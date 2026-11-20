Será un capítulo distinto a los anteriores para el muchacho que acaba de llegar. Según la acusación, participó del robo de al menos un vehículo que luego dejó abandonado en la calle. El hecho ocurrió antes de la entrada en vigencia del nuevo régimen provincial. Pero como el chico no se presentó a las citaciones de la Justicia, se libró una orden de captura.

¿Y la familia? Su madre se había comprometido a que el adolescente cumpliera las reglas de conducta que le dictaron cuando recuperó la libertad. No ocurrió: el chico nunca se presentó ante la jueza. Finalmente, se dispuso su alojamiento en el ex Cose, mientras avanza la causa cuya investigación está a cargo de la fiscal Liliana Curri.

Primeros efectos del nuevo Régimen Penal Juvenil

La novedad se suma a los primeros casos de menores procesados registrados en Mendoza tras la baja de la edad de imputabilidad.

En un relevamiento publicado el 12 de octubre, Diario UNO informó que, durante los primeros 40 días de aplicación de la ley nacional, once adolescentes de 14 y 15 años habían quedado bajo medidas judiciales en la provincia. Todos habían recibido medidas alternativas al encierro; dos de los casos habían sido derivados por la Justicia Federal y estaban vinculados con drogas.

El Régimen Penal Juvenil de Mendoza contempla procedimientos especializados y seguimiento individual. Las medidas alternativas incluyen tareas comunitarias, reparación del daño, restricciones y obligaciones educativas o de salud.

En casos especiales -riesgo de fuga, incumplimientos, falta de una red de vínculos-, el sistema también prevé la prisión.