El gobierno aprobó una inversión RIGI de US$365 millones para ampliar el complejo gasífero Mega

El Ministerio de Economía de la Nación aprobó formalmente la incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto "Ampliación Mega", impulsado por Compañía Mega SA. La operación demandará una suma total de US$365,4 millones y buscará incrementar en 1.500 toneladas diarias la elaboración de líquidos del gas natural (LGN).
Aumento en la capacidad de procesamiento e impacto exportador
Con esta obra, el complejo industrial elevará su capacidad de procesamiento de 5.500 a 7.000 toneladas cada 24 horas, lo que representa un salto de 27,3% respecto a los niveles actuales. Según las estimaciones oficiales, la ampliación generará un saldo positivo de aproximadamente US 213 millones en la balanza comercial energética a partir del fortalecimiento del perfil exportador.
Infraestructura en cuatro provincias y separación contable
Los trabajos de infraestructura abarcarán la Planta de Separación de Loma La Lata (Neuquén), el poliducto que atraviesa las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires, y las instalaciones de la Planta de Fraccionamiento en el polo industrial de Bahía Blanca. Al tratarse de una adición sobre un complejo preexistente, la resolución oficial exigió la creación de una sucursal dedicada con contabilidad independiente para garantizar que los incentivos tributarios, cambiarios y aduaneros beneficien de forma exclusiva a las nuevas obras.
El cronograma prevé un desembolso de US$121,6 millones durante el primer año y otros US$152,7 millones en la segunda etapa, fijando el 1 de octubre de 2027 como fecha límite para completar la inversión mínima requerida. La puesta en marcha de las operaciones comerciales quedó agendada para febrero de 2029, con una vida útil calculada en 18 años.
Fuerte compromiso con proveedores locales y beneficios otorgados
Un punto destacado del plan presentado por la firma radica en el desarrollo de la cadena de valor local: la empresa garantizó que 60% del presupuesto para bienes, servicios y obras se destinará a proveedores argentinos, triplicando la exigencia de 20% que contempla la Ley 27.742.
A partir de esta resolución, la compañía accederá a franquicias aduaneras para la importación de maquinaria e insumos estratégicos, mientras que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Banco Central (BCRA) instrumentarán los esquemas de beneficios fiscales y cambiarios correspondientes.
En pocas palabras
- Inversión RIGI: el gobierno aprobó US$365,4 millones para ampliar el complejo gasífero Mega.
- Capacidad y exportación: elevará el procesamiento de LGN 27,3% y aportará US$213 millones a la balanza comercial.
- Proveedores locales: el 60% de los contratos se destinará a pymes y proveedores argentinos.