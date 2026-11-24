La Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Yamila Meljim, señaló: “Este cierre de año resume una manera de gestionar que encabeza el intendente Ulpiano Suarez: escuchar a nuestros comerciantes, generar vínculo con ellos y trabajar para construir juntos la Ciudad que queremos. Sostener la alianza con Naranja X confirma que el trabajo conjunto entre el sector público y el privado da resultados: potencia a los comercios y a las pymes y marca el rumbo para seguir trabajando en mejores oportunidades en Mendoza para el 2027”.

La celebración de fin de año reunió a 160 comerciantes y pymes con autoridades para balancear acciones conjuntas.

Por su parte, Nicolás García, gerente comercial de Naranja X, afirmó: “Mendoza es una plaza estratégica y con un enorme potencial de desarrollo. El trabajo articulado que venimos construyendo junto a la municipalidad nos permite estar cada vez más cerca de los comercios, las pymes y los emprendedores locales, acompañándolos con soluciones que impulsan su crecimiento y fortalezcan su actividad”.

Con este encuentro, la Ciudad y Naranja X consolidan un modelo de trabajo articulado que busca seguir generando herramientas de financiamiento, formación y promoción comercial para el 2027.