Una organización dedicada al acopio y la comercialización ilegal de gasoil fue desbaratada en Gendarmería Nacional realizó cuatro allanamientos simultáneos en los departamentos de Santa Rosa y Lavalle, culminando una pesquisa que se extendió por tres meses.
Gendarmería desarticuló en Mendoza una banda que traficaba gasoil y secuestró más de 3.000 litros
Tras una investigación de tres meses, Gendarmería Nacional desarticuló una banda dedicada al acopio y venta ilegal de gasoil en Mendoza
Los operativos permitieron el secuestro de 3.118 litros de combustible presuntamente adulterado, además de divisas en distintas monedas, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y una pequeña cantidad de marihuana.
La investigación, liderada por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza”, apuntó a una estructura que utilizaba camiones cisterna para distribuir el hidrocarburo ilícito en varios puntos de Santa Rosa. Tres de los inmuebles allanados funcionaban como centros de almacenamiento y despacho no autorizado.
Despliegue logístico y judicial en Mendoza
Las tareas de inteligencia comenzaron en agosto, cuando los efectivos de Gendarmería detectaron indicios de venta clandestina de hidrocarburos. La pesquisa identificó a un camionero domiciliado en Lavalle como el responsable de la logística, encargado de abastecer los puntos de venta y organizar los traslados.
A raíz de los procedimientos, 4 ciudadanos argentinos fueron imputados por disposición del Juzgado Federal de Garantías Nº 2 de Mendoza. Permanecen en libertad mientras avanza la causa, que busca determinar el origen del producto, el alcance de su adulteración y el destino del combustible comercializado antes de los allanamientos. Se secuestraron también comprobantes y documentación relevante para la investigación.
Secuestro de elementos relevantes en Ciudad de Santa Rosa
Además del combustible, se incautó dinero en efectivo por un total de $4.691.700, junto con U$S5.615, 114.000 pesos chilenos y 200 pesos bolivianos. El material tecnológico secuestrado incluye cuatro teléfonos celulares, una computadora portátil HP, seis tarjetas MicroSD y dos chips SIM, que serán peritados para obtener información sobre comunicaciones y movimientos de la red.
En pocas palabras
- Gendarmería Nacional desarticuló una banda en Mendoza dedicada al acopio y venta ilegal de gasoil.
- Se secuestraron 3.118 litros de combustible, dinero en efectivo y divisas en cuatro allanamientos simultáneos.
- La investigación se extendió por tres meses e implicó el secuestro de elementos tecnológicos y documentales.