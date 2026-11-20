La actividad será gratuita, exclusiva para clientes del Banco Nación y tendrá cupos limitados.

Territorio Yacopini organiza un evento para clientes del Banco Nación el 21 de noviembre.

Del test drive a la posibilidad de tener tu próximo 0 KM

La experiencia de manejar un vehículo antes de comprarlo se combinará con la posibilidad de conocer en detalle las herramientas financieras disponibles. En este sentido, la línea de préstamos personales "+Autos con BNA" del Banco Nación representa una alternativa para quienes buscan cambiar su auto, acceder a su primer 0 KM o incorporar una unidad para trabajar.

Para los clientes que acreditan sus haberes en la entidad y cumplen las condiciones establecidas, la propuesta contempla una tasa nominal anual (TNA) fija del 25%, con financiación de hasta $50 millones y plazos que van desde los 12 hasta los 72 meses.

Mariano Gaztelu, gerente de Ventas Directas de Volkswagen en Territorio Yacopini, destacó las condiciones de esta herramienta financiera: "Los créditos del BNA son una gran oportunidad porque son créditos personales con una tasa muy baja. Para los clientes del banco que cobran sus sueldos en la entidad, una tasa del 25% TNA es realmente barata. Además, se puede financiar desde 12 hasta 72 meses, lo que permite acceder a una cuota muy asequible".

El ejecutivo consideró que esta alternativa representa un beneficio especialmente importante para consumidores que buscan una opción de financiación para comprar un vehículo. También resaltó que, al tratarse de un préstamo personal no prendario, no es necesario constituir una garantía sobre el automóvil. Según precisó, el monto máximo de financiación alcanza los $50 millones.

Qué modelos se podrán conocer y probar

La propuesta de Territorio Yacopini contempla distintas marcas y segmentos, con modelos que van desde vehículos compactos y familiares hasta SUV y pick-ups.

Gaztelu destacó especialmente el Polo y el Tera de Volkswagen como opciones de acceso para jóvenes, primeros compradores y trabajadores de aplicaciones de transporte.

"Contamos con la línea Polo y con la línea Tera, que andan muy bien como auto inicial, para jóvenes o para aplicaciones", señaló.

La oferta se amplía con otros modelos de la marca, como Nivus, T-Cross, Taos, Tiguan, Vento y Amarok, que permiten cubrir diferentes perfiles de uso, desde quienes priorizan el confort y el espacio familiar hasta quienes necesitan una camioneta para actividades laborales o un uso mixto.

La propuesta multimarca de Territorio Yacopini suma, además, las opciones de Chevrolet y Nissan, ampliando las posibilidades para quienes buscan comparar alternativas antes de tomar una decisión de compra.

Cómo funciona el crédito del Banco Nación

Entre las principales condiciones de "+Autos con BNA" se destacan:

Tasa fija: TNA del 25% para clientes que acreditan sueldo o jubilación en el Banco Nación y cumplen los requisitos establecidos por la entidad. Para los demás usuarios, la tasa general informada es del 46%.

TNA del 25% para clientes que acreditan sueldo o jubilación en el Banco Nación y cumplen los requisitos establecidos por la entidad. Para los demás usuarios, la tasa general informada es del 46%. Financiación: hasta el 100% del valor del vehículo.

hasta el 100% del valor del vehículo. Monto máximo: $50 millones.

$50 millones. Plazos: de 12 a 72 meses.

de 12 a 72 meses. Sin prenda: al ser un préstamo personal, no requiere constituir una garantía prendaria sobre el vehículo.

al ser un préstamo personal, no requiere constituir una garantía prendaria sobre el vehículo. Gestión digital: la solicitud se realiza directamente en la concesionaria, con presentación del DNI.

la solicitud se realiza directamente en la concesionaria, con presentación del DNI. Beneficio adicional: quienes debiten el seguro del vehículo en una tarjeta Mastercard emitida por el Banco Nación pueden acceder al reintegro del 100% de la primera cuota.

Cuándo y dónde será el test drive

La jornada exclusiva para clientes del Banco Nación se realizará el sábado 21 de noviembre, de 10 a 14, en Territorio Yacopini (avenida San Martín Sur 600, Godoy Cruz).

Se podrán probar vehículos Volkswagen, Chevrolet y Nissan, con sorteos y desayuno.

Dónde encontrar Territorio Yacopini

Los interesados pueden acercarse a los salones comerciales para conocer los modelos disponibles, recibir asesoramiento, comparar alternativas y consultar las condiciones para gestionar el financiamiento.