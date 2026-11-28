Mendoza prepara sus instalaciones y equipos especializados para la "recepción, custodia y alojamiento transitorio de adolescentes" imputados por delitos de competencia federal (narcotráfico, contrabando, etcétera). La medida responde a la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil y busca cubrir la ausencia de espacios específicos en el ámbito federal. El acuerdo fue firmado entre el Gobierno provincial, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y el Ministerio Público Fiscal de la Nación.
El Régimen Penal Juvenil suma instalaciones en Mendoza para alojar menores imputados por delitos federales
El Gobierno de Mendoza firmó un convenio para ceder instalaciones y alojar a adolescentes imputados bajo el nuevo sistema
El objetivo es dar respuesta inmediata a las exigencias operativas que surgieron tras la nueva legislación. El convenio permitirá destinar dos estructuras de la provincia: la Unidad Provincial de Abordaje de Niños y Adolescentes (UPANA), dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, y la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), bajo la órbita educativa. Estos espacios ya cuentan con trayectoria en el abordaje de jóvenes en conflicto con la ley.
Cómo se prepara Mendoza en materia de Régimen Penal Juvenil
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, destacó el trabajo de la UPANA y la coordinación entre equipos policiales y profesionales. Señaló que la articulación entre Seguridad, Justicia y Educación garantiza al Ministerio Público Fiscal y al Poder Judicial un abordaje adecuado de los adolescentes.
Por su parte, la fiscal federal María Gloria André explicó que la necesidad de estos espacios surgió tras las primeras causas tramitadas con la nueva legislación.
El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, resaltó la experiencia de Mendoza en materia de responsabilidad penal juvenil. Explicó que la nueva legislación provincial, promulgada en octubre, fortalece las instituciones existentes, especializa equipos y planifica inversiones en infraestructura, incluyendo medidas alternativas y lugares específicos de privación de libertad.
“Nosotros hemos desarrollado hace un tiempo un plan de inversiones, tanto en lo que son medidas alternativas como en los lugares específicos de privación de libertad de los jóvenes”, dijo el ministro.
El impacto institucional en la provincia de Mendoza
García Zalazar enfatizó que incorporar el abordaje de la responsabilidad penal juvenil a la cartera educativa -que está bajo su órbita- busca potenciar la formación y la reinserción social de los adolescentes, considerándolos “jóvenes y ciudadanos de Mendoza”.
Desde la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima Espel valoró el diálogo entre poderes y la predisposición de las autoridades provinciales y federales para aportar recursos a la implementación de la nueva legislación.
En pocas palabras
- Régimen Penal Juvenil: Mendoza implementa un nuevo sistema para alojar adolescentes imputados por delitos federales.
- Convenio provincial: se cedieron instalaciones de la UPANA y DRPJ para la recepción y custodia de jóvenes.
- Articulación interinstitucional: el acuerdo involucra al Gobierno provincial, la Cámara Federal y el Ministerio Público Fiscal.