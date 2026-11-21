Milei sostuvo que la llegada de Tesla beneficia no solamente a quienes pueden acceder a sus vehículos, sino también a los trabajadores vinculados con la actividad. Mencionó a asesores comerciales, técnicos, personal de logística y atención al cliente, aseguradoras y trabajadores encargados de instalar y mantener los cargadores eléctricos.

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Así cerró Milei su intervención.

Los autos eléctricos que Tesla vende en Argentina

Milei consideró el acuerdo entre Tesla e YPF para instalar cargadores eléctricos, como un proyecto que también beneficiará a sectores de la energía y la tecnología.

La compañía Tesla habilitó los pedidos online de sus dos modelos para el mercado argentino: el Model 3, un sedán, y el Model Y, un SUV. Ambos son 100% eléctricos y se ofrecen en cinco versiones, con precios que van desde los 41.590 hasta los 54.590 dólares.

La Cybertruck, la llamativa camioneta eléctrica de Tesla, también tuvo su momento durante la presentación. Milei se subió y posó junto a una unidad personalizada con la imagen de un león dorado, aunque ese modelo no forma parte de la oferta comercial anunciada para Argentina.

El acuerdo con YPF y los cargadores eléctricos

Otro de los puntos destacados del acto fue el acuerdo entre Tesla e YPF para avanzar en la instalación de una red de supercargadores. El objetivo es desarrollar infraestructura que permita realizar viajes de larga distancia con puntos de recarga rápida distribuidos en el país.

Milei consideró que este proyecto también genera oportunidades para otros sectores, como el energético y el tecnológico. Además, mencionó la intención de avanzar en marcos legales que permitan incorporar la conducción autónoma en Argentina.

Qué dijo Milei sobre los precios de los autos

Al repasar las medidas de su gestión para el sector automotor, el Presidente mencionó la eliminación del impuesto PAIS, la derogación de los impuestos internos a los vehículos y la reducción de aranceles para la importación de insumos industriales y bienes de capital.

En ese contexto, aseguró que entre noviembre de 2023 y junio de 2026 los precios de los vehículos 0 km registraron una baja del 26% en relación con el resto de los precios de la economía. También destacó las inversiones anunciadas por Renault, Volkswagen y Toyota para fabricar nuevos modelos en el país y sostuvo que la apertura de las importaciones no resulta incompatible con el crecimiento de la producción nacional.