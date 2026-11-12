Gendarmería desarticuló en Mendoza una banda que traficaba gasoil y secuestró más de 3.000 litros

Se secuestraron 3.118 litros de combustible, dinero en efectivo y divisas en cuatro allanamientos simultáneos.

Despliegue logístico y judicial en Mendoza

Las tareas de inteligencia comenzaron en agosto, cuando los efectivos de Gendarmería detectaron indicios de venta clandestina de hidrocarburos. La pesquisa identificó a un camionero domiciliado en Lavalle como el responsable de la logística, encargado de abastecer los puntos de venta y organizar los traslados.

A raíz de los procedimientos, 4 ciudadanos argentinos fueron imputados por disposición del Juzgado Federal de Garantías Nº 2 de Mendoza. Permanecen en libertad mientras avanza la causa, que busca determinar el origen del producto, el alcance de su adulteración y el destino del combustible comercializado antes de los allanamientos. Se secuestraron también comprobantes y documentación relevante para la investigación.

Secuestro de elementos relevantes en Ciudad de Santa Rosa

Además del combustible, se incautó dinero en efectivo por un total de $4.691.700, junto con U$S5.615, 114.000 pesos chilenos y 200 pesos bolivianos. El material tecnológico secuestrado incluye cuatro teléfonos celulares, una computadora portátil HP, seis tarjetas MicroSD y dos chips SIM, que serán peritados para obtener información sobre comunicaciones y movimientos de la red.