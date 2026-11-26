La versión anterior de la Carta Orgánica, reformada por la Ley 26.739 de marzo de 2012, establecía un mandato más amplio. En el artículo 3 le asignaba al Banco Central la finalidad de promover: “la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. Ahora eso se modificó.

La oposición optó por la abstención, evitando el rechazo para no habilitar la posibilidad de que el oficialismo insistiera con la redacción original que había obtenido media sanción previamente. Este gesto político marcó el resultado final de la sesión.

Claves sobre la autoridad monetaria

A pesar de las negociaciones entre La Libertad Avanza y sus aliados para regresar al texto inicial, que imponía una mayoría de dos tercios para remover a los directores del Banco Central, esta alternativa no prosperó. La versión finalmente aprobada mantiene el criterio que el Senado había fijado en septiembre.

Los diputados por Mendoza en el Congreso Nacional: Luis Petri, Pamela Verasay, Álvaro Martínez, María Julieta Metral Asencio, Emir Félix, Lisandro Nieri, Lourdes Arrieta, Facundo Correa Llano, Mercedes Llano y Martín Aveiro.

La reforma establece una mayoría absoluta como requisito para la remoción de funcionarios del BCRA. Además, otorga exclusividad en esta decisión al Senado, quitándole a la Cámara de Diputados la facultad de participar en la integración del organismo monetario.

Mientras ocurre todo esto, el presidente Javier Milei está de gira en Paraguay, aunque seguramente sigue de cerca las instancias del debate.