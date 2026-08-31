El presidente Javier Milei presentó este lunes su última Declaración Jurada Patrimonial Integral ante la Oficina Anticorrupción (OA). De acuerdo con la documentación oficial, el patrimonio del jefe de Estado registró un incremento de 43,3% en pesos durante su segundo año de gestión en la Casa Rosada.
Javier Milei incrementó su patrimonio más de 40% en su segundo año de gestión pero no sumó bienes
El presidente presentó su declaración jurada correspondiente al período 2025 ante la Oficina Anticorrupción y declaró bienes por más de $295 millones. Karina Milei, también presentó sus cifras oficiales.
Los bienes declarados por el mandatario pasaron de $206 millones al inicio del ejercicio fiscal a $295,2 millones al cierre del período. El aumento de $89,1 millones se explicó principalmente por la actualización de las valuaciones fiscales de sus bienes y por la variación del tipo de cambio oficial aplicado sobre sus ahorros en moneda extranjera.
Inmuebles, vehículos y divisas del mandatario
En su presentación ante el organismo de control, Milei declaró mantener los mismos bienes inmuebles y rodados con los que asumió la presidencia:
- Inmuebles: un departamento de 100 metros cuadrados ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consignado con una valuación fiscal de $38,4 millones.
- Vehículos: una camioneta Mercedes Benz Sprinter (modelo 2015) valuada en $20,1 millones y un automóvil Peugeot RCZ (modelo 2013) por $16,2 millones.
- Ahorros en divisas: el presidente declaró mantener U$S 65.562 en una caja de ahorro bancaria y la suma de U$S20.000 en efectivo.
- Cuentas y liquidez: cuentas de depósito locales en pesos por $18 millones y un saldo superior a $3,8 millones en una billetera virtual (PSP).
En el apartado de ingresos y egresos, Milei declaró haber percibido $48,7 millones netos anuales por su labor en la función pública, acumulando además rentas por actividades privadas previas y fijando sus gastos personales del ejercicio en $66,2 millones.
El patrimonio de Karina Milei
Junto a la presentación del presidente, la Oficina Anticorrupción publicó la declaración jurada de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La funcionaria y hermana del mandatario declaró un patrimonio total de $15,8 millones, lo que representa un incremento en pesos de 38% respecto de los $11,4 millones informados en el período anterior.
Entre sus activos principales consignó:
- La titularidad del 50% de un departamento de 150 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires (obtenido por herencia).
- Depósitos bancarios y ahorros en efectivo por un total equivalente a U$S4.200.
- Declaró no poseer vehículos ni participaciones societarias a su nombre.
En pocas palabras
- Patrimonio presidencial: Javier Milei presentó su declaración jurada con bienes por más de $295 millones.
- Incremento patrimonial: el patrimonio del mandatario creció un 43,3% en pesos durante su segundo año de gestión.
- Declaración de Karina Milei: la secretaria general de la Presidencia declaró un patrimonio de $15,8 millones.