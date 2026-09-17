En el juicio oral por la denominada Causa Cuadernos, el Tribunal Oral Federal presentó este jueves el registro en video del allanamiento realizado en 2018 en el departamento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ubicado en la intersección de las calles Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta.
Mostraron el video del allanamiento al departamento de Cristina Kirchner con una puerta blindada
Fue proyectado en el juicio oral a pedido de la Fiscalía durante la declaración del comisario que lideró el operativo en 2018 en la propiedad de Cristina
La exhibición del material audiovisual se concretó a instancia de un pedido de la Fiscalía, de manera simultánea al testimonio prestado por el comisario Juan Carlos Barrales, el oficial de la Policía Federal que estuvo al frente del procedimiento por orden del fallecido juez Claudio Bonadio.
Durante su exposición ante el tribunal, el jefe policial brindó precisiones sobre la inspección en el inmueble e identificó elementos que consideró llamativos dentro de la estructura de la vivienda. Entre ellos, destacó la presencia de una puerta blindada situada en la habitación principal, detrás de la cabecera de la cama matrimonial, la cual daba acceso a un espacio utilizado como vestidor.
Según explicó el comisario, mientras la comitiva realizaba la inspección en esa área, la estructura blindada se trancó accidentalmente y debió ser abierta nuevamente con la asistencia del secretario privado de la exmandataria para poder completar el registro de la habitación.
El material fílmico proyectado durante la audiencia mostró las secuencias iniciales de la medida judicial: la lectura de la orden a los presentes, el ingreso de las fuerzas de seguridad -acompañadas por Gendarmería y testigos civiles- y el recorrido por los pasillos internos hasta llegar a las habitaciones de la residencia.
Cruce entre las partes por el video y decisión del tribunal en la Causa Cuadernos
La proyección de los registros provocó la inmediata reacción del abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, quien interrumpió la audiencia para solicitar el cese de la exhibición. El letrado acusó a la fiscal Fabiana León de actuar con "mala fe" y argumentó que la difusión del interior del domicilio vulneraba la intimidad de su defendida y constituía un exceso procesal.
Tras disponer un cuarto intermedio para evaluar el reclamo, los jueces Enrique Méndez Signori y Fernando Canero rechazaron el planteo defensivo por mayoría y autorizaron la continuidad de los videos, aunque instaron a la fiscalía a delimitar con precisión los tramos de las grabaciones a exhibir. El juez Germán Castelli votó en disidencia, al considerar oportuno acotar el material.
La revisión de la inspección sobre la propiedad de Recoleta resulta central dentro del proceso judicial, ya que la hipótesis principal de la acusación señala a dicho departamento como uno de los puntos donde presuntamente se acopiaban y trasladaban fondos vinculados al cobro de maniobras ilícitas detalladas en los cuadernos del chofer Oscar Centeno.
En relación con el operativo de registro, el testigo aclaró que participó una brigada canina entrenada en la detección de divisas y estupefacientes. Precisó que el perro "marcó" un sector específico de la casa, aunque al ser inspeccionado no se halló ningún elemento sospechoso, explicando que la reacción del animal pudo deberse a rastros de componentes químicos presentes habitualmente en el papel moneda o en fármacos.
Barrales se refirió a la presencia de un sistema de videovigilancia interno en la vivienda, lo que resulta "esperable y habitual" al tratarse de la residencia de dos exjefes de Estado.