El juez federal de San Rafael, Eduardo Ariel Puigdengolas, dejará su cargo el 1 de enero de 2027. El presidente Javier Milei aceptó su renuncia mediante el Decreto 1419/2026, publicado este jueves 26 de noviembre en el Boletín Oficial de la Nación.
Renunció el juez federal de San Rafael Eduardo Puigdengolas, clave para la condena por coimas a Walter Bento
Puigdengolas dejará el juzgado en 2027. Había jurado como titular en diciembre de 2016, tras varios años como subrogante
La decisión lleva las firmas de Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El decreto señala que el magistrado presentó su dimisión para esa fecha, pero no detalla las razones de su salida.
Cuándo se hará efectiva la renuncia del juez federal de San Rafael
La aceptación tiene una fecha diferida: el cese está fijado para el comienzo de 2027. El acto publicado no designa a un sucesor ni establece quién cubrirá el juzgado cuando se produzca la vacante.
La medida corresponde al Juzgado Federal de Primera Instancia de San Rafael, en el sur de Mendoza. El expediente que tramitó la renuncia pertenece al Ministerio de Justicia de la Nación.
A lo largo de su carrera, Puigdengolas intervino en varias causas relevantes, entre ellas el proceso contra el destituido ex juez federal Walter Bento. En aquel expediente, el juez de San Rafael se tuvo que hacer cargo de la etapa de instrucción -que desarrolló el fiscal Dante Vega-, después de que varios magistrados se excusaran.
Incluso hubo episodios tensos con Bento, que lo cuestionó varias veces y que aparentemente lo conocía desde antes.
Puigdengolas había jurado como juez titular en 2016
La salida se concretará poco después de cumplirse 10 años de su juramento como titular. Como informó Diario UNO el 21 de diciembre de 2016, Puigdengolas llegó a esa instancia tras concursar en el Consejo de la Magistratura y obtener la aprobación de su pliego en el Senado.
El nombramiento había sido dispuesto durante la presidencia de Mauricio Macri y publicado el 6 de diciembre de aquel año.
Su vínculo con el cargo era anterior: lo subrogaba desde octubre de 2010, después de la jubilación anticipada de Héctor Raúl Acosta, según la cobertura de UNO de aquella asunción.
En pocas palabras
- Renuncia aceptada: el presidente Javier Milei aceptó la dimisión del juez federal Eduardo Ariel Puigdengolas para 2027.
- Fecha oficial: la salida del magistrado del Juzgado Federal de San Rafael será efectiva el 1 de enero de 2027.
- Trayectoria judicial: Puigdengolas ocupaba el cargo de titular desde diciembre de 2016 tras ejercer como subrogante desde el año 2010.