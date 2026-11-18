Modificaciones clave en el proyecto oficialista

Las diferencias más significativas se concentran en el título VII, que aborda las campañas de injerencia extranjera y actos de violencia contra el Estado. A pesar de los ajustes, algunos aliados consideran que las definiciones siguen siendo amplias y podrían afectar derechos constitucionales, advirtiendo sobre el alcance del artículo 129 que redefine los delitos electorales.

Modificaciones en la ley Malvinas. Se ajustan sanciones por injerencia extranjera para evitar rechazos.

El nuevo proyecto, circulado entre los bloques dialoguistas, busca acotar las conductas penalizadas por injerencia extranjera en procesos electorales. Se eliminó la palabra “sabotaje” y la referencia a acciones destinadas a “afectar la libre formación de la voluntad política de la población”. Además, se excluyó de sanciones penales a ciudadanos que compartan o adhieran a contenidos en redes sociales sin financiamiento ni instrucciones de agentes extranjeros, siempre que actúen sin conocer la naturaleza de la campaña.