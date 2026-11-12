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Gendarmería desarticuló en Mendoza una banda que traficaba gasoil y secuestró más de 3.000 litros

Tras una investigación de tres meses, Gendarmería Nacional desarticuló una banda dedicada al acopio y venta ilegal de gasoil en Mendoza

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Gendarmería desbarató una organización dedicada al acopio y comercialización ilegal de gasoil en Mendoza.

Gendarmería desbarató una organización dedicada al acopio y comercialización ilegal de gasoil en Mendoza.

Una organización dedicada al acopio y la comercialización ilegal de gasoil fue desbaratada en Gendarmería Nacional realizó cuatro allanamientos simultáneos en los departamentos de Santa Rosa y Lavalle, culminando una pesquisa que se extendió por tres meses.

Los operativos permitieron el secuestro de 3.118 litros de combustible presuntamente adulterado, además de divisas en distintas monedas, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y una pequeña cantidad de marihuana.

La investigación, liderada por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza”, apuntó a una estructura que utilizaba camiones cisterna para distribuir el hidrocarburo ilícito en varios puntos de Santa Rosa. Tres de los inmuebles allanados funcionaban como centros de almacenamiento y despacho no autorizado.

Se secuestraron 3.118 litros de combustible, dinero en efectivo y divisas en cuatro allanamientos simult&aacute;neos.

Se secuestraron 3.118 litros de combustible, dinero en efectivo y divisas en cuatro allanamientos simultáneos.

Despliegue logístico y judicial en Mendoza

Las tareas de inteligencia comenzaron en agosto, cuando los efectivos de Gendarmería detectaron indicios de venta clandestina de hidrocarburos. La pesquisa identificó a un camionero domiciliado en Lavalle como el responsable de la logística, encargado de abastecer los puntos de venta y organizar los traslados.

A raíz de los procedimientos, 4 ciudadanos argentinos fueron imputados por disposición del Juzgado Federal de Garantías Nº 2 de Mendoza. Permanecen en libertad mientras avanza la causa, que busca determinar el origen del producto, el alcance de su adulteración y el destino del combustible comercializado antes de los allanamientos. Se secuestraron también comprobantes y documentación relevante para la investigación.

Secuestro de elementos relevantes en Ciudad de Santa Rosa

Además del combustible, se incautó dinero en efectivo por un total de $4.691.700, junto con U$S5.615, 114.000 pesos chilenos y 200 pesos bolivianos. El material tecnológico secuestrado incluye cuatro teléfonos celulares, una computadora portátil HP, seis tarjetas MicroSD y dos chips SIM, que serán peritados para obtener información sobre comunicaciones y movimientos de la red.

FUENTE: Infobae, argentina.gob.ar

En pocas palabras

  • Gendarmería Nacional desarticuló una banda en Mendoza dedicada al acopio y venta ilegal de gasoil.
  • Se secuestraron 3.118 litros de combustible, dinero en efectivo y divisas en cuatro allanamientos simultáneos.
  • La investigación se extendió por tres meses e implicó el secuestro de elementos tecnológicos y documentales.
Resumen generado por Thinkindot AI

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