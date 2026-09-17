Mostraron el video del allanamiento al departamento de Cristina Kirchner con una puerta blindada

Según explicó el comisario, mientras la comitiva realizaba la inspección en esa área, la estructura blindada se trancó accidentalmente y debió ser abierta nuevamente con la asistencia del secretario privado de la exmandataria para poder completar el registro de la habitación.

El material fílmico proyectado durante la audiencia mostró las secuencias iniciales de la medida judicial: la lectura de la orden a los presentes, el ingreso de las fuerzas de seguridad -acompañadas por Gendarmería y testigos civiles- y el recorrido por los pasillos internos hasta llegar a las habitaciones de la residencia.

El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, interrumpió la audiencia por la Causa Cuadernos para pedir el cese de exhibición del video.

Cruce entre las partes por el video y decisión del tribunal en la Causa Cuadernos

La proyección de los registros provocó la inmediata reacción del abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, quien interrumpió la audiencia para solicitar el cese de la exhibición. El letrado acusó a la fiscal Fabiana León de actuar con "mala fe" y argumentó que la difusión del interior del domicilio vulneraba la intimidad de su defendida y constituía un exceso procesal.

Tras disponer un cuarto intermedio para evaluar el reclamo, los jueces Enrique Méndez Signori y Fernando Canero rechazaron el planteo defensivo por mayoría y autorizaron la continuidad de los videos, aunque instaron a la fiscalía a delimitar con precisión los tramos de las grabaciones a exhibir. El juez Germán Castelli votó en disidencia, al considerar oportuno acotar el material.

La revisión de la inspección sobre la propiedad de Recoleta resulta central dentro del proceso judicial, ya que la hipótesis principal de la acusación señala a dicho departamento como uno de los puntos donde presuntamente se acopiaban y trasladaban fondos vinculados al cobro de maniobras ilícitas detalladas en los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

En relación con el operativo de registro, el testigo aclaró que participó una brigada canina entrenada en la detección de divisas y estupefacientes. Precisó que el perro "marcó" un sector específico de la casa, aunque al ser inspeccionado no se halló ningún elemento sospechoso, explicando que la reacción del animal pudo deberse a rastros de componentes químicos presentes habitualmente en el papel moneda o en fármacos.

Barrales se refirió a la presencia de un sistema de videovigilancia interno en la vivienda, lo que resulta "esperable y habitual" al tratarse de la residencia de dos exjefes de Estado.