Uno de los principales desafíos identificados por el Financial Times es el calendario de compromisos financieros para 2027, con vencimientos estimados en cerca de 17.000 millones de dólares. El encarecimiento del financiamiento ha generado un faltante proyectado de casi 10.000 millones de dólares en el programa financiero del gobierno, lo que representa un obstáculo para el ministro de Economía, Luis Caputo, quien había previsto obtener fondos mediante nuevas emisiones de bonos que ahora se volvieron más costosas ante el deterioro de las condiciones del mercado y el aumento de las tasas exigidas por los inversores. El temor de los mercados se incrementa ante la caída en la aprobación pública del presidente Javier Milei, que retrocedió al 35%, y la percepción de que la economía argentina ingresó en una recesión técnica en el tercer trimestre de 2026, lo que afecta las proyecciones electorales para 2027 y abre interrogantes sobre la continuidad de las reformas económicas.

Dudas sobre la reelección y el financiamiento internacional

El análisis del diario británico también vinculó el deterioro de los indicadores financieros con el escenario político actual. La aprobación presidencial descendió desde niveles superiores al 40% a principios de 2026 a alrededor del 35% en los últimos meses, lo que ha vuelto “incierta” la posibilidad de una reelección de Javier Milei en octubre de 2027. Para los inversores, la potencial alteración del signo político y una eventual revisión de las reformas económicas impulsadas por la administración actual constituyen factores de preocupación. Ramiro Blazquez Giomi, estratega de StoneX, señaló que si bien Milei mantiene competitividad electoral, las expectativas del mercado han mutado de considerar casi asegurada su continuidad a contemplar un escenario mucho más incierto.

En materia financiera, el medio alerta sobre un déficit de liquidez y señala que la tendencia negativa de la deuda emergente complica la estrategia del ministro Luis Caputo para cubrir los 17.000 millones de dólares en vencimientos con bonistas previstos para 2027. Las estimaciones citadas indican un faltante de casi 10.000 millones de dólares en el esquema oficial debido al encarecimiento de la financiación. Las dificultades para conseguir divisas se agravan, recordando que desde agosto se suspendió la emisión de deuda soberana en dólares bajo ley local porque los inversores exigían rendimientos de hasta el 17%. El contexto internacional, marcado por el fortalecimiento del dólar, mayores tasas en EE. UU. y volatilidad financiera, incrementa aversión al riesgo argentino.

Condiciones globales y antecedentes de deuda

Las dificultades internas se ven profundizadas por un escenario financiero internacional menos favorable para los mercados emergentes. El fortalecimiento del dólar, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y la volatilidad en los mercados tecnológicos han generado una mayor aversión al riesgo entre los inversores internacionales. Este fenómeno afecta especialmente a economías con antecedentes de reestructuraciones de deuda y elevadas necesidades de financiamiento externo, como la Argentina. El Financial Times recordó que el país ha atravesado tres procesos de default o reestructuración de deuda soberana desde principios de siglo, un historial que continúa influyendo sobre las tasas exigidas por los acreedores. Ante el cierre de los mercados internacionales, el gobierno contempla recurrir al swap con China, financiamiento de organismos multilaterales o préstamos repo con bancos internacionales, aunque el panorama de crédito sigue siendo complejo y la ventana para nuevas emisiones internacionales parece cerrada.