"No embarremos el discurso del Papa con la mugre y la miseria de la política local”, aseguró.

Milei también se refirió a sus declaraciones anteriores sobre el papa Francisco y aseguró que le pidió disculpas por haberlo llamado “el representante del maligno en la tierra: “Yo le pedí perdón a Francisco por mis dichos”, afirmó el presidente al recordar aquella expresión.

Por otra parte, cuestionó a sectores de la oposición al hablar sobre la protección de los sectores más vulnerables y el manejo de los recursos destinados a la asistencia social. “La doble vara y la inmoralidad del espacio opositor me parece una inmoralidad. Qué peor puede haber que les robaran la plata a los pobres. La plata de la asistencia se la quedaban para hacer política”, sostuvo.

Y agregó: "Es plata de la asistencia, la mitad se la quedaban para hacer política y para armar todas las marchas que hacían que la ciudad de Buenos Aires fuera un caos".

Sobre la justicia social y los intentos de romper el equilibrio fiscal

Al referirse a la justicia social, Milei volvió a cuestionar ese concepto y planteó una definición crítica. “La lógica de la justicia social. ¿Qué es la justicia social? Envidia más retórica”, sostuvo el presidente.

En esa línea, explicó su rechazo a ese principio y argumentó que implica una transferencia de recursos que, a su entender, desincentiva el ahorro y la inversión. “Es sacarle a uno para darle a otro, eso penaliza el ahorro, penaliza la inversión, lo hace para consumir más. Cuando usted ahorra menos, entonces invierte menos, por ende crece menos”, afirmó.

El presidente también apuntó contra los sectores que, según su visión, buscaron obstaculizar la política económica de su administración. “El año pasado cuando mandaron cuarenta leyes tratando de romper el equilibrio fiscal, intentaron siete juicios políticos, la trataban de pudrir todo el tiempo en la calle. Ellos intentaron golpe de Estado, no lo lograron”, afirmó.

En ese sentido, Milei atribuyó a los argentinos el respaldo que, según sostuvo, impidió que esos intentos prosperaran. “¿Saben quién determinó que no pudieron hacerlo? Los argentinos, porque mientras que decían que íbamos a perder por paliza las elecciones, que el peronismo nos ganaba y todo, le sacamos 17 puntos al kirchnerismo. Ganamos con el 41%”, expresó.

Luego agregó: “Si fuera hoy, eso sería primera vuelta”.

El equilibrio fiscal como límite de la política económica

Milei también se refirió a las restricciones que, según explicó, su Gobierno no está dispuesto a modificar y señaló al equilibrio fiscal como una condición central de su programa económico.

En ese marco, cuestionó la posibilidad de implementar medidas de estímulo al consumo financiadas con déficit y advirtió sobre las dificultades de conseguir recursos en un contexto de tasas de interés elevadas.

“Hay algunas restricciones que no se pueden violentar. La primera restricción que usted no puede violentar es el equilibrio fiscal. Si usted me sugiere que haga plan platita, digo, eso es un problema. Tiene un problema en varias dimensiones. Porque si tuviera déficit fiscal tendría que ir a financiarlo, tal como están las condiciones financieras del mundo. Digo, salir a buscar plata nueva no sería lo recomendable. O si están las tasas muy caras”, sostuvo.

Qué dijo sobre Patricia Bullrich

Consultado por la posibilidad de que Patricia Bullrich sea expulsada de La Libertad Avanza, el presidente descartó esa alternativa y destacó el vínculo político que mantiene con la senadora. “¿Cómo la vamos a echar? Es la jefa de la bancada de senadores. Es mi socia política”, respondió.

Además, al ser consultado sobre si consideraba posible que Bullrich abandonara el espacio, aseguró: “Yo creo que no, bajo ningún punto de vista”. "Es el deseo del círculo rojo porque gran parte del círculo rojo es parte del estatus quo argentino que está perdiendo con este modelo", agregó sobre la misma cuestión.

Milei descartó una devaluación y advirtió que provocaría una caída de los salarios

El presidente volvió a rechazar la posibilidad de una devaluación y cuestionó a los sectores que reclaman una modificación del tipo de cambio. Según sostuvo, una depreciación del peso tendría consecuencias directas sobre el poder adquisitivo.

“Hay muchos argentinos que tienen muchos dólares afuera que viven pidiendo devaluación. Ahora, cuando usted pide devaluación, ¿sabe lo que está pidiendo? Salarios bajos, salarios miserables”, afirmó.

En esa línea, apuntó contra quienes, según su interpretación, buscan modificar el rumbo económico para recuperar beneficios: “Los que reciben o recibían alguna prebenda o alguna protección del Estado. Esos quieren romper todo”, expresó.

Qué dijo sobre los rumores de una devaluación

Al ser consultado por las versiones que circulan en el mercado sobre una posible devaluación del 25%, Milei las desestimó y las calificó como “una tontería”.

El mandatario también explicó por qué considera que una modificación brusca del tipo de cambio tendría un efecto negativo sobre los precios. “Si usted tiene un shock, una devaluación, ¿qué va a generar? Un aumento de las exportaciones, que es un aumento de la demanda, y va a generar una contracción de las importaciones, que es una contracción de oferta. Eso lo que va a hacer es tirar más nafta al fuego a la inflación. Con lo cual, no es una medida correcta para pensar”, argumentó.

La respuesta a las críticas de Domingo Cavallo

Milei también salió al cruce de los planteos del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien había propuesto avanzar con la liberación de los controles cambiarios y advirtió sobre los riesgos de mantener el esquema actual.

Al ser consultado por sus propuestas, el presidente cuestionó su autoridad para opinar sobre la política económica: “Cavallo no tiene autoridad moral para hablar. ¿Sabe por qué? Porque Cavallo fue el que nacionalizó la deuda de los que se timbiaron los dólares con la tablita en el año 1982, les evitó la quiebra pasándole la cuenta a todos los argentinos”, respondió.

Sobre las dificultades para llegar a fin de mes

El mandatario también se refirió a las dificultades económicas que atraviesan los argentinos y cuestionó las encuestas que señalan que muchas personas se quedan sin dinero antes del día 20 de cada mes. Milei rechazó la expresión “no llegar a fin de mes” y sostuvo que, en realidad, la población “experimenta privaciones”.

Al ser consultado por los relevamientos que indican que los argentinos se quedan sin salario alrededor del día 20 y deben endeudarse para afrontar los gastos de los días restantes, el mandatario planteó “¿la gente puede vivir 10 días sin comer y sin beber? No”.

En esa línea, consideró que esa interpretación es incorrecta: “Está mal técnicamente, es una estupidez. Si usted me dice que el problema es que la frase significa que la gente experimenta privaciones entonces no es que la gente no llega a fin de mes, la gente experimenta privaciones”, sostuvo.

Milei cuestionó los subsidios de los gobiernos kirchneristas

El presidente también defendió la política económica de su administración al compararla con la situación que, según sostuvo, atravesaba el país durante los gobiernos anteriores.

En ese sentido, aseguró que la economía estaba en peores condiciones. “La economía estaba peor y no crecía. Nos quedábamos sin luz en verano, sin gas en invierno, andábamos cortando clavos y conseguíamos los barcos para importar el gas. Y no solo eso, no nos olvidemos que íbamos a la estación de servicio y no había nafta”, afirmó.

Además, cuestionó el esquema de subsidios aplicado durante esas gestiones y sostuvo que sus costos se trasladaban a otros problemas económicos. “La genialidad de los subsidios kirchneristas: no es que no se pagaba, se pagaba con inflación y con desabastecimiento. Y ya vimos que es mejor pagarlo caro y poder tenerlo a que no”, expresó.

¿Por qué la inflación sigue elevada?

Consultado por los motivos por los cuales la inflación continúa en niveles elevados, Milei recordó que a mediados del año pasado la inflación mensual había llegado al 1,5% y explicó que la administración nacional decidió avanzar con la corrección de las tarifas de los servicios públicos de manera gradual.

Por otra parte, el mandatario vinculó el repunte de la inflación con la tensión política y financiera que, según su interpretación, se produjo durante ese período. “A mitad del año pasado la inflación estaba en 1,5% y ahí vino el ataque bestial de los orcos, de los kukas, el kuka tira piedra”, expresó.

Luego explicó que ese escenario provocó que los inversores vendieran bonos argentinos, lo que hizo caer sus precios y elevó las tasas de interés, con un impacto en el riesgo país.

Sobre el oro del Banco Central

Milei también fue consultado por el destino de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA), un tema que generó polémica tras un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre operaciones vinculadas al metal.

Al responder dónde se encuentra, el presidente aseguró que está depositado en Suiza y no en Londres. “El oro está en Suiza. No en Londres. En la cuenta del BIS (Banco de Basilea)”, afirmó.

El mandatario también hizo referencia al metal como un activo perteneciente al país y lo definió como “el oro de los argentinos”.

Milei proyectó un fuerte crecimiento económico

El jefe de Estado defendió el rumbo económico de su Gobierno y sostuvo que la actividad está creciendo a un ritmo superior al registrado durante las administraciones anteriores. “Si le sacamos los shocks negativos que está teniendo la economía, la economía ya viaja a una velocidad crucero del 5%, es decir, se desvanecen los shocks, la economía empieza a crecer”, expresó.

En ese marco, Milei planteó sus proyecciones de largo plazo y aseguró que Argentina podría convertirse en una de las principales potencias del mundo: “En 10 años duplicamos el PBI. En 20 años lo vamos a duplicar, vamos a ser un país desarrollado y de los buenos. En 30 o 40 años nos convertimos en la primera potencia mundial”, afirmó.

“Eso es lo que yo le vengo a proponer a los argentinos”, concluyó.