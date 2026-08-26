El gobierno aprobó una inversión RIGI de US$365 millones para ampliar el complejo gasífero Mega

Aumento en la capacidad de procesamiento e impacto exportador

Con esta obra, el complejo industrial elevará su capacidad de procesamiento de 5.500 a 7.000 toneladas cada 24 horas, lo que representa un salto de 27,3% respecto a los niveles actuales. Según las estimaciones oficiales, la ampliación generará un saldo positivo de aproximadamente US 213 millones en la balanza comercial energética a partir del fortalecimiento del perfil exportador.

La obra permitirá aumentar 27,3% el procesamiento de gas y aportará US$213 millones a la balanza comercial.

Infraestructura en cuatro provincias y separación contable

Los trabajos de infraestructura abarcarán la Planta de Separación de Loma La Lata (Neuquén), el poliducto que atraviesa las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires, y las instalaciones de la Planta de Fraccionamiento en el polo industrial de Bahía Blanca. Al tratarse de una adición sobre un complejo preexistente, la resolución oficial exigió la creación de una sucursal dedicada con contabilidad independiente para garantizar que los incentivos tributarios, cambiarios y aduaneros beneficien de forma exclusiva a las nuevas obras.