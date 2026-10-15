Lavalle celebra su 229º aniversario con actividades para toda la comunidad

El domingo 18, desde las 18, la Plaza Departamental recibirá el agasajo por el Día de la Madre, con patio de comidas, artesanos, emprendedores, espectáculos en vivo y sorteos para las madres de los distintos distritos.

El lunes 19, a las 19, las academias de danza locales e invitadas protagonizarán “Lavalle Baila”, una exhibición de ritmos y coreografías en el centro departamental.

Habrá maratón, festejos religiosos, eventos para madres y espectáculos de danza.

Actos oficiales y desfile cívico-militar

El martes 20 de octubre se realizará el cierre institucional de los festejos, fecha que conmemora el aniversario del departamento. La jornada comenzará a las 8:30 h con la recepción de autoridades y un desayuno comunitario en la explanada municipal.

Luego tendrá lugar el acto protocolar y el tradicional desfile cívico-militar, con la participación de la comunidad educativa, fuerzas de seguridad, agrupaciones gauchas, talleres culturales y deportivos, clubes e instituciones intermedias de Lavalle.

A través del decreto correspondiente, la Municipalidad declaró Asueto Administrativo para el lunes 20 de octubre, con el fin de promover la participación ciudadana en los actos centrales, garantizando las guardias esenciales en los servicios municipales.

El departamento festeja su 229º aniversario con una agenda cultural y deportiva.

Cronograma de actividades – Semana de Lavalle