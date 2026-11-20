Un adolescente de 15 años es el primer menor que queda con prisión preventiva en Mendoza bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil. Su ingreso al ex Cose derivó de una decisión judicial que lo envió a un sector específico para estos casos, donde -al no haber otros en su situación- por ahora duerme solo.
Un chico de 15 años es el primer menor con prisión preventiva bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil en Mendoza
Es el primero en ocupar un área específica del Ex Cose pensada para estos casos, por lo que duerme solo. Se integrará a las actividades con los otros jóvenes
El adolescente está acusado de robo agravado y tiene un contexto familiar complejo, vinculado con las drogas, según contó el periodista Pablo Gerardi en radio Nihuil. Se sospecha que un familiar podría facilitarle el acceso a cocaína. De modo que la jueza Eleonora Roxana Monti, del Tercer Juzgado Penal Juvenil, dispuso la prisión preventiva por un mes.
Del robo a las actividades en el ex Cose
Ahora el chico se integrará a los talleres y las actividades que realizan los otros adolescentes alojados -alrededor de 40-, según confirmaron fuentes de Minoridad a Diario UNO.
Será un capítulo distinto a los anteriores para el muchacho que acaba de llegar. Según la acusación, participó del robo de al menos un vehículo que luego dejó abandonado en la calle. El hecho ocurrió antes de la entrada en vigencia del nuevo régimen provincial. Pero como el chico no se presentó a las citaciones de la Justicia, se libró una orden de captura.
¿Y la familia? Su madre se había comprometido a que el adolescente cumpliera las reglas de conducta que le dictaron cuando recuperó la libertad. No ocurrió: el chico nunca se presentó ante la jueza. Finalmente, se dispuso su alojamiento en el ex Cose, mientras avanza la causa cuya investigación está a cargo de la fiscal Liliana Curri.
Primeros efectos del nuevo Régimen Penal Juvenil
La novedad se suma a los primeros casos de menores procesados registrados en Mendoza tras la baja de la edad de imputabilidad.
En un relevamiento publicado el 12 de octubre, Diario UNO informó que, durante los primeros 40 días de aplicación de la ley nacional, once adolescentes de 14 y 15 años habían quedado bajo medidas judiciales en la provincia. Todos habían recibido medidas alternativas al encierro; dos de los casos habían sido derivados por la Justicia Federal y estaban vinculados con drogas.
El Régimen Penal Juvenil de Mendoza contempla procedimientos especializados y seguimiento individual. Las medidas alternativas incluyen tareas comunitarias, reparación del daño, restricciones y obligaciones educativas o de salud.
En casos especiales -riesgo de fuga, incumplimientos, falta de una red de vínculos-, el sistema también prevé la prisión.
En pocas palabras
- Primer menor: un adolescente de 15 años es el primero en recibir prisión preventiva bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil.
- Aislamiento temporal: el joven permanece en un sector específico del edificio Ex Cose, donde actualmente duerme solo.
- Situación procesal: la justicia dictó la medida preventiva por riesgo de fuga y contexto familiar complejo vinculado a drogas.