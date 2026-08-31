Javier Milei incrementó su patrimonio más de 40% en su segundo año de gestión pero no sumó bienes

Inmuebles: un departamento de 100 metros cuadrados ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consignado con una valuación fiscal de $38,4 millones.

un departamento de 100 metros cuadrados ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consignado con una valuación fiscal de $38,4 millones. Vehículos: una camioneta Mercedes Benz Sprinter (modelo 2015) valuada en $20,1 millones y un automóvil Peugeot RCZ (modelo 2013) por $16,2 millones.

una camioneta Mercedes Benz Sprinter (modelo 2015) valuada en $20,1 millones y un automóvil Peugeot RCZ (modelo 2013) por $16,2 millones. Ahorros en divisas: el presidente declaró mantener U$S 65.562 en una caja de ahorro bancaria y la suma de U$S20.000 en efectivo.

el presidente declaró mantener en una caja de ahorro bancaria y la suma de en efectivo. Cuentas y liquidez: cuentas de depósito locales en pesos por $18 millones y un saldo superior a $3,8 millones en una billetera virtual (PSP).

En el apartado de ingresos y egresos, Milei declaró haber percibido $48,7 millones netos anuales por su labor en la función pública, acumulando además rentas por actividades privadas previas y fijando sus gastos personales del ejercicio en $66,2 millones.

Karina Milei sigue sin tener autos. Foto: X de Karina Milei

El patrimonio de Karina Milei

Junto a la presentación del presidente, la Oficina Anticorrupción publicó la declaración jurada de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La funcionaria y hermana del mandatario declaró un patrimonio total de $15,8 millones, lo que representa un incremento en pesos de 38% respecto de los $11,4 millones informados en el período anterior.

Entre sus activos principales consignó:

La titularidad del 50% de un departamento de 150 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires (obtenido por herencia).

Depósitos bancarios y ahorros en efectivo por un total equivalente a U$S4.200 .

. Declaró no poseer vehículos ni participaciones societarias a su nombre.