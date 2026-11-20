Territorio Yacopini realizará una jornada especial para clientes del Banco Nación que quieran conocer, probar y empezar a proyectar la compra de su próximo vehículo. La propuesta permitirá manejar distintos modelos de Volkswagen, Chevrolet y Nissan, y recibir asesoramiento sobre las opciones de financiación que ofrece la entidad, con créditos de hasta $50 millones y plazos de hasta 72 meses.
¿Tenés BNA? Probá tu próximo 0 KM, conocé las opciones de financiación y participá de sorteos en Territorio Yacopini
La jornada se realizará el sábado 21 de noviembre. Los participantes podrán probar distintos modelos, con financiación al 100%, disfrutar de un desayuno y participar de un sorteo
El encuentro será el sábado 21 de noviembre, de 10 a 14, en Territorio Yacopini, ubicado en avenida San Martín Sur 600, Godoy Cruz. Los clientes de BNA podrán acercarse a elegir el modelo que más se adapte a sus necesidades, realizar una prueba de manejo y conocer las alternativas para financiar su compra.
La jornada también ofrecerá asesoramiento comercial personalizado y un desayuno para los asistentes. Además, quienes realicen un test drive participarán del sorteo de un Full Day Spa en Rosell Boher.
La actividad será gratuita, exclusiva para clientes del Banco Nación y tendrá cupos limitados.
Del test drive a la posibilidad de tener tu próximo 0 KM
La experiencia de manejar un vehículo antes de comprarlo se combinará con la posibilidad de conocer en detalle las herramientas financieras disponibles. En este sentido, la línea de préstamos personales "+Autos con BNA" del Banco Nación representa una alternativa para quienes buscan cambiar su auto, acceder a su primer 0 KM o incorporar una unidad para trabajar.
Para los clientes que acreditan sus haberes en la entidad y cumplen las condiciones establecidas, la propuesta contempla una tasa nominal anual (TNA) fija del 25%, con financiación de hasta $50 millones y plazos que van desde los 12 hasta los 72 meses.
Mariano Gaztelu, gerente de Ventas Directas de Volkswagen en Territorio Yacopini, destacó las condiciones de esta herramienta financiera: "Los créditos del BNA son una gran oportunidad porque son créditos personales con una tasa muy baja. Para los clientes del banco que cobran sus sueldos en la entidad, una tasa del 25% TNA es realmente barata. Además, se puede financiar desde 12 hasta 72 meses, lo que permite acceder a una cuota muy asequible".
El ejecutivo consideró que esta alternativa representa un beneficio especialmente importante para consumidores que buscan una opción de financiación para comprar un vehículo. También resaltó que, al tratarse de un préstamo personal no prendario, no es necesario constituir una garantía sobre el automóvil. Según precisó, el monto máximo de financiación alcanza los $50 millones.
Qué modelos se podrán conocer y probar
La propuesta de Territorio Yacopini contempla distintas marcas y segmentos, con modelos que van desde vehículos compactos y familiares hasta SUV y pick-ups.
Gaztelu destacó especialmente el Polo y el Tera de Volkswagen como opciones de acceso para jóvenes, primeros compradores y trabajadores de aplicaciones de transporte.
"Contamos con la línea Polo y con la línea Tera, que andan muy bien como auto inicial, para jóvenes o para aplicaciones", señaló.
La oferta se amplía con otros modelos de la marca, como Nivus, T-Cross, Taos, Tiguan, Vento y Amarok, que permiten cubrir diferentes perfiles de uso, desde quienes priorizan el confort y el espacio familiar hasta quienes necesitan una camioneta para actividades laborales o un uso mixto.
La propuesta multimarca de Territorio Yacopini suma, además, las opciones de Chevrolet y Nissan, ampliando las posibilidades para quienes buscan comparar alternativas antes de tomar una decisión de compra.
Cómo funciona el crédito del Banco Nación
Entre las principales condiciones de "+Autos con BNA" se destacan:
- Tasa fija: TNA del 25% para clientes que acreditan sueldo o jubilación en el Banco Nación y cumplen los requisitos establecidos por la entidad. Para los demás usuarios, la tasa general informada es del 46%.
- Financiación: hasta el 100% del valor del vehículo.
- Monto máximo: $50 millones.
- Plazos: de 12 a 72 meses.
- Sin prenda: al ser un préstamo personal, no requiere constituir una garantía prendaria sobre el vehículo.
- Gestión digital: la solicitud se realiza directamente en la concesionaria, con presentación del DNI.
- Beneficio adicional: quienes debiten el seguro del vehículo en una tarjeta Mastercard emitida por el Banco Nación pueden acceder al reintegro del 100% de la primera cuota.
Cuándo y dónde será el test drive
La jornada exclusiva para clientes del Banco Nación se realizará el sábado 21 de noviembre, de 10 a 14, en Territorio Yacopini (avenida San Martín Sur 600, Godoy Cruz).
Dónde encontrar Territorio Yacopini
Los interesados pueden acercarse a los salones comerciales para conocer los modelos disponibles, recibir asesoramiento, comparar alternativas y consultar las condiciones para gestionar el financiamiento.
- Mendoza: San Martín Sur 600, Godoy Cruz.
- BYD Yacopini: San Martín Sur 719
- San Rafael: Mitre 530 y 721.
- San Juan: Paula Albarracín de Sarmiento Norte 699.
En pocas palabras
- Jornada exclusiva: Territorio Yacopini organiza un evento para clientes del Banco Nación el 21 de noviembre.
- Opciones de financiación: se presentarán créditos de hasta $50 millones con tasas competitivas para la compra de autos 0 km.
- Modelos y beneficios: se podrán probar vehículos Volkswagen, Chevrolet y Nissan, con sorteos y desayuno.