El canal de Panamá es una de las obras de ingeniería más importantes del mundo y una infraestructura fundamental para el comercio marítimo internacional. A través de sus 82 kilómetros de longitud, permite conectar el océano Atlántico con el Pacífico sin que los barcos tengan que rodear Sudamérica por el peligroso cabo de Hornos, un recorrido que puede añadir miles de kilómetros a cualquier travesía.
Cómo funcionan las esclusas del canal de Panamá y por qué esta infraestructura necesita tanta agua
El Canal de Panamá, una obra de infraestructura clave, utiliza esclusas que elevan los barcos 26 metros sobre el nivel del mar gracias a la gravedad y el agua.
Pero lo más sorprendente de esta infraestructura es que los barcos no atraviesan el canal navegando siempre al mismo nivel del mar. Para cruzarlo, deben elevarse hasta unos 26 metros sobre el nivel de los océanos y después descender nuevamente. Y para conseguirlo, el canal utiliza un sistema de esclusas que funciona gracias al agua y a la gravedad.
Una infraestructura que conecta dos océanos gracias a esclusas
En el centro de Panamá se encuentra el lago Gatún, un enorme lago artificial situado a mayor altura que ambos océanos. Por eso, en lugar de construir un canal completamente al nivel del mar, los ingenieros diseñaron una infraestructura que permite elevar los barcos hasta este lago y utilizarlo como vía de navegación para atravesar el interior del país.
Las esclusas funcionan como enormes ascensores de agua. Son cámaras cerradas por compuertas en las que los barcos entran para modificar su altura sin necesidad de utilizar grúas ni mecanismos que los levanten. El procedimiento comienza cuando un barco entra en una de estas cámaras.
Las compuertas se cierran detrás de él y, mediante conductos conectados a depósitos de agua, comienza a entrar agua por gravedad. A medida que aumenta el volumen de agua dentro de la cámara, también aumenta su nivel, elevando progresivamente la embarcación.
Por qué esta infraestructura necesita tanta agua
Cuando el agua alcanza la misma altura que el siguiente tramo del canal, se abren las compuertas delanteras y el barco continúa su recorrido. Para descender ocurre exactamente lo contrario, se libera agua de la cámara hacia el siguiente nivel inferior hasta que la embarcación queda a la altura necesaria para avanzar.
El sistema puede parecer sencillo, pero las cantidades de agua que necesita son enormes. Cada cámara de las esclusas tradicionales requiere aproximadamente 101.000 metros cúbicos de agua para llenarse. Esto equivale a unos 101 millones de litros, una cantidad suficiente para llenar decenas de piscinas olímpicas.
El agua del canal proviene de las lluvias tropicales acumuladas en su cuenca hidrográfica, principalmente en depósitos como el lago Gatún, que abastece a las esclusas y permite la navegación. Debido a que gran parte de esta agua dulce se pierde en el océano con cada tránsito, la ampliación de 2016 incorporó depósitos laterales en las esclusas de Agua Clara y Cocolí que permiten reutilizar alrededor del 60 % del recurso y recibir buques de gran tamaño.
En pocas palabras
- Infraestructura clave: El Canal de Panamá utiliza esclusas que elevan barcos 26 metros sobre el nivel del mar.
- Funcionamiento: El sistema de esclusas emplea agua y gravedad para modificar la altura de las embarcaciones entre océanos.
- Uso hídrico: Cada tránsito consume miles de litros de agua dulce, requiriendo sistemas de reutilización y depósitos.