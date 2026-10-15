Lavalle celebra su 229º aniversario con actividades para toda la comunidad

El departamento de Lavalle se prepara para celebrar sus 229 años con una amplia agenda organizada por la Municipalidad de Lavalle, que combina deporte, tradición, espectáculos y actividades comunitarias bajo el lema “Historias que nos unen”.
Lavalle inicia los festejos por su aniversario
Las celebraciones comenzarán el viernes 16 de octubre, desde las 17:30 h, en el Parque Nativo con la jornada recreativa “Lavalle en Movimiento”, que incluirá una maratón Kids, una maratón comunitaria con recorridos de 2, 4 y 8 kilómetros, plaza blanda para las infancias, clases abiertas de gimnasio, talleres de zumba y música en vivo.
El sábado 17, a las 18:30, la Plaza Departamental será escenario de los festejos en honor a la Virgen del Rosario y del Fogón Cultural, donde la devoción popular se combinará con espectáculos folclóricos y expresiones artísticas locales.
El domingo 18, desde las 18, la Plaza Departamental recibirá el agasajo por el Día de la Madre, con patio de comidas, artesanos, emprendedores, espectáculos en vivo y sorteos para las madres de los distintos distritos.
El lunes 19, a las 19, las academias de danza locales e invitadas protagonizarán “Lavalle Baila”, una exhibición de ritmos y coreografías en el centro departamental.
Actos oficiales y desfile cívico-militar
El martes 20 de octubre se realizará el cierre institucional de los festejos, fecha que conmemora el aniversario del departamento. La jornada comenzará a las 8:30 h con la recepción de autoridades y un desayuno comunitario en la explanada municipal.
Luego tendrá lugar el acto protocolar y el tradicional desfile cívico-militar, con la participación de la comunidad educativa, fuerzas de seguridad, agrupaciones gauchas, talleres culturales y deportivos, clubes e instituciones intermedias de Lavalle.
A través del decreto correspondiente, la Municipalidad declaró Asueto Administrativo para el lunes 20 de octubre, con el fin de promover la participación ciudadana en los actos centrales, garantizando las guardias esenciales en los servicios municipales.
Cronograma de actividades – Semana de Lavalle
- Viernes 16 (17:30 – Parque Nativo): Lavalle en Movimiento (Maratón Kids y Comunitaria de 2, 4 y 8 km, plaza blanda, clases abiertas de gimnasio, zumba y música en vivo).
- Sábado 17 (18:30 – Plaza Departamental): festejos en honor a la Virgen del Rosario y Fogón Cultural.
- Domingo 18 (18 – Plaza Departamental): agasajo por el Día de la Madre (patio de comidas, artesanos, emprendedores, espectáculos y sorteos).
- Lunes 19 (19 – Plaza Departamental): Lavalle Baila (exhibición de academias de danza locales e invitadas).
- Martes 20 (8:30 – Explanada Municipal): actos oficiales, desayuno comunitario y desfile cívico-militar.
En pocas palabras
- Lavalle celebra: el departamento festeja su 229º aniversario con una agenda cultural y deportiva.
- Actividades variadas: habrá maratón, festejos religiosos, eventos para madres y espectáculos de danza.
- Cierre oficial: los festejos culminarán el 20 de octubre con actos oficiales y desfile cívico-militar.