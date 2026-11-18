El oficialismo no consiguió quórum en la Cámara de Diputados y se cayó la sesión por la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas a pesar de tener asegurada la aprobación general, aún persisten diferencias sobre las sanciones relacionadas con la injerencia extranjera, lo que motivó modificaciones de último momento al proyecto impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo.
Modificaciones clave en el proyecto oficialista
Las diferencias más significativas se concentran en el título VII, que aborda las campañas de injerencia extranjera y actos de violencia contra el Estado. A pesar de los ajustes, algunos aliados consideran que las definiciones siguen siendo amplias y podrían afectar derechos constitucionales, advirtiendo sobre el alcance del artículo 129 que redefine los delitos electorales.
El nuevo proyecto, circulado entre los bloques dialoguistas, busca acotar las conductas penalizadas por injerencia extranjera en procesos electorales. Se eliminó la palabra “sabotaje” y la referencia a acciones destinadas a “afectar la libre formación de la voluntad política de la población”. Además, se excluyó de sanciones penales a ciudadanos que compartan o adhieran a contenidos en redes sociales sin financiamiento ni instrucciones de agentes extranjeros, siempre que actúen sin conocer la naturaleza de la campaña.
Debates sobre el impacto constitucional y territorial
El alcance del proyecto se amplió para incluir expresamente el espacio aéreo y ultraterrestre en la definición de aeroespacio. Sin embargo, las objeciones de algunos legisladores persisten, argumentando que la redacción aún es extensa y podría vulnerar derechos constitucionales al dejar amplias posibilidades de interpretación.
El bloque de Unión por la Patria (UP) ha presentado un dictamen de minoría y objeta principalmente el artículo 111, que somete inversiones de estados extranjeros o empresas controladas por ellos en sectores estratégicos (como energía, telecomunicaciones y minería) a la revisión del Consejo de Asuntos Estratégicos. Desde UP advierten que esta medida podría interferir con la autonomía de las provincias al requerir permiso para licitar servicios con empresas como Huawei o Cofco.
Además, el peronismo rechaza el régimen de Desistimiento y Regularización, considerando que permite a las empresas infractoras eludir sanciones económicas y multas previstas en la ley.
Fuentes utilizadas
En pocas palabras
- Oficialismo: se ultiman detalles en la Ley Malvinas para su aprobación en Diputados.
- Modificaciones: se ajustan sanciones por injerencia extranjera para evitar rechazos.
- Objeciones: bloques opositores alertan sobre posibles vulneraciones de derechos constitucionales.