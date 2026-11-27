Luis Petri, entre Javier y Karina Milei. Tres factores que, por distintas razones, el cornejismo tiene en cuenta para lo que viene.

Cornejo relativizó los cambios al Presupuesto que reclamó el petrismo

La tensión había quedado expuesta el 17 de noviembre, cuando el petrismo y el PJ frenaron el avance del Presupuesto. El endeudamiento era uno de los principales puntos de discusión: el Ejecutivo solicitó autorización para obtener U$S320 millones, de los cuales U$S200 millones corresponden a reconversión productiva y U$S120 millones a infraestructura eléctrica.

Para Cornejo, el acuerdo posterior no alteró el sentido de esa solicitud. "Los cambios que se propusieron son redacciones muy menores que no cambian el objetivo ni cambian el artículo de autorización de endeudamiento", aseguró.

Entre las precisiones incorporadas mencionó que el plan de reconversión productiva deberá pasar por la Legislatura para su aprobación por mayoría simple. Atribuyó ese requisito a una solicitud de las entidades empresarias y relativizó su interpretación como una concesión al petrismo.

"Eso es algo que nos pidió el sector privado", remarcó. Según explicó, esas entidades habían reclamado financiamiento para acompañar a las pymes que necesitan adaptarse al nuevo funcionamiento de la economía, particularmente las agrícolas y agroindustriales.

"Estos 200 millones de dólares son un crédito de fomento para poder reconvertir esas pymes", sostuvo. Añadió que la elaboración del plan incluye asistencia técnica y que su posterior ratificación legislativa también responde al pedido empresario.

El gobernador trazó después su diferencia entre los espacios que acompañan la gestión y quienes la enfrentan. "Yo insisto, la oposición en Mendoza es el peronismo", dijo, antes de advertir que cualquier integrante del oficialismo que pretenda ocupar ese lugar debe explicitarlo.

Cornejo habló de su relación con Milei y las políticas del gobierno nacional.

La alianza de Cornejo con Milei y el costo del ajuste

La definición sobre los límites del oficialismo provincial estuvo acompañada por una explicación del vínculo con Javier Milei. "No somos del mismo partido, somos aliados", expresó Cornejo, quien sostuvo que esa relación permitió conseguir respuestas para Mendoza y que su prioridad es la estabilización económica.

El mandatario defendió el acompañamiento al Presupuesto nacional y a la suspensión de las PASO para 2027. Sobre el argumento del ahorro electoral que utiliza la Nación, introdujo un matiz: "Los costos son relativos... hacer una mala elección también puede tener un costo más alto". Aun así, ratificó el apoyo a la suspensión, como había ocurrido para los comicios de 2025.

También señaló que el Presupuesto nacional incluye garantías del Estado para créditos internacionales que busca Mendoza, por lo que vinculó su aprobación con las posibilidades de financiamiento provincial.

Cornejo argumentó que la Nación concentra las herramientas para actuar sobre la inflación, el tipo de cambio y las condiciones que permitirían mejorar los salarios y la productividad. Por eso, vinculó las posibilidades de crecimiento mendocino con el resultado de la política económica nacional.

Pero su defensa de la alianza incluyó un reconocimiento del impacto inmediato de esas medidas. "Todo ajuste fiscal tiene sufrimiento, y nosotros lo estamos apoyando sin hacer demagogia", afirmó. Sostuvo que su acompañamiento responde a una mirada de mediano y largo plazo, aunque admitió que el cambio económico también provoca perjuicios en el corto plazo.

En ese marco, cuestionó a quienes se despegan de los costos de las reformas y reivindicó la decisión de sostener el respaldo al gobierno nacional. Al mismo tiempo, defendió los recursos tributarios de la Provincia: reconoció que Ingresos Brutos y Sellos son impuestos distorsivos, afirmó que su gestión los reduce gradualmente y reclamó que quienes propongan eliminarlos expliquen cómo financiarían los salarios docentes y policiales.

El vínculo con la Casa Rosada tiene, además, un capítulo electoral. En su visita del 19 de noviembre, Diego Santilli confirmó un acuerdo con Cornejo para las listas al Congreso en 2027, aunque dejó para más adelante la definición de la estrategia provincial.

Qué dijo Cornejo sobre los (varios) candidados del oficialismo

La sucesión provincial también apareció en la entrevista, a partir de la precandidatura a gobernador que confirmó Raúl Rufeil. El intendente de San Martín se sumó a una carrera en la que también expresaron sus aspiraciones Ulpiano Suarez, Tadeo García Zalazar y Natalio Mema.

Ante la pregunta de si avalaba la postulación de Rufeil, Cornejo evitó un respaldo individual. "Yo no avalo ni dejo de avalar nada", respondió. Sin embargo, contó que el intendente ya le había transmitido tiempo atrás que se sentía capaz de afrontar ese desafío y elogió sus antecedentes de gestión.

"Raúl está en todo su derecho", afirmó. Sobre su desempeño al frente de San Martín, destacó que "ha mostrado tener equipo y buena muñeca de gestión" y sostuvo que conducir ese departamento representa un desafío importante.

El gobernador recordó que también había conversado sobre esas aspiraciones con Ulpiano Suarez, García Zalazar y Mema. Ratificó que el objetivo es concentrar el respaldo del espacio en una sola postulación: "Todos son conscientes de que debemos llevar a un solo candidato y que cuando lo definamos todos se van a incolumnar detrás de eso".

Cornejo consideró que se trata de postulantes serios y dejó la selección para más adelante. "Resolveremos con el tiempo uno solo y concentraremos todo nuestro esfuerzo en ese candidato", concluyó.