La Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, dando el visto bueno a las modificaciones introducidas previamente en el Senado. La votación, que se saldó con 141 votos afirmativos y 99 abstenciones, ratifica una de las prioridades de gestión del presidente Javier Milei.
Milei logró que Diputados apruebe la reforma del Banco Central y ya se discute el Presupuesto 2027
Con 141 votos afirmativos y 99 abstenciones, la Cámara de Diputados sancionó la modificación de la Carta Orgánica. El Presupuesto, en la agenda
Sin embargo, la tarde podría traer más novedades, como la discusión del Presupuesto 2027, otra prioridad para el oficialismo.
El nuevo Banco Central
El objetivo principal de la reforma del BCRA fue delimitar las funciones de la entidad monetaria a la preservación del valor de la moneda, consagrando el principio de "emisión cero". Buscó además blindar su independencia frente a posibles intervenciones gubernamentales que puedan desviar sus objetivos originales.
La versión anterior de la Carta Orgánica, reformada por la Ley 26.739 de marzo de 2012, establecía un mandato más amplio. En el artículo 3 le asignaba al Banco Central la finalidad de promover: “la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. Ahora eso se modificó.
La oposición optó por la abstención, evitando el rechazo para no habilitar la posibilidad de que el oficialismo insistiera con la redacción original que había obtenido media sanción previamente. Este gesto político marcó el resultado final de la sesión.
Claves sobre la autoridad monetaria
A pesar de las negociaciones entre La Libertad Avanza y sus aliados para regresar al texto inicial, que imponía una mayoría de dos tercios para remover a los directores del Banco Central, esta alternativa no prosperó. La versión finalmente aprobada mantiene el criterio que el Senado había fijado en septiembre.
La reforma establece una mayoría absoluta como requisito para la remoción de funcionarios del BCRA. Además, otorga exclusividad en esta decisión al Senado, quitándole a la Cámara de Diputados la facultad de participar en la integración del organismo monetario.
Mientras ocurre todo esto, el presidente Javier Milei está de gira en Paraguay, aunque seguramente sigue de cerca las instancias del debate.
En pocas palabras
- Diputados convirtió en ley la reforma del Banco Central con 141 votos a favor y 99 abstenciones.
- La norma consagra la “emisión cero”, centra las funciones del organismo en preservar el valor de la moneda y busca reforzar su independencia.
- El Senado tendrá la facultad exclusiva de remover a sus autoridades por mayoría absoluta.