Las esclusas funcionan como enormes ascensores de agua. Son cámaras cerradas por compuertas en las que los barcos entran para modificar su altura sin necesidad de utilizar grúas ni mecanismos que los levanten. El procedimiento comienza cuando un barco entra en una de estas cámaras.

Las compuertas se cierran detrás de él y, mediante conductos conectados a depósitos de agua, comienza a entrar agua por gravedad. A medida que aumenta el volumen de agua dentro de la cámara, también aumenta su nivel, elevando progresivamente la embarcación.

Por qué esta infraestructura necesita tanta agua

Cuando el agua alcanza la misma altura que el siguiente tramo del canal, se abren las compuertas delanteras y el barco continúa su recorrido. Para descender ocurre exactamente lo contrario, se libera agua de la cámara hacia el siguiente nivel inferior hasta que la embarcación queda a la altura necesaria para avanzar.

El sistema puede parecer sencillo, pero las cantidades de agua que necesita son enormes. Cada cámara de las esclusas tradicionales requiere aproximadamente 101.000 metros cúbicos de agua para llenarse. Esto equivale a unos 101 millones de litros, una cantidad suficiente para llenar decenas de piscinas olímpicas.

El agua del canal proviene de las lluvias tropicales acumuladas en su cuenca hidrográfica, principalmente en depósitos como el lago Gatún, que abastece a las esclusas y permite la navegación. Debido a que gran parte de esta agua dulce se pierde en el océano con cada tránsito, la ampliación de 2016 incorporó depósitos laterales en las esclusas de Agua Clara y Cocolí que permiten reutilizar alrededor del 60 % del recurso y recibir buques de gran tamaño.