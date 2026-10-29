Contrabando de armas y delitos de lesa humanidad entre los prófugos "Más Buscados" en Mendoza

Algunos de los prófugos relacionados con causas judiciales iniciadas en Mendoza.

Dentro del universo de causas contempladas por el dispositivo federal figuran expedientes vinculados al crimen organizado transnacional, homicidios agravados, narcotráfico y causas de lesa humanidad. La herramienta busca acelerar los tiempos de localización mediante convenios interjurisdiccionales y el cruce permanente de bases de datos operativas en todo el país.

El sistema prevé además la actualización periódica de nóminas públicas con datos biográficos verificados y fotografías oficiales, lo que facilita el control exhaustivo en puestos fronterizos y terminales de transporte de la región de Cuyo.

Quiénes son los 8 prófugos con pedido de captura en Mendoza

En los tribunales federales locales, el Juzgado Federal Nº 3 concentra las actuaciones principales contra una presunta red delictiva dedicada al contrabando y acopio clandestino de armamento. La pesquisa judicial procura desarticular la logística que conectaba depósitos locales con compradores en países limítrofes.

La nómina de acusados con orden de captura vigente incluye a Franco Simón Basaez Vilchez, apodado El Javi, de nacionalidad chilena, sindicado como una pieza clave en el esquema operativo. Junto a él figura Lisandro Eduardo Basaez Morales, conocido con el alias de El Enano Petiso, requerido por idénticos cargos.

En lista judicial de personas requeridas en la causa se completa con seis sospechosos:

Kevin Matías Sandoval González

Yoel Ignacio Beaumont Sandoval

Aldana Matilde Glaria Orellana

Carlos Damián Algañaraz, alias El Porteño

Zaira Nahir Basaez

Selene Anahí Obregón

Los pesquisas sostienen que varios de los imputados operaban en distintos puntos del Gran Mendoza y mantenían conexiones para ocultar armas antes de su traslado fuera de la provincia. La difusión de los rostros apunta a impedir la salida clandestina del país.

Recompensas de $5 millones para ubicar a los prófugos

Para incentivar la colaboración ciudadana en el esclarecimiento del expediente, la cartera de Seguridad fijó una recompensa de $5 millones por datos precisos sobre el paradero de cada uno de los investigados. El beneficio rige de manera exclusiva para quienes suministren información certera que derive en arrestos efectivos.

La recepción de testimonios y pistas anónimas se canaliza a través de la línea telefónica 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas. El canal de comunicación es gratuito y funciona de manera ininterrumpida las 24 horas del día para atender llamados desde cualquier punto del territorio nacional.

La normativa vigente garantiza estricta reserva de identidad para los ciudadanos que decidan comunicarse y colaborar con las autoridades judiciales intervinientes. Asimismo, el desembolso económico correspondiente queda supeditado al informe técnico que elabore el juzgado interviniente una vez constatada la veracidad del aporte testimonial.