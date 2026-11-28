Por su parte, la fiscal federal María Gloria André explicó que la necesidad de estos espacios surgió tras las primeras causas tramitadas con la nueva legislación.

El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, resaltó la experiencia de Mendoza en materia de responsabilidad penal juvenil. Explicó que la nueva legislación provincial, promulgada en octubre, fortalece las instituciones existentes, especializa equipos y planifica inversiones en infraestructura, incluyendo medidas alternativas y lugares específicos de privación de libertad.

“Nosotros hemos desarrollado hace un tiempo un plan de inversiones, tanto en lo que son medidas alternativas como en los lugares específicos de privación de libertad de los jóvenes”, dijo el ministro.

Las autoridades durante la firma del convenio. Entre ellas, la ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus.

El impacto institucional en la provincia de Mendoza

García Zalazar enfatizó que incorporar el abordaje de la responsabilidad penal juvenil a la cartera educativa -que está bajo su órbita- busca potenciar la formación y la reinserción social de los adolescentes, considerándolos “jóvenes y ciudadanos de Mendoza”.

Desde la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima Espel valoró el diálogo entre poderes y la predisposición de las autoridades provinciales y federales para aportar recursos a la implementación de la nueva legislación.