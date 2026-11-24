La Ciudad, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, realizó junto a Naranja X un encuentro de cierre de año en la Terraza Jardín Mirador que convocó a 160 personas, entre los que se destacaron ejecutivos de la entidad financiera, empresarios locales y comerciantes que acompañaron a las instituciones durante todo el año.
La Ciudad y Naranja X cerraron el año junto a empresarios y comerciantes
Más de 150 comerciantes, representantes de pymes y autoridades del municipio, compartieron un encuentro para celebrar el balance de un año de acciones conjuntas por el desarrollo económico de la capital
La propuesta se organizó en colaboración con Naranja X, pensada para fortalecer vínculos y celebrar los resultados alcanzados. Durante la jornada, los invitados disfrutaron de una degustación de vinos, un espectáculo de tango y momentos de networking.
El cierre funcionó también como instancia para repasar la agenda compartida entre el municipio y Naranja X, orientada a impulsar el desarrollo comercial de la Ciudad.
La Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Yamila Meljim, señaló: “Este cierre de año resume una manera de gestionar que encabeza el intendente Ulpiano Suarez: escuchar a nuestros comerciantes, generar vínculo con ellos y trabajar para construir juntos la Ciudad que queremos. Sostener la alianza con Naranja X confirma que el trabajo conjunto entre el sector público y el privado da resultados: potencia a los comercios y a las pymes y marca el rumbo para seguir trabajando en mejores oportunidades en Mendoza para el 2027”.
Por su parte, Nicolás García, gerente comercial de Naranja X, afirmó: “Mendoza es una plaza estratégica y con un enorme potencial de desarrollo. El trabajo articulado que venimos construyendo junto a la municipalidad nos permite estar cada vez más cerca de los comercios, las pymes y los emprendedores locales, acompañándolos con soluciones que impulsan su crecimiento y fortalezcan su actividad”.
Con este encuentro, la Ciudad y Naranja X consolidan un modelo de trabajo articulado que busca seguir generando herramientas de financiamiento, formación y promoción comercial para el 2027.
En pocas palabras
- Celebración de fin de año: 160 comerciantes y pymes se reunieron con autoridades para balancear acciones conjuntas.
- Alianza estratégica: la Ciudad y Naranja X fortalecieron vínculos, celebraron resultados y proyectaron el 2027.
- Desarrollo económico: el encuentro impulsó el crecimiento de comercios y pymes a través de financiamiento y formación.