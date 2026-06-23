Referentes de Nación y Mendoza visitaron Sierra Pintada para coordinar trabajos de remediación ambiental

La comitiva recorrió la antigua cantera, que operó hasta mediados de la década de 1990, y las obras que actualmente lleva adelante la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para el tratamiento de los residuos y materiales que quedaron en el lugar.

Según informó la Secretaría de Asuntos Nucleares, completar la remediación es una condición previa para analizar la reapertura del yacimiento y retomar la producción de uranio en Mendoza.

Aquí, el informe desde el lugar del periodista Pablo Gerardi (radio Nihuil):

Sierra Pintada y el regreso de la minería de uranio

La minería de uranio se encuentra paralizada en la Argentina desde hace casi tres décadas. Ante el renovado interés internacional por la energía nuclear, el gobierno nacional pretende recuperar la capacidad de producir el mineral dentro del país.

La nueva era de la inteligencia artificial, con la demanda de energía que implican sus centros de datos, es uno de los factores que impulsa las perspectivas del sector nuclear en el país.

Y en ese escenario, Sierra Pintada aparece como uno de los puntos estratégicos por la infraestructura que conserva y por los antecedentes productivos del complejo sanrafaelino.

“El mundo vuelve a mirar a la energía nuclear y Argentina tiene todo para aprovechar ese momento. Sierra Pintada es parte de eso: ordenamos el sitio, avanzamos con la remediación y abrimos la puerta a volver a producir uranio en Mendoza”, afirmó Ramos Napoli durante la recorrida.

El funcionario sostuvo que la reactivación deberá concretarse con el cumplimiento de las exigencias regulatorias y bajo la supervisión de los organismos competentes.

La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre.

La planta que se utiliza para tratar los pasivos

Los trabajos que se desarrollan en el complejo combinan la remediación ambiental con la recuperación de parte de la infraestructura disponible.

Entre las instalaciones se encuentra la planta de tratamiento de uranio, que fue reacondicionada y actualmente se utiliza para procesar los pasivos existentes en Sierra Pintada.

Desde la Nación destacaron que la articulación con el Gobierno de Mendoza será uno de los ejes del proceso. La Comisión Nacional de Energía Atómica continuará como organismo responsable de las tareas que se ejecuten dentro del predio.

La zona tiene algunos pasivos ambientales que deben ser remediados antes de reactivar la extracción de uranio. Imagen ilustrativa. Foto: Melisa Stopansky/Diario UNO.

La Secretaría de Asuntos Nucleares aseguró que el objetivo es impulsar una eventual reactivación minera de manera “ordenada, sostenible y con pleno cumplimiento de la normativa vigente”.

Por ahora, no se han difundido oficialmente las fechas previstas para completar la remediación ni un plazo para que Sierra Pintada pueda volver a producir uranio. Sí se sabe que el contexto internacional y la demanda de energía que conllevan las nuevas tecnologías favorecen el avance de este tipo de proyectos.