgen del Rosario de Lagunas volverá a reunir a la comunidad local, familias de la provincia y turistas de todo el país en un marco natural e histórico único.
Lavalle festeja a su patrona la Virgen del Rosario
Del 10 al 12 de octubre, el secano mendocino recibirá a miles de peregrinos y visitantes para celebrar una de las manifestaciones populares y religiosas más antiguas y representativas de la región. Procesiones, destrezas criollas, gastronomía típica en hornos de barro y espectáculos en vivo formarán parte de una agenda inolvidable.
Organizada en conjunto por la Comunidad Huarpe de Lagunas del Rosario, la Comisión de la Capilla y la Municipalidad de Lavalle, la celebración no solo constituye un hito de fe católica, sino también un espacio de revalorización patrimonial y turismo rural comunitario donde convergen siglos de historia ancestral y costumbres populares.
A lo largo del fin de semana, el paisaje del secano ofrecerá una propuesta integral para todos los sentidos: desde las emotivas ceremonias religiosas e iluminadas procesiones de antorchas, un paseo de artesanías regionales tejidas y modeladas a mano, pasando por los clásicos bodegones con platos típicos cocinados en hornos de barro, como chivito a las brasas y empanadas criollas.
Mística gaucha y rituales ancestrales
Entre los atractivos más significativos de la festividad destaca la tradicional Peregrinación Gaucha, que moviliza a cientos de jinetes y centros tradicionalistas desde la villa cabecera de Tulumaya atravesando los caminos de tierra del departamento hasta arribar al santuario el día sábado.
Asimismo, los asistentes podrán disfrutar de las demostraciones de destrezas criollas en el predio y los espectáculos artísticos en vivo que animarán las noches del secano.
Cronograma de actividades
Las actividades litúrgicas comenzaron este viernes 2 de octubre con el rezo de la novena y rosario en la capilla. De esta manera la comunidad se prepara para vivir las actividades centrales de los festejos patronales, que inician de acuerdo al siguiente programa:
Viernes 9 de Octubre
- 08:00: Salida de la Peregrinación Gaucha y Agrupaciones Tradicionalistas desde Tulumaya.
- 20:00: Novena, misa y tradicional Procesión de Antorchas.
Sábado 10 de Octubre:
- 10:00: Bautismos.
- 17:00: Bienvenida y llegada de la Peregrinación Gaucha.
- 20:00: Novena y misa.
- 22:00: Espectáculo artístico en vivo.
Domingo 11 de Octubre:
- 09:30: Bautismos.
- 10:00: Muestra de destrezas criollas y apertura de bodegones gastronómicos.
- 16:00: Misa central y procesión en honor a la Virgen del Rosario, junto a imágenes patronales.
- 22:00: Gran espectáculo artístico en escenario natural.
Lunes 12 de Octubre
- 10:00: Misa
En pocas palabras
- Fiesta Patronal: Lavalle se prepara para la celebración de la Virgen del Rosario de Lagunas del Rosario con procesiones, destrezas criollas y gastronomía.
- Actividades: el evento se desarrollará del 10 al 12 de octubre e incluirá peregrinaciones, espectáculos y comida típica en hornos de barro.
- Organización: la festividad es organizada por la Comunidad Huarpe, la Comisión de la Capilla y la Municipalidad de Lavalle.