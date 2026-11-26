La medida corresponde al Juzgado Federal de Primera Instancia de San Rafael, en el sur de Mendoza. El expediente que tramitó la renuncia pertenece al Ministerio de Justicia de la Nación.

A lo largo de su carrera, Puigdengolas intervino en varias causas relevantes, entre ellas el proceso contra el destituido ex juez federal Walter Bento. En aquel expediente, el juez de San Rafael se tuvo que hacer cargo de la etapa de instrucción -que desarrolló el fiscal Dante Vega-, después de que varios magistrados se excusaran.

Incluso hubo episodios tensos con Bento, que lo cuestionó varias veces y que aparentemente lo conocía desde antes.

El ex juez federal Walter Bento, destituido por cobrar coimas a personas que tenían causas en la Justicia Federal. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Puigdengolas había jurado como juez titular en 2016

La salida se concretará poco después de cumplirse 10 años de su juramento como titular. Como informó Diario UNO el 21 de diciembre de 2016, Puigdengolas llegó a esa instancia tras concursar en el Consejo de la Magistratura y obtener la aprobación de su pliego en el Senado.

El nombramiento había sido dispuesto durante la presidencia de Mauricio Macri y publicado el 6 de diciembre de aquel año.

Su vínculo con el cargo era anterior: lo subrogaba desde octubre de 2010, después de la jubilación anticipada de Héctor Raúl Acosta, según la cobertura de UNO de aquella asunción.