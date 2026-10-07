Lavalle se prepara para la Fiesta Patronal de Lagunas del Rosario

A lo largo del fin de semana, el paisaje del secano ofrecerá una propuesta integral para todos los sentidos: desde las emotivas ceremonias religiosas e iluminadas procesiones de antorchas, un paseo de artesanías regionales tejidas y modeladas a mano, pasando por los clásicos bodegones con platos típicos cocinados en hornos de barro, como chivito a las brasas y empanadas criollas.

Mística gaucha y rituales ancestrales

Entre los atractivos más significativos de la festividad destaca la tradicional Peregrinación Gaucha, que moviliza a cientos de jinetes y centros tradicionalistas desde la villa cabecera de Tulumaya atravesando los caminos de tierra del departamento hasta arribar al santuario el día sábado.

Asimismo, los asistentes podrán disfrutar de las demostraciones de destrezas criollas en el predio y los espectáculos artísticos en vivo que animarán las noches del secano.

El evento se desarrollará del 10 al 12 de octubre en el secano de Lavalle e incluirá peregrinaciones, espectáculos y comida típica en hornos de barro.

Cronograma de actividades

Las actividades litúrgicas comenzaron este viernes 2 de octubre con el rezo de la novena y rosario en la capilla. De esta manera la comunidad se prepara para vivir las actividades centrales de los festejos patronales, que inician de acuerdo al siguiente programa:

Viernes 9 de Octubre

08:00: Salida de la Peregrinación Gaucha y Agrupaciones Tradicionalistas desde Tulumaya.

20:00: Novena, misa y tradicional Procesión de Antorchas.

Sábado 10 de Octubre:

10:00: Bautismos.

17:00: Bienvenida y llegada de la Peregrinación Gaucha.

20:00: Novena y misa.

22:00: Espectáculo artístico en vivo.

Domingo 11 de Octubre:

09:30: Bautismos.

10:00: Muestra de destrezas criollas y apertura de bodegones gastronómicos.

16:00: Misa central y procesión en honor a la Virgen del Rosario, junto a imágenes patronales.

del Rosario, junto a imágenes patronales. 22:00: Gran espectáculo artístico en escenario natural.

Lunes 12 de Octubre