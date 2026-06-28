Milei y Cornejo apuestan a reactivar la mina de uranio de San Rafael para dejar de importarlo

La mina de uranio de Sierra Pintada podría producir más de 10.000 toneladas y eso serviría para que Argentina deje de importar uranio de Kazajistán. Foto: archivo

"La importancia de producir tu propio uranio, no está en el valor económico en sí sino en la dificultad que hay para comprarlo. Y en lo crítico que sería quedarte sin uranio para la producción de las centrales nucleares, que representan 10% de la energía de Argentina", aportó un especialista en la producción uranífera.

Pero la Justicia ordenó remediar los pasivos ambientales que dejó la explotación anterior (se hizo entre 1975 y 1997) antes de volver a producir, algo que se viene haciendo -a un ritmo lento- desde 2019.

Hacer la remediación en paralelo a la producción

Sin embargo, ahora el equipo de Asuntos Nucleares de la gestión de Milei asegura que la manera de acelerar esa remediación, es hacerla en paralelo a la producción y pretenden que sea un privado quien se encargue de eso. La señal está dada: a Milei y a Cornejo les interesa no sólo sanearla sino que vuelva a producir, y para eso la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) está dispuesta a cederle los derechos a un privado.

Hoy nadie suelta nombres, pero es claro que ya hay consultas por esa productiva mina.

El principal argumento es que en las experiencias internacionales más exitosas, "el Estado ejerció una rectoría estricta sobre el sector, pero combinó esa función con eficiencia operativa privada, empresas operadoras profesionalizadas y usuarios industriales con capacidad técnica propia. Esta articulación constituye el núcleo del diseño de cualquier política nuclear contemporánea", se especifica en el documento de los lineamientos de la Política Nuclear Argentina 2026.

"Volver a minar Sierra Pintada y producir un concentrado de uranio a una escala mayor a la que se producía, es una oportunidad de negocios increíble para la región". La respuesta que el secretario de Asuntos Nucleares de la Nación, Federico Ramos, le dio al periodista de Canal 7 y Radio Nihuil Pablo Gerardi explica de cuajo las intenciones de Javier Milei para reactivar esa mina.

Esta semana el Gobierno provincial invitó a los medios a recorrer el yacimiento de uranio para que pudieran ver cómo avanza la remediación de esos pasivos ambientales que quedaron de cuando estuvo activa.

Pasaron 31 años desde que en 2005 la Justicia frenó la producción de esa mina que había reactivado dos años antes el ex presidente Néstor Kirchner.

Ahora la gestión de Javier Milei se fijó para su Plan Nuclear Argentino avanzar en dos etapas: construir un reactor modular pequeño en el predio de la Central Nuclear Atucha y desarrollar las reservas de uranio para cubrir la demanda interna y exportar.

La teoría de los alfiles de Milei es que en Sierra Pintada es más viable económicamente "remediar y producir, que sólo remediar".

¿Se puede explotar uranio con la ley 7.722?

En los planes de la Nación está que la obra de remediación de pasivos ambientales se termine este año. Eso supone por ejemplo tratar el agua contaminada que dejó la producción de uranio anterior. En esa tarea trabajan en conjunto la Nación y la Provincia y la UNCuyo tiene una comisión auditora para corroborar que la remediación cumpla con lo que se le aprobó en la Declaración de Impacto Ambiental.

Ese trabajo que debía hacer la Nación comenzó a fines del 2019, pero al parecer se ralentizó por el escaso presupuesto que se le asignó durante la gestión de Alberto Fernández.

Ahora están convencidos de que la forma de acelerar esa remediación, es combinarla con la producción, es decir con la explotación de uranio, pero la duda es ¿se puede explotar uranio con la vigencia de la ley 7.722?. Hay que recordar que la anterior explotación se hizo- antes de que se aprobara esa ley que es de 2007- con ácido sulfúrico, algo que la actual ley prohíbe usar.

Y el otro gran interrogante es cómo se avanza con la necesaria licencia social para retomar esa explotación.

El ex intendente de San Rafel y actual diputado nacional, Emir Félix, marcó que antes de que la mina de uranio de Sierra Pintada vuelva a producir hay que terminar de remediar los pasivos ambientales que dejó la anterior producción para tener también licencia social.

Esta semana el mismo diputado nacional y ex intendente de San Rafael, Emir Félix, se quejó de que la remediación de los pasivos ambientales "viene lenta y se frenó por completo cuando llegó la gestión de Milei", dijo en Séptimo Día.

El hermano del actual intendente también recordó que la mina de Sierra Pintada está aguas arriba de la ciudad de San Rafael, y que el arroyo El Tigre, que pasa cerca de la mina, es afluente del río Diamante. "Yo entiendo que ahí hay un sector con grandes probabilidades de producción, pero lo tenemos que hacer con mucha responsabilidad", marcó.

Ahora, pensando en la futura producción de esa mina de uranio, la opción que se baraja es hacerlo con lixiviación a través de métodos alcalinos.

"Esa es la forma de producir uranio en el marco de la 7.722. No es lo que más se usa en el mundo, pero sí hay estudios que demuestran que se puede producir con lixiviación con métodos alcalinos. De igual manera eso es algo que tiene que estudiar el privado que pretenda avanzar con esa producción", responden desde el Gobierno y comparan la situación con lo que ocurrió con PSJ Cobre Mendocino: "Ellos sabían que no podían usar ácido sulfúrico e hicieron su propia propuesta en base a eso. El que venga por Sierra Pintada deberá desarrollar su proyecto sabiendo los alcances de la ley".

El control de la UNCuyo y el avance real de la remediación de Sierra Pintada

El proyecto de remediación de Sierra Pintada contempla el tratamiento del agua de cantera, la gestión de residuos sólidos y la recuperación del uranio remanente mediante instalaciones diseñadas con múltiples barreras de protección ambiental.

En la mina de uranio de Sierra Pintada se realizan tareas de remediación de los pasivos ambientales que dejó la anterior producción.

Y en esa tarea es clave el rol de auditor que tiene la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo, una comisión que trabaja al mando de la ingeniera Laura Lucero. Esa comisión hace monitoreos periódicos cada 15 o 20 días y elabora informes bimestrales que envía a la Unidad de Evaluaciones Ambientales, la Dirección de Minería y la Comisión Nacional de Energía Atómica.

"Hasta el momento lo que se ha estado haciendo son todas las tareas de preparación, de recuperación de la planta que va a operar. Ahora están construyendo la planta de precipitación y han hecho la remediación de un dique que existía en el complejo, que era un dique transitorio. Hicieron el vaciado y la neutralización de los lodos que habían y de las aguas que había en ese dique", enumeró Lucero sobre el trabajo que se realiza en Sierra Pintada.

Sin embargo, estimó que el tratamiento en sí de los pasivos ambientales tiene fecha de inicio para 2027 "porque todavía falta terminar esa planta y poner en funcionamiento el acre, que es a donde irá el agua con la que van a regar. Una vez tratada y eliminados uranio y arsénico, con ese agua van a regar un acre y creo que esas tareas se terminarán el año que viene", apuntó.