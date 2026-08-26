Javier Milei desreguló la traba administrativa para importar vehículos fabricados en Estados Unidos

El reconocimiento del documento de la NHTSA evitará que los vehículos importados deban someterse a pruebas técnicas repetidas en el país.

El punto clave de la normativa radica en la validez que se le otorga a la "Blue Ribbon Letter", un documento expedido por la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). A partir de ahora, la presentación de esta constancia que certifica el cumplimiento de las normas federales de seguridad e incluye los datos del vehículo y su número de chasis (VIN) será suficiente para validar la seguridad del modelo en el país, sin la necesidad de tramitar exigencias técnicas complementarias a nivel local.

Las licencias ambientales seguirán siendo obligatorias para garantizar el control de emisiones contaminantes y ruidos.

Control ambiental y garantías de origen

Aunque el procedimiento de validación técnica simplifica los pasos de aprobación, Argentina conservará el poder de fiscalización y mantendrá vigentes las exigencias relativas al impacto ambiental. De esta forma, las marcas e importadores continuarán obligados a tramitar las Licencias de Configuración de Modelo (LCM) y las Licencias de Configuración Ambiental (LCA), encargadas de evaluar las emisiones contaminantes y los niveles de ruido.