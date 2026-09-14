Milei encabezó la reunión de Gabinete con Malvinas, PASO y Presupuesto como eje de agenda

Posteriormente, las autoridades nacionales pautaron un encuentro con legisladores del bloque oficialista de La Libertad Avanza con el propósito de ordenar la postura en el Congreso.

Javier Milei junto al canciller Pablo Quirno, quien durante la reunión de Gabinete dio detalles sobre las denuncias penales y las notificaciones realizadas en los últimos días a distintas empresas que operan en Malvinas.

La meta del oficialismo es articular las negociaciones con los bloques aliados e independientes para facilitar la tramitación del proyecto presupuestario antes de la finalización del período ordinario de sesiones.

A su vez, en la cumbre celebrada en el salón de reuniones de la Casa Rosada se analizó el plan de reformas para suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La intención política expuesta en la Casa Rosada consiste en estructurar los debates centrales del Parlamento durante la presente ventana de tiempo institucional.

El proyecto de ley por las Islas Malvinas y la política exterior

Uno de los ejes examinados durante la reunión ministerial radica en la presentación de la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Dicha propuesta legislativa procura establecer un marco sancionatorio riguroso contra firmas internacionales que realicen actividades de explotación comercial no autorizada de recursos naturales en la plataforma continental y en las aguas adyacentes a las Islas Malvinas.

Desde la administración nacional indicaron que la iniciativa complementa las gestiones diplomáticas orientadas a ratificar los derechos imprescriptibles sobre las islas en los ámbitos multilaterales.

En ese contexto, se dio cuenta del seguimiento de las recientes medidas adoptadas por el Reino Unido respecto al despliegue y modernización de material estratégico en la base militar de las Islas Malvinas.

Complementariamente, en materia internacional se contempló el diseño de los compromisos de la agenda externa del mandatario.

La agenda de gestión analiza posibles encuentros institucionales y visitas oficiales en el exterior con el objetivo de encauzar las relaciones bilaterales estratégicas.

Actividades territoriales y negociaciones con las provincias

La hoja de ruta dispuesta por el Gobierno nacional prevé además una serie de recorridas y actividades en las provincias.

Entre los compromisos previstos se incluye una visita institucional a la localidad bonaerense de Bahía Blanca, en el marco de la supervisión de avances vinculados a infraestructura y logística territorial.

En simultáneo, el equipo ministerial abrió rondas de diálogo con las administraciones subnacionales a fin de evaluar las pautas de distribución fiscal y el desarrollo de obras públicas prioritarias contenidas en la propuesta presupuestaria.

Las autoridades de las carteras de Economía e Interior continúan con los intercambios técnicos dirigidos a recopilar las demandas operativas de los gobernadores provinciales.

Con estas acciones, el Ejecutivo nacional apunta a coordinar la labor entre el equipo de gestión y los representantes del bloque en el Congreso de la Nación, delimitando los temas de discusión para los próximos meses de actividad legislativa.